國際世界展望會發布全球女孩的發展機會指數 「教育」是減少童婚、翻轉命運最重要的影響因素

國際世界展望會本月份發布《為未來而戰─女孩們的機會》(Fighting for a Future - girls' opportunities)報告，分析全球40個中低收入國家中，女孩可期待發展的「機會指數」（Girls’ Opportunity Index)，包含經濟、教育、身心健康、受法律保障與賦權、對生活選擇的主控度五項），指數愈低，童婚率顯著偏高，顯示降低童婚率有助提升女孩發展，而減少童婚最大單一影響因素就是教育，獲學習栽培的女孩們能扳倒阻礙，持續轉變往後的人生，敢於發揮影響力創造自己、家人或周遭生活的幸福！目前台灣世界展望會支持的地區仍有18,000名女孩急需支持上學，邀請民眾加入資助，成為她們扳倒困境、掙脫枷鎖的「機會」，更照亮貧窮女孩生命的希望！

減少童婚最大單一影響因素就是教育，獲得學習栽培的女孩們能扳倒阻礙，持續轉變往後的人生。Photo Credit：台灣世界展望會

從童婚數據解密，最有效降低童婚的重要因素

世界展望會《為未來而戰─女孩們的機會》中的「機會指數」，指擁有建立生活的選擇及所需的支持。透過全球童婚數據，分析貧窮、機會感、談判及主控能力、獲得有品質的教育、懷孕及性行為風險等等多種童婚成因，唯獨女孩「獲得有品質的教育」最能普遍減少童婚發生，這結果與展望會去年針對所服務地區兒童所做的調查相符──未上學兒童步入童婚的比例，較在校上學的同齡孩子高出3.4倍之多。

在全球女孩機會指數較高的國度，女性識字率平均達94%、幾乎每位女性都擁有手機；但女孩機會指數最低的查德、馬利等國，女性識字率僅26%、有手機的女性僅占58%，甚至孕婦於妊娠期死亡率高達8倍差距。就像翹翹板兩端，增加女孩教育以獲取穩定工作及經濟的機會，能降低另一端的童婚率，只要予以培力，讓她們的力量參與在提升地方經濟、發展社會時，還能建構更強大的社區！

凌晨兩點起床穿破制服上學，一份支持讓她摘下全國榜首

非洲南端的史瓦帝尼，是女孩機會指數低度排名前20名的國家之一，該國有近六成的農村人口生活於貧窮線下，其中更有20%是極端貧窮者。在盧邦博(Lubombo)的莎賽貝爾(Setsabile)家也不例外。莎賽貝爾長至8歲才盼到上小學，但爸爸卻突然過世了，除了家裡變得更貧窮，她也須承擔更多家務，像凌晨兩點起床去取水，「我很怕黑，也怕沿途上遭到動物或陌生人的侵犯。」被剝奪成長所需睡眠、提心吊膽上路都很痛苦，但只能別無選擇扛起水桶出門，未來也似乎沒有發展可能。

家裡買不起制服的莎賽貝爾，撿穿別人的舊衣入學，「初認識同學時，我的衣服多處破爛，幾乎無地自容，」周圍眼光熱辣辣地投向她，即使經過10年，莎賽貝爾想起仍難掩激動。直到她接受資助後，「很感謝展望會送我一件新制服，大大鼓勵了我對上學的信心！」新制服及資助支持，是她接受教育、奮發上進的後盾。今年，18歲的莎賽貝爾在全國高中考試(EGCSE)摘下榜首，並懷抱從醫救人之志，申請大學醫學外科入學及獎學金，她的勤學不懈被當地媒體報導表揚，鼓舞更多女孩不放棄在困境中學習、用教育改變人生。

達薩禮知道女孩容易受到周遭環境影響，她正準備攻讀心理學學位，希望提供社區女孩更多幫助。Photo Credit：台灣世界展望會

挺她上學，更發揮影響力助社區女孩們掙脫困境

在宏都拉斯，貧困和教育程度最低的女孩們常遭遇童婚問題，達薩禮（Dassari）居住的貝倫(Belén)幫派長年橫行，甚至街頭可見械鬥痕跡，女孩們常陷入未成年懷孕的風險，達薩禮自幼生長在暴力環境中，時常惶恐不安，對未來更是茫然。

達薩禮15歲時受到資助，至今她還記得第一次收到資助人的信，「她在信裡介紹自己名叫安姬（Angie），21歲，剛開始擔任小學老師，很高興成為我的資助人！」世界展望會邀達薩禮加入技能培訓課程，學會保護自己及建立自信，最終安然度過青春期。達薩禮21歲時順利畢業，與安姬同樣年紀被聘任社區學校老師，「我與資助人在相同領域付出，想到我們有些共同點，心中拉近了彼此距離。」身為女孩的達薩禮，知道輟學、未婚懷孕影響女孩甚鉅，所以盡可能幫助社區貧困女孩，「我傾聽女孩們的心聲，知道她們的盼望，也幫助她們務實面對人生，讓女孩們能活出最美好的一面，以後照亮他人生命。」目前達薩禮規劃進修攻讀心理學學位，期待發揮所學，讓整個社區女孩們也因此轉變！

台灣世界展望會透過資助支持國內外孩子接受教育，成立兒童閱讀社團或識字營，協助提升學校師資、教材及設備，在社區中推動觀念轉變，讓更多父母願意放棄童婚，改為支持女兒上學培力，創造無限可能的未來！目前，台灣世界展望會支持地區仍有18,000名女孩等待資助，盼望有機會如莎賽貝爾或達薩禮一般接受教育，獲得一個比童婚、販運、剝削或童工更徹底掙脫邊緣底層的機會，邀請大眾加入資助女孩，在彼此相遇、交流的過程中，看見一個小改變帶來更多真實轉變的美好！

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