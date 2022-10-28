衛福部專家會議：開放12歲以上民眾自由選擇次世代疫苗種類，5-11歲兒童追加劑間隔縮短為3個月

（中央社）指揮中心昨（27）日晚間公布，經ACIP專家建議，開放12歲以上民眾自由選擇次世代COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗種類，不論是莫德納BA.1雙價次世代疫苗或莫德納BA.5雙價次世代疫苗，都可作為追加劑接種。

國內COVID-19疫情持續，疫苗接種作業不間斷，衛生福利部食品藥物管理署前（26）日召開專家會議，通過輝瑞BNT的次世代BA.1及BA.5雙價疫苗，與莫德納次世代BA.5雙價疫苗專案輸入申請案，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）昨日下午接連舉辦。

其中莫德納BA.5雙價次世代疫苗，已於前日經食藥署審核通過適用12歲以上。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨晚接受媒體聯訪表示，經專家建議，待BA.5雙價次世代疫苗到貨後，將後續視疫苗供應情形提供12歲以上民眾追加劑接種使用。

指揮中心預計首批莫德納BA.5雙價次世代疫苗，最快11月上旬到貨，預計到貨量約為60萬劑。莊人祥說，BA.5雙價疫苗應該是會朝「分階段接種」方向規劃，「很難估計會有多踴躍」，後續疫苗到貨時程是關鍵。

換句話說，如果疫苗數量銜接得上施打速度，就可以快速開放12歲以上民眾自由選擇，施打莫德納BA.5雙價次世代疫苗；反之，若到貨時程較慢，開打前幾週可分配數量較少，就需要先分階段、分對象接種。

由於現階段莫德納BA.5雙價次世代疫苗尚未到貨，莊人祥說，經諮詢專家建議，自11月1日起，先開放12至17歲青少年接種莫德納BA.1雙價次世代疫苗，作為追加劑使用，包含尚未接種追加劑及已完成單價疫苗追加劑接種者。

昨日下午的ACIP會議也對5-11歲兒童COVID-19疫苗追加劑做出決議，若輝瑞BNT疫苗經食藥署核准適用於5-11歲兒童，則可提供給此年齡層作為追加劑接種，間隔調整為至少3個月（12週，84天）以上。

其次，後續若莫德納雙價疫苗核准適用於6-11歲兒童追加劑，專家建議提供給已完成接種莫德納或輝瑞BNT基礎劑，與已接種單價輝瑞BNT追加劑的6-11歲兒童使用。至於滿5歲但未滿6歲的兒童，專家建議以單價輝瑞BNT疫苗完成追加劑接種。

《中央社》報導，莊人祥表示，5至11歲兒童COVID-19疫苗追加劑，接種間隔從5個月調整為至少3個月以上。由於目前不論是單價輝瑞BNT兒童疫苗或雙價次世代疫苗，都尚未通過兒童適用，所以實際接種時程，仍待衛福部食藥署審查後，再進一步對外公布。

莊人祥說，未來單價輝瑞BNT兒童疫苗經食藥署核准適用兒童追加劑接種後，將提供作為5至11歲兒童追加劑接種。以現階段審查進度來看，單價輝瑞BNT兒童疫苗可能會是比較快提供為兒童追加劑的疫苗種類，食藥署正在加緊腳步審查，預估近期就會通過適用。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航