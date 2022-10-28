普亭否認有意動用核武，批西方企圖宰制全球「玩火者必自焚」
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普亭表示，全世界面臨二戰以來最危險的十年，同時指控勢力衰微的西方對俄羅斯進行核訛詐。他還說自己不後悔派兵進入烏克蘭，更反控西方挑起戰爭。普亭也提到台灣，宣稱被殖民主義蒙蔽的西方先前協助煽動在烏克蘭的衝突，現在則尋求挑起台灣危機。
普亭否認有意對烏克蘭用核武，批西方想宰制全球
（中央社）俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天（當地時間27日）否認有意在烏克蘭使用核子武器，但他形容，西方對烏克蘭衝突的行動是在確保能宰制全球，並堅稱西方注定失敗。
綜合美聯社與路透社報導，普亭今天在智庫「瓦爾代國際辯論俱樂部」（Valdai Discussion Club）的會議上說，俄國若用核子武器攻擊烏克蘭毫無意義，「我們認為無此必要」，「不管是政治或軍事上，那樣做都沒有意義」。
法新社報導，普亭並重申烏克蘭準備使用「髒彈」的說法，要國際原子能總署（IAEA）「儘快」派員檢查烏克蘭的核子設施。
髒彈是一種放射性散布裝置（radiological dispersal device, RDD），透過傳統炸藥的巨大爆炸力，將內含的放射性或生化物質，拋射散布到空氣中。
俄羅斯23日首度指控烏克蘭擬用髒彈，25日又在聯合國安理會堅稱，烏克蘭將在戰場引爆一枚髒彈，然後嫁禍俄軍。美國和盟邦則懷疑俄羅斯恐發動「假旗」行動，即作賊喊抓賊，好讓他們在烏東、烏南戰況不利之際為動用核武找到藉口。
另外，普亭今天也以長篇大論痛批美國及其盟友，指控它們試圖在一場「危險、血腥、骯髒」的宰制遊戲中，對他國頤指氣使。他並宣稱，西方的政策將激起更多混亂，且「玩火者必自焚」。
普亭表示，全世界面臨二戰以來最危險的十年，同時指控勢力衰微的西方對俄羅斯進行核訛詐（nuclear blackmail）。他還說自己不後悔派兵進入烏克蘭，更反控西方挑起戰爭。
普亭也提到台灣，宣稱被殖民主義蒙蔽的西方先前協助煽動在烏克蘭的衝突，現在則尋求挑起台灣危機。
根據路透社，普亭今天還宣稱，美國因為台灣而摧毀與中國的關係是錯的。他表示，俄羅斯承認台灣是中華人民共和國的一部分，而美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）等官員訪台是在挑釁。
俄羅斯2月24日派兵入侵烏克蘭，引發俄國與西方自1962年古巴飛彈危機以來的最大規模對抗。當年的危機是冷戰中的美國與蘇聯最接近核戰爭的一刻。
無畏俄軍轟炸致停電，澤倫斯基：俄無法擊潰烏克蘭精神
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiiy）今天在黑暗中佇立於一架被擊落的無人機殘骸旁，矢言即便俄羅斯大規模攻擊電廠，仍擊潰不了烏克蘭精神。
澤倫斯基每天例行透過影片對外發表談話，這次一改常態於戶外錄製。他在影片中表示，烏克蘭過去兩天擊落了23架無人機。
過去兩週，俄羅斯對烏克蘭的供電網發射了數十枚飛彈，並派出無人機攻擊，造成嚴重損害，導致停電。
澤倫斯基說：「砲擊擊倒不了我們，因為在我們的土地上聽到敵人的國歌，比敵人的飛彈在我們的天空飛還可怕。我們不會懼怕黑暗。」
一名高階官員今天稍早表示，在俄羅斯襲擊後，基輔和其他4個地區可能不得不延長停電時間。
澤倫斯基說，俄羅斯目前已經發動超過8000次空襲，發射了4500枚飛彈。
G20峰會下月登場，白宮：拜登無意會普亭
白宮今天表示，美國總統拜登（Joe Biden）下個月參加20國集團（G20）峰會時，「無意」與俄羅斯總統普亭會面。
法新社報導，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）說：「他無意與普亭坐下來（會談），這就是我們當今所處的情況。」
拜登之前說過，他沒有計畫在印尼峇里島（Bali）的G20峰會與普亭會面。
至於普亭是否會參加峰會仍尚未確定。
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延伸閱讀
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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