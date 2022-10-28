2022/10/28,
歐洲

俄國會下議院一讀通過同性戀修正案，禁止成年人宣傳「同性關係」

俄國會下議院一讀通過同性戀修正案，禁止成年人宣傳「同性關係」
2019年8月，LGBT團體在俄羅斯聖彼得堡冬宮前舉行集會。｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

國際特赦組織（Amnesty International）東歐暨中亞總監斯特雷特斯（Marie Struthers）向《美聯社》表示，該法案不僅公然剝奪同志群體言論自由的權利，更支持有關於他們的歧視，而且可能會導致針對該群體的暴力襲擊和其他仇恨犯罪的增加。

俄羅斯下議院（The State Duma）昨（27）日在一讀中一致通過2013年所發布的《同性戀宣傳法》修正案，將原先禁止宣傳的對象，從未成年擴大至成年人，並禁止在書籍、電影、媒體和網路中描繪同性戀關係。對此，倡議人士認為當局將恐同的行為合理化，更壓迫了性少數群體。

擴大《同性戀宣傳法》限制，未來媒體、書籍等皆不得出現「非傳統性關係」

根據議會網站，這項提議將俄羅斯2013年所發布的《同性戀宣傳法》擴大到成年人，並將「拒絕家庭價值」入罪，禁止一切當局所認爲是「非傳統性關係」（propaganda of non-traditional sexual relations）的行為。

至於有關「非傳統生活方式」或「拒絕家庭價值觀」的行為，便包含任何描繪同性戀關係、鼓勵未成年人改變性別，以及和戀童癖有關的內容。此外，該禁令還延伸到媒體、網路、電影、廣告與書籍內容，未來若觸法，將會因促進俄羅斯所謂的「非傳統性關係」而面臨巨額罰款。

根據該條文，違反禁令的個人將被處以最高40萬盧布（約新台幣21萬元／約5萬港元）的罰款，而違反禁令的組織則會處以500萬盧布（約新台幣261萬元／約64萬港元）的罰款，並暫停運作90天。同時，觸法的外國人也將被驅逐出境。

俄羅斯當局將該法案被視為與西方文明的鬥爭

在昨日的議會上，俄羅斯國會主席沃洛丁（Vyacheslav Volodin）強調，該法案是為了國家與全體公民的利益。「我們必須盡一切努力保護我們的孩子和那些想過正常生活的人，其他都是罪惡、反自然的性行為（sodomy）和黑暗，而我們的國家正與之鬥爭。」

綜合《CNN》《BBC》報導，目前此修正案處於一讀的階段，仍必須由俄羅斯國會上議院聯邦院（Federation Council）通過，並交由俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）簽署成為法律後才會正式生效。不過，該法案卻也被俄羅斯當局視為西方文明衝突的一部分。

俄羅斯資訊委員會主席金希泰因（Alexander Khinshtein）在議會中便表示，俄羅斯士兵參與入侵烏克蘭的戰鬥，是為了保護傳統的基督教價值觀，而這場「特別行動」（special operation）不僅發生在戰場上，也發生在人們的思想和靈魂中。

同時，俄羅斯東正教會主教長基里爾（Patriarch Kirill）也表示支持，並將俄烏戰爭描繪成支持西方同性戀活動者和反對者間的戰鬥。

倡議人士抨擊該修正案為人權災難

而對於該修正案，倡議人士則批評，認為如果該法律生效，將造成人權的災難。

「在俄羅斯新的壓制時代，由國家批准（state-sanctioned）的恐同情緒將躍升。」國際特赦組織（Amnesty International）東歐暨中亞總監斯特雷特斯（Marie Struthers）向《美聯社》表示，該法案不僅公然剝奪同志群體言論自由的權利，更支持有關於他們的歧視，而且可能會導致針對該群體的暴力襲擊和其他仇恨犯罪的增加。

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核稿編輯：楊士範


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