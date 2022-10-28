2022/10/28,
醫療

衛福部專家會議：開放12歲以上民眾自由選擇次世代疫苗種類，5-11歲兒童追加劑間隔縮短為3個月

衛福部專家會議：開放12歲以上民眾自由選擇次世代疫苗種類，5-11歲兒童追加劑間隔縮短為3個月
圖為莫德納次世代雙價疫苗。｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

由於現階段莫德納BA.5雙價次世代疫苗尚未到貨，莊人祥說，經諮詢專家建議，自11月1日起，先開放12至17歲青少年接種莫德納BA.1雙價次世代疫苗，作為追加劑使用，包含尚未接種追加劑及已完成單價疫苗追加劑接種者。

（中央社）指揮中心昨（27）日晚間公布，經ACIP專家建議，開放12歲以上民眾自由選擇次世代COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗種類，不論是莫德納BA.1雙價次世代疫苗或莫德納BA.5雙價次世代疫苗，都可作為追加劑接種。

國內COVID-19疫情持續，疫苗接種作業不間斷，衛生福利部食品藥物管理署前（26）日召開專家會議，通過輝瑞BNT的次世代BA.1及BA.5雙價疫苗，與莫德納次世代BA.5雙價疫苗專案輸入申請案，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）昨日下午接連舉辦。

其中莫德納BA.5雙價次世代疫苗，已於前日經食藥署審核通過適用12歲以上。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨晚接受媒體聯訪表示，經專家建議，待BA.5雙價次世代疫苗到貨後，將後續視疫苗供應情形提供12歲以上民眾追加劑接種使用。

指揮中心預計首批莫德納BA.5雙價次世代疫苗，最快11月上旬到貨，預計到貨量約為60萬劑。莊人祥說，BA.5雙價疫苗應該是會朝「分階段接種」方向規劃，「很難估計會有多踴躍」，後續疫苗到貨時程是關鍵。

換句話說，如果疫苗數量銜接得上施打速度，就可以快速開放12歲以上民眾自由選擇，施打莫德納BA.5雙價次世代疫苗；反之，若到貨時程較慢，開打前幾週可分配數量較少，就需要先分階段、分對象接種。

由於現階段莫德納BA.5雙價次世代疫苗尚未到貨，莊人祥說，經諮詢專家建議，自11月1日起，先開放12至17歲青少年接種莫德納BA.1雙價次世代疫苗，作為追加劑使用，包含尚未接種追加劑及已完成單價疫苗追加劑接種者。

昨日下午的ACIP會議也對5-11歲兒童COVID-19疫苗追加劑做出決議，若輝瑞BNT疫苗經食藥署核准適用於5-11歲兒童，則可提供給此年齡層作為追加劑接種，間隔調整為至少3個月（12週，84天）以上。

其次，後續若莫德納雙價疫苗核准適用於6-11歲兒童追加劑，專家建議提供給已完成接種莫德納或輝瑞BNT基礎劑，與已接種單價輝瑞BNT追加劑的6-11歲兒童使用。至於滿5歲但未滿6歲的兒童，專家建議以單價輝瑞BNT疫苗完成追加劑接種。

《中央社》報導，莊人祥表示，5至11歲兒童COVID-19疫苗追加劑，接種間隔從5個月調整為至少3個月以上。由於目前不論是單價輝瑞BNT兒童疫苗或雙價次世代疫苗，都尚未通過兒童適用，所以實際接種時程，仍待衛福部食藥署審查後，再進一步對外公布。

莊人祥說，未來單價輝瑞BNT兒童疫苗經食藥署核准適用兒童追加劑接種後，將提供作為5至11歲兒童追加劑接種。以現階段審查進度來看，單價輝瑞BNT兒童疫苗可能會是比較快提供為兒童追加劑的疫苗種類，食藥署正在加緊腳步審查，預估近期就會通過適用。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。