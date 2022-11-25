高虹安出示辛辛那提大學論文審查回函，稱「無版權不當行為」，資策會將提確認專利權歸屬訴訟

（中央社）台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安涉博士論文爭議，她今天在臉書公布美國辛辛那提大學回函，內容指出，經相關委員審查確認，遞交過程沒有任何研究、學術或是版權的不當行為。

高虹安今天在臉書表示，她宣布參選至今已超過50起抹黑事件，其中曾被廣泛討論的是她的博士論文；儘管她出示學倫單位郵件證據，對手仍然集結黨政軍媒力量不斷抹黑，甚至發起一人一信，要求美國辛辛那提大學撤銷論文的行動。

高虹安表示，她日前主動向校方提出論文審查，辛辛那提大學不久前也完成審查程序，由工學院院長韋德納（John W. Weidner）正式函文給她，表示博士論文「沒有任何研究、學術、或是版權的不當行為」。

回函內容指出，辛辛那提大學審查高虹安於2018年遞交的博士論文，相關委員經審查後確認，遞交的過程中沒有任何研究、學術或是版權的不當行為；辛辛那提機械工程研究所已經批准了高虹安博士論文中的一項附註，並確認她以優異的成績畢業。

回函指出，儘管不斷更新大學標準與作法以滿足學術標準，但是辛辛那提大學並沒有、也從未將自我抄襲個人研究視為不當行為。

高虹安表示，過去這幾個月，他們承擔了台灣民主選舉近20年來最恐怖的負面選舉攻擊，這裡要感謝所有的新竹市民堅定不移；明天過後，抹黑紛擾會散去，呼籲新竹人呼朋引伴出門投票，跟著她一起搭上希望列車，抵達真正的光榮新竹。

回函日期為1個月前，高虹安：忘記收到時間

不過辛辛那提大學回函日期是10月20日，卻遲超過一個月到投票日前才公布，引發外界聯想。

高虹安今天下午受訪表示，她先前曾收到辛辛那提大學學倫單位郵件回函，但外界認為郵件回函不夠正式，因此她自請希望學校官方重新審查論文，並且視訊連線向美國校方說明。

高虹安表示，她收到校方的正式函文，代表在學術倫理的專業上，美國的大學也認證她的博士論文沒有任何研究不當。

高虹安說，外界從9月開始指控她博士論文抄襲，面對抹黑造謠需要時間澄清，需要美國的學校和官方單位驗證，她提出正式函文就是要回應外界指控。

媒體詢問確切收到函文時間。高虹安坦言，收到的時間有落差，但她有點忘記，大概是這段時間前後，可能要再回去翻找一下。

資策會：後續將提起確認專利權歸屬訴訟

此外，資策會今天也發出聲明，指已在10月25日去函辛辛那提大學及其機械工程學系有關高虹安侵權事實，但截至今天尚未收到回應，後續將提起確認專利權歸屬訴訟。

高虹安表示，有收到資策會的自訴，律師正在處理。

資策會今天發布聲明回應，為確保各類研發成果都能遵守相關規定辦理，以維護科專成果、保障科技發展，絕不允許任何藉此謀取私利的行為。

資策會強調已採取三項行動，第一，就高虹安使用資策會所擁有著作權論文涉侵害資策會權利爭議一事，已在10月25日提起刑事自訴，目前靜待法院安排。

第二，高虹安今天在社群媒體上公開的函文，是辛辛那提大學10月20日回文的資訊。資策會已在10月25日向該大學及其機械工程學系函達高虹安侵權事實，不過截至今天，資策會尚未收到辛辛那提大學及其機械工程學系的回應。

第三，資策會專利權受侵害部分，因涉及技術分析，待後續分析報告及資料齊備後，也將提起確認專利權歸屬訴訟。

媒體日前報導高虹安任職資策會期間涉及違反兼職規定一事，資策會檢視內外部相關規定及文件資料，已請律師在今年11月3日向台北市政府勞動局遞交勞資爭議調解申請書，並在11月9日提起刑事告訴程序。

資策會表示，台北市政府勞動局已回函，說明申請調解事項是資策會爭取自身權益、未能符合穩定勞動關係等原因而無法受理，但未說明具體依據。

資策會表示，身為公益性質財團法人，深知執行政府計畫所用資源都是公眾利益，上述各項行動是資策會為確保公共資源獲妥善運用的必要措施。期盼各界勿做不當揣測或發表不實言論，並請社會大眾靜待司法調查。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航