政院拍板育兒津貼、托補不排富，教保人員教保費從900提高到2000元

教育部今（27）日在行政院會報告「少子女化對策計畫調整規劃」，在行政院會後記者會上，教育部國教署副署長許麗娟指出，為了讓支持家庭育兒更前面，也讓教保人員更安心留任，衛福部和教育部提出了3個方向，包含育兒津貼、托育補助不排富、對從業人員的加薪，還有整體服務品質的提升。年度預算增加55億，在2023年整體計畫預算也超過1000億，政院拍板後所有調整從明（2023）年1月起實施。

許麗娟表示，現行育兒津貼跟0-2歲的托育補助，對象是綜合所得稅率未達20％的家庭和幼兒，本次提出「不排富」。政院拍板綜所稅稅率達20％以上的家庭也能申請育兒津貼和托補，措施從明年開始實施，新增4.19萬人受益。

新制上路後，0-6歲的小朋友都在協助範圍，許麗娟指出，從各方面包含教學及育兒津貼，整體受益人數將到達103萬。

調高薪資的部分，衛福部和教育部提出3個方面，許麗娟表示，首先是0-2歲公共化托育專業人員，薪資比照非營利幼兒園專科的薪資處理，從每個月2萬8000元增加7485元，整體調高到3萬5485元。準公共的托嬰中心和幼兒園，原本對薪資的規定不一致，目前提出的策略是兩者起薪一致，依照年資分3級給予協助。第3是提升公、私立幼教保員的教保費，政院決議由每月900元，加倍提高到2000元，以上措施總計將有7萬多名幼教服務人員受惠。

設備方面，政院也補助保母及托嬰中心優化設施設備，例如準公共的保姆購置教具，從每年獎助5000元提高到1萬2000元；準公共的托嬰中心也會設置監視雲端備份、改善防焰地墊等等，補助由40萬元提高到80萬元。政府也會持續給予主動調降照顧比到1比4的托嬰中心，每年每人最高50萬元的獎助金。

不過，全國教育產業總工會仍接到會員反映，教保員一樣與幼教師共同分擔教學、行政工作，甚至許多在國小附幼服務的教保員，也同時擁有合格教師證，與教師輪流、協同、分工，但教師的教師費1個月達3000元，教保員本次只提高到2000元。

全教產過去建議政院提高教保費，現在也持續呼籲政府降低幼兒園師生比，減少教師超額問題，同時足量補充特教人力支援，補助公幼一般生課後留園家長負擔費用等等，全面提升幼教品質。

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核稿編輯：翁世航