2022/10/28,
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美國參議員提案制裁習近平等高官，中國大使館怒批：擺明跟14億中國人作對

美國參議員提案制裁習近平等高官，中國大使館怒批：擺明跟14億中國人作對
Photo Credit: AP / 達志影像

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美國新聞網站Axios獨家披露，霍利宣布將提法案後，辦公室24日收到一封來自中國駐美大使館、署名參贊李香（Li Xiang，音譯）的來信，表達中方對法案的「強烈憤慨及嚴重關切」。

（中央社）美國聯邦參議員霍利（Josh Hawley）上週提法案，籲就新疆種族滅絕情事制裁中國國家主席習近平等高官，24日卻收到來自中國駐美使館800字強硬來函，批他干預中國內政，要求撤回法案。

共和黨籍的霍利20日宣布他將提出「為新疆暴行制裁習近平法案」（Sanction Xi Jinping for Xinjiang Atrocities Act），法案認定習近平是新疆種族滅絕的共犯，應就此向他和其他中共官員究責，包括祭出制裁。

美國新聞網站Axios今天（美國時間27日）獨家披露，霍利宣布將提法案後，辦公室24日收到一封來自中國駐美大使館、署名參贊李香（Li Xiang，音譯）的來信，表達中方對法案的「強烈憤慨及嚴重關切」。

根據Axios取得的信件副本，中方在信函中批評霍利，法案充滿意識形態偏見，不僅嚴重干預中國內政，更在中共二十大期間把手指指向中國最高領導階層，完全不顧國際反彈，既傲慢又卑劣（arrogant and despicable）。

信函表示，中共二十大相當重要，霍利卻試圖抹黑這場會議及中共領導人，挑撥黨與人民的關係，甚至膽敢宣稱要制裁中國最高領導人，「這擺明是跟9600萬名黨員及14億中國人作對。」

信函也宣稱，新疆一事與種族、人權或宗教無關，而是攸關反恐、反分裂及反極端，強調所謂種族滅絕根本是個「徹頭徹尾的謊言」（out-and-out lie）。

信函要求霍利摒棄冷戰「零和思維」及對中國的意識形態偏見，正確看待中國新疆政策，並停止推進法案。

面對中國氣呼呼，霍利今天在推特上嘲諷北京「玻璃心」（sensitive），並指要他撤回法案不可能。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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