法國百年歷史雜誌《Historia》以台灣為封面故事，幕後推手高格孚：台灣為遏制中國極權最後防線
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北京不斷宣稱台灣「自古以來屬於中國」，高格孚指出，從歷史來看此論述完全站不住腳。他強調，沒有任何一份國際合約曾把台灣的國際主權交給中華人民共和國。「中華民國並沒有在1949年消失，它挺過來了，只是以複雜的旅程來到台灣」。
法國百年歷史雜誌《Historia》最新一期以台灣為封面故事，集結17篇專文呈現台灣歷史。幕後推手台法文化獎得主高格孚（Stéphane Corcuff）告訴《中央社》，盼為法國打造台灣史讀物，並且指出，世界已開始了解台灣對民主自由的重要性。
高格孚表示，台灣是融合中華與歐洲傳統文化的政治與社會模範；西方民主衰微，台灣帶來重振民主的解方。「台灣對民主模式與自由價值的存活至關重要，世界終於開始了解到，台灣是仍努力遏制中國新極權主義擴張邊界的最後一道閘鎖」。
高格孚努力為台發聲，數十年如一日，為法國最早的台灣歷史研究學者之一。被問及台灣的獨特與重要性，高格孚說：「台灣是華人社會的自由淨土，不僅自由，還向我們展現了抵抗中國軍事和政治威脅的勇氣。」
《Historia》最新一期11月號從南島語族原住民、鄭成功、日據時期建築、白色恐怖、故總統李登輝生平等多元角度，向法國讀者詳釋台灣不同時期的歷史。
《Historia》創於1909年，是法國重要歷史普及雜誌，發行7萬本。本期「台灣系列」幕後重要推手高格孚接受《中央社》專訪，談及計畫動機與意義。
高格孚指出，多年來法國媒體越來越關注台灣，尤其是在台灣嚴謹應對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）危機後，法國開始了解台灣有自己的政治、社會與認同軌跡，和中國大相徑庭，且為民主與自由價值帶來希望，這都讓法國看台灣的眼光有所轉變。
相對地，香港、新疆人權危機脈絡之下中國對疫情的管控，及日益增強的軍力，都使中國形象往另一邊倒。「但最主要的，還是中國對台灣不斷增加的軍事威脅，尤其是今（2022）年夏天的軍事演習，改變了基調，讓在此之前還不了解台海穩定重要性的媒體都紛紛以台灣做頭條」。
高格孚告訴《中央社》，目的是編寫一份詳實文件介紹台灣歷史，這對澄清台灣歷史上是否屬於中國、各種文化在台灣的交互影響、國際法上的台灣地位、台灣體制獨立性與主權等問題非常重要。
作者群與高格孚希望讓系列文章成為法國大學新生了解台灣歷史、政治、文化、地緣政治的入門讀物。高格孚表示，推薦學生閱讀台灣史學者李筱峰《60分鐘快讀台灣史》的法文版，但法譯版中缺乏圖表、數據等。
「法國缺乏一本唾手可得的刊物，連結政治文化等不同面向，提供事實與歷史元素，讓讀者進一步了解台灣這個複雜議題。我們根據台灣17世紀以來的歷史，編寫出一個簡單、詳實且有組織的論述」。
他表示，西方在介紹台灣時，很常從台灣民主化開始，並把此作為台灣與中國歷史的分叉點；但對他來說，台灣的獨立地位早在此之前。高格孚指出，台灣與中國，或大清帝國，在歷史上不斷交替出現獨立與融合的關係，而台灣與中國在政治、社會、文化與意識形態上的漸行漸遠，只是台灣過去獨立地位的再取得。
北京不斷宣稱台灣「自古以來屬於中國」，高格孚指出，從歷史來看此論述完全站不住腳。他強調，沒有任何一份國際合約曾把台灣的國際主權交給中華人民共和國。「中華民國並沒有在1949年消失，它挺過來了，只是以複雜的旅程來到台灣」。
他強調，從中華民國1945年接收台灣，到1952年「中日和約」（或稱舊金山合約），無不確保中華民國在法理上的延續，而自1949年與中華民國保持外交關係的國家也以國際法肯認這點，以此論述就能推翻中共「中華民國已於1949年消失且擁有台灣主權」的說法。
但高格孚坦言，面對中國70年來的政治宣傳，這樣的歷史概念很難傳達。他告訴記者，「有些人認為，『台灣是事實上而非法理上的主權國家』，這個說法嚴格來說完全不合理」。
另一位台法文化獎得主、艾克斯馬賽大學（University of Aix-Marseille）榮譽教授白尚德（Chantal Zheng），撰寫一篇劉銘傳治台時期與法軍的歷史。高格孚認為，這段法國鮮為人知的歷史不僅凸顯台法緊密關係，也讓法國讀者更有共鳴，「這份完全由專家編纂的系列，能達到喚起意識的目的」。
新聞來源
推動法國認識台灣史 高格孚：台灣為遏制中國極權最後防線（中央社）
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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【馬力歐陪你喝一杯】結合科技的健保改革「SDK健康服務」：李伯璋署長親自說給你聽
我們想讓你知道的是
李伯璋被譽為「對醫界最友善的健保署長」，在任期內推動多項健保改革，讓健保資源被更妥善地運用；目前正在推進的SDK健康服務又有哪些創新服務呢？聽完節目你就知道。
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本集節目訪問到健保署署長李伯璋，從醫療體系（醫師）轉到公務單位（健保署長），在第一線的醫療照護與政策決斷之間、推廣健保快易通APP、健保各項科技改革以及未來的醫療空間改進，署長有什麼想法？
從外科醫師到健保署長：單純理念，務實行動，直面問題
（02:58）署長原本是專業的外科醫生，做器官移植已有四十幾年的經驗。談到轉任管理職的原因，一方面除了來自長官們的推薦，最主要還是因為一個單純的理念：「想改變台灣的醫療環境，讓台灣民眾與醫療人員都能得到最好的健康照顧。」
李伯璋署長也提到，過去身為外科醫師的經驗，讓他能用公衛的角度看醫療生態體系，與同仁一起努力。健保署近期推出了書籍《走向雲端 病醫雙贏 健保改革日記3.0》，內容就是由同仁們根據管理思維合力撰寫完成，也是希望透過這個方式，讓人感受到每個政策都具備同理心，讓管理能回歸到互相的尊重與信任。
（07:19）「醫療人員其實是非常有理念的，他們需要長時間耐心照顧病人，是很不容易的一份工作。」署長在當醫生時知道醫療人員的辛苦，所以轉換管理職身份後，時常鼓勵同仁政策的同理心，務必尊重每個職位的不同思維與專業、制定合理化的規定，因為健保署是一個平台，讓大家好做事的平台。
把錢花在刀口上：讓需要的人獲得照顧
（14:30）馬力歐接著代聽眾發問，如果遇到資源分配與理想有差距時，署長會怎麼處理這樣的衝突呢？署長回答，健保是有總額的，也就是國家一年安排多少預算照顧健保體系，署長表示「我無法決定開源，但我可以節流，把錢花在刀口上」。
身為署長，即是要考量如何將健保資源做最好的利用，才會有「使用者付費：部分負擔調整」的政策。我們能把不必要的藥品與檢查省下來，再將多出來的資源重新分配，提供給更多有需要的病人。
科技與健保的結合：分級醫療、健保快易通APP
（20:00）隨著技術發達，科技的運用變得越來越重要。要怎麼樣結合科技讓健保變得更好，在這六年的發展過程裡變得尤為重要。過去大家都會「直接衝」，不論大病小病，都直接奔向大醫院。為了讓基礎醫療體系也能發揮效用，首要解決「資訊流通」的問題，並推動「分級醫療」制度。署長表示，「診所的醫師專業能力都沒有問題，唯一只差在診所沒有大醫院的設備。」
為了讓病人檢查的各項資訊在基層診所也能看得到，由健保署推動資訊同步化的網路建置，讓診所醫師也能查到病人所有的檢查結果，不只病人安心，更為分級醫療打下基礎。這個措施也在疫情期間發揮極大作用，當醫師能看到病人的病史與旅遊史，就能做更準確的判斷。
（24:10）疫情帶來的變化也加速了健保快易通APP的使用，下載數從最一開始的23萬突破至1000萬人。署長直言，與五大電信公司合作後，讓手機認證更加快速方便。健保快易通不僅能查閱過去三年就醫的資料，下載健康存摺的功能也能幫助了解家中長輩的病症、照顧健康。
SDK健康服務的概念：讓健康存摺的資料運用最大化
（26:59）健康存摺是醫療院所上傳給健保署，健保署再將資料回歸於民眾。署長表示，「台灣有許多關於醫療的新興科技，當生技公司取得民眾的同意獲取資料，便能進一步提供相關服務給民眾。」
藉由健康存摺SDK，產業端能夠運用資料開發更多健康照護服務，回饋到讓民眾有感的生活及健康改善，並強化慢性病危險因子的控制與管理，達到健康促進、預防疾病，減少醫療資源使用，維護健保永續經營。
在推動SDK健康服務連結時，最重要的即是個資的保護。在資料授權過程中，即使透過SDK介接第三方APP服務，民眾對於自身健康資料，依然保有高度的自主權。
（37:51）曾被譽為「對醫界最友好的署長」，在節目的最後李伯璋署長也直言：「現在是關鍵時刻，核心的理念就是要做好分級醫療。」署長相信，重點不是把壓力都放在醫院與醫療人員身上，落實分級醫療與使用者付費的部分負擔，是當前最重要的政策。在尊重醫療專業的前提下，減少不必要的醫療浪費，並將醫療資源妥善分配，才是全民之福。