中國商人出巨資要求關閉泰國獨立出版社，創辦人反擊稱不再對侵犯行為保持沈默

泰國獨立出版社「山雁出版社」（Sam Yan Press）近日表示，有位自稱來自中國的商人向其出價，要求關閉該出版社。對此，山雁出版社除了在官網公布此事，也強調，「無法再對這種侵犯新聞權利和自由的行為保持沉默。」

「中國商人」出價200萬泰銖，要求出版社在中共二十大前關閉

山雁出版社在10月26日發布聲明指出，他們在今年5月收到一封來自泰國私人調查機構的電子郵件，聲稱一位中國商人欲收購山雁出版社，但山雁認為這是一場騙局，因此便忽略此訊息。

For our full statement, please visit https://t.co/tk3IGLRWdA pic.twitter.com/fuvGsdRUSg — สำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่าน | Sam Yan Press (@SamyanPress) October 26, 2022

不過，到了9月，該機構主動拜訪出版社創辦人秦聯豐（Netiwit Chotiphatphaisal）的住處和常去的寺院。此外，出版社成員也收到該機構的訊息，被告知欲收購出版社。山雁指出，由於這對出版社的獨立、安全和言論自由構成嚴重威脅，因此他們決定親自與該機構會面。

山雁表示，對方以200萬泰銖（約新台幣170萬元）作為交換，要求關閉出版社，並提供正式解散證明表明其在泰國有影響力。山雁出版社拒絕此提議，並明確表示他們不會接受這筆錢。

《自由亞洲電台》進一步報導，山雁出版社向其透露，自5月開始，中國商人黃鋮德（Huang Chengde）透過泰國當地的私家偵探「Sky International Legal」向出版社發送電子郵件聯繫收購事宜。由於負責人秦聯豐並未回覆訊息，對方便找到其住處和常去的寺廟面談，並多次催促在中共二十大前完成交易。根據山雁出版社提供的圖片，黃鋮德表示他並非中國政府官員或共產黨人員，只是「需要和中國政府搞好關係」

報導指出，雖然山雁出版社負責人拒絕此交易，但感到其人身安全受到來自中共的壓力，因此並未選擇向泰國曼谷警察局報案，而是決定將真相公布在網路上。

《自由亞洲電台》引述山雁出版社說法表示，「我們現在就這個嚴重情況發佈公開聲明，也希望世人能認清中國的真面目，不應對這種侵犯人權和自由的行動再沉默。」

2017年由大學生創立，山雁致力出版民主、自由、人權議題書籍

山雁出版社成立於2017年，當時是由秦聯豐和其他朱拉隆功大學學生共同創立，旨在為學生提供表達想法和觀點的場域，也翻譯來自外國的有趣和活動主義的書籍。

山雁出版社的官網資訊顯示，他們出版的第一本作品是關於香港民運領袖、前香港眾志祕書長黃之鋒的書籍。 之後，他們也出版許多著名思想家的著作，如以賽亞．伯林（Isaiah Berlin）、蒂莫西．斯奈德（Timothy Snyder）、漢娜．阿倫特（Hannah Arendt）、瓦茨拉夫．哈維爾（Vaclav Havel）以及吉恩．夏普（Gene Sharp）等。

山雁出版社在其官網上表示，「我們的使命是以泰語，向泰國社會介紹偉大的中國異議人士和其他民族知識分子的著名中文作品。」他們翻譯了中國異議人士劉曉波和伊力哈木．土赫提的作品，獲得泰國讀者的積極回饋。

此外，山雁出版社也指出，他們重視與東南亞民主運動「奶茶聯盟」合作，出版讓泰國人了解關於香港和台灣的反抗的書籍，如《台灣不是中國的：台灣國民的歷史》的泰文版本。

to Hong Kong liberation movements, and recently, Taiwan's independence from the PRC. #MilkTeaAlliance pic.twitter.com/LNGlmmAyz3 — สำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่าน | Sam Yan Press (@SamyanPress) October 25, 2022

《自由亞洲電台》引述台灣人公共事務會（FAPA）洛杉磯分會副會長吳兆峰（Ken Wu）說法表示，「像山雁這樣推動民主自由人權的機構所推動的奶茶聯盟、反暴政運動，是中共這種獨裁極權國家排斥的。」他說，如果極權國家都這麼強大，不僅會控制境內言論自由，更會把向海外徹底消除影響他們的其他勢力。吳兆峰也認為，這種買家試圖惡意併購山雁出版社，可能是中共的陰謀，且東協國家在經濟上普遍依賴北京，因此山雁出版社的處境令人擔憂。

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責任編輯：陳曉芙

核稿編輯：杜晉軒