政院拍板育兒津貼、托補不排富，教保人員教保費從900提高到2000元
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現行育兒津貼跟0-2歲的托育補助，對象是綜合所得稅率未達20％的家庭和幼兒，本次提出「不排富」。政院拍板綜所稅稅率達20％以上的家庭也能申請育兒津貼和托補，措施從明（2023）年開始實施，新增4.19萬人受益。
教育部今（27）日在行政院會報告「少子女化對策計畫調整規劃」，在行政院會後記者會上，教育部國教署副署長許麗娟指出，為了讓支持家庭育兒更前面，也讓教保人員更安心留任，衛福部和教育部提出了3個方向，包含育兒津貼、托育補助不排富、對從業人員的加薪，還有整體服務品質的提升。年度預算增加55億，在2023年整體計畫預算也超過1000億，政院拍板後所有調整從明（2023）年1月起實施。
許麗娟表示，現行育兒津貼跟0-2歲的托育補助，對象是綜合所得稅率未達20％的家庭和幼兒，本次提出「不排富」。政院拍板綜所稅稅率達20％以上的家庭也能申請育兒津貼和托補，措施從明年開始實施，新增4.19萬人受益。
新制上路後，0-6歲的小朋友都在協助範圍，許麗娟指出，從各方面包含教學及育兒津貼，整體受益人數將到達103萬。
調高薪資的部分，衛福部和教育部提出3個方面，許麗娟表示，首先是0-2歲公共化托育專業人員，薪資比照非營利幼兒園專科的薪資處理，從每個月2萬8000元增加7485元，整體調高到3萬5485元。準公共的托嬰中心和幼兒園，原本對薪資的規定不一致，目前提出的策略是兩者起薪一致，依照年資分3級給予協助。第3是提升公、私立幼教保員的教保費，政院決議由每月900元，加倍提高到2000元，以上措施總計將有7萬多名幼教服務人員受惠。
設備方面，政院也補助保母及托嬰中心優化設施設備，例如準公共的保姆購置教具，從每年獎助5000元提高到1萬2000元；準公共的托嬰中心也會設置監視雲端備份、改善防焰地墊等等，補助由40萬元提高到80萬元。政府也會持續給予主動調降照顧比到1比4的托嬰中心，每年每人最高50萬元的獎助金。
不過，全國教育產業總工會仍接到會員反映，教保員一樣與幼教師共同分擔教學、行政工作，甚至許多在國小附幼服務的教保員，也同時擁有合格教師證，與教師輪流、協同、分工，但教師的教師費1個月達3000元，教保員本次只提高到2000元。
全教產過去建議政院提高教保費，現在也持續呼籲政府降低幼兒園師生比，減少教師超額問題，同時足量補充特教人力支援，補助公幼一般生課後留園家長負擔費用等等，全面提升幼教品質。
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核稿編輯：翁世航
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誰能告訴你真相？是臉書上的KoL還是你自己？
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在媒體與社群工具大行其道的時代，每個人都握有發言權。然而來自不同角度、未經證實或政治正確的言論，常常會讓事件更加曖昧不清。而原本想尋求真相的閱聽者，在有心人士操弄帶風向之下，更可能不明就裡淪為打手。
日前剛播畢的韓劇《小女子》在這兩個月創造出討論熱度，三姊妹中擔任記者的老二在一連串謀殺案裡堅持查清真相、揭發陰謀，成為本劇破案關鍵。事實上這些年關於驚悚、犯罪的影視題材擄獲不少觀眾的心，其中記者角色的安排常是主要亮點。例如台劇《鏡子森林》中飾演社會記者的姚淳耀表現精湛，甚至一舉奪得金鐘獎戲劇節目男主角獎；還有之前轟動一時的《我們與惡的距離》更是以電視台作為故事背景來探討。
在這些精采的作品中常可以看到記者們為了各自目的，冒險在社會各個角落揭發不得見光的人事物，除了希望真相大白，更有一個主因是希望提高點閱率、收視率，記者及上司免不了為了這些目標，做出挑戰新聞界線、未經證實誇大報導，甚至對事件相關人施加壓力、與公部門掛勾報導錯誤內容、控制輿論等。美其名是讓媒體得以生存、員工有飯吃，卻悖離擔任這份職務的初衷。
社群平台上你也可能成為政治正確的殺手
不過，以前可以把闖出這些問題的責任推給媒體，但現在更大的勢力是人人握有的社群媒體帳號！每個人隨時可以藉由這些帳號發聲，在對事件一知半解的情況下發表憤怒評論，甚至肉搜對方做出人身攻擊的言論與行為，當下自以為是正義鍵盤手，實則卻容易被想帶風向的幕後藏鏡人利用。
這些現象每分每秒都在發生，人人在不同新聞事件還有關於政黨、種族、性別、性向、冤獄、死刑存廢等議題中找出自己「政治正確」的凳子，然後坐在手機螢幕前一邊看好戲一邊鼓譟說風涼話當鍵盤法官、取笑霸凌……殊不知眼前上演的腥風血雨可能下一秒就創造出更多悲劇與死亡，上述提到的戲劇也都點出了這些社會中顯而易見的危機。
張孝全化身記者攜手越獄者挖掘真相
十月底即將上映的台灣電影《罪後真相 The Post-Truth World》也是一部以記者穿針引線找出真正兇手的犯罪懸疑作品，還請到男神張孝全飾演記者、以《刻在你心底的名字》入圍金馬獎最佳新演員獎的陳昊森飾演因情殺案被關的男子。電影中兩人驚險、精彩的對手戲看了讓人直呼過癮，而飾演張孝全女兒的方郁婷，也展現出《美國女孩》另一面活潑靈巧的樣貌。
整齣電影的精髓在於張孝全企圖與飾演越獄者的陳昊森合作找出真兇，進而創造更高的追縱人數，我們一樣可以看到追查過程即使警方、記者跟民眾如墮五里霧中，但人們的言論與行為卻未審先判。這部電影最令人回味的地方在於劇情反轉又反轉，每次都以為找到真相了，又冷不防給你一記回馬槍！兩個小時劇情無冷場，讓人不斷跟著故事軸線往下探索，直到最後一秒還沒有結束，觀眾在播放演職員字幕時依然黏著座椅，不斷回想最後那幾幕代表什麼……又為什麼？如同這部電影的英文片名《The Post-Truth World》，反映了這個「後真相」的時代，當你以為自信掌握了真相，其實並不然。
真相之前你有緘默的權利
劇中人常說：「真相，你相信嗎？」、「真相是什麼？」、「新聞很重要、真相更重要」真相是如此不易取得，因為每個人都有自己的目的、有想要掩飾的部分、也有自己想保護的對象，若再加上不相關的人隨著己意想像指控、論斷，影響社會輿論、媒體、警察甚至法官的判斷，都可能讓我們離真相越來越遠。
未來，當我們想知道真相時，或許應先提醒自己要獨立思考、勿隨他人起舞，避免自己成為別人帶風向的棋子，更不會成為誤傷他人的鍵盤劊子手！