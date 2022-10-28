中國商人出巨資要求關閉泰國獨立出版社，創辦人反擊稱不再對侵犯行為保持沈默
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山雁出版社在10月26日發布聲明指出，他們在今年5月收到一封電子郵件，聲稱一位中國商人欲收購山雁出版社。9月，該機構主動拜訪出版社創辦人秦聯豐的住處和常去的寺院。此外，出版社成員也接到該機構來電，被告知欲收購出版社。對方以200萬泰銖（約新台幣170萬元）作為交換，要求關閉出版社，但山雁出版社拒絕此提議。
泰國獨立出版社「山雁出版社」（Sam Yan Press）近日表示，有位自稱來自中國的商人向其出價，要求關閉該出版社。對此，山雁出版社除了在官網公布此事，也強調，「無法再對這種侵犯新聞權利和自由的行為保持沉默。」
「中國商人」出價200萬泰銖，要求出版社在中共二十大前關閉
山雁出版社在10月26日發布聲明指出，他們在今年5月收到一封來自泰國私人調查機構的電子郵件，聲稱一位中國商人欲收購山雁出版社，但山雁認為這是一場騙局，因此便忽略此訊息。
不過，到了9月，該機構主動拜訪出版社創辦人秦聯豐（Netiwit Chotiphatphaisal）的住處和常去的寺院。此外，出版社成員也收到該機構的訊息，被告知欲收購出版社。山雁指出，由於這對出版社的獨立、安全和言論自由構成嚴重威脅，因此他們決定親自與該機構會面。
山雁表示，對方以200萬泰銖（約新台幣170萬元）作為交換，要求關閉出版社，並提供正式解散證明表明其在泰國有影響力。山雁出版社拒絕此提議，並明確表示他們不會接受這筆錢。
《自由亞洲電台》進一步報導，山雁出版社向其透露，自5月開始，中國商人黃鋮德（Huang Chengde）透過泰國當地的私家偵探「Sky International Legal」向出版社發送電子郵件聯繫收購事宜。由於負責人秦聯豐並未回覆訊息，對方便找到其住處和常去的寺廟面談，並多次催促在中共二十大前完成交易。根據山雁出版社提供的圖片，黃鋮德表示他並非中國政府官員或共產黨人員，只是「需要和中國政府搞好關係」
報導指出，雖然山雁出版社負責人拒絕此交易，但感到其人身安全受到來自中共的壓力，因此並未選擇向泰國曼谷警察局報案，而是決定將真相公布在網路上。
《自由亞洲電台》引述山雁出版社說法表示，「我們現在就這個嚴重情況發佈公開聲明，也希望世人能認清中國的真面目，不應對這種侵犯人權和自由的行動再沉默。」
2017年由大學生創立，山雁致力出版民主、自由、人權議題書籍
山雁出版社成立於2017年，當時是由秦聯豐和其他朱拉隆功大學學生共同創立，旨在為學生提供表達想法和觀點的場域，也翻譯來自外國的有趣和活動主義的書籍。
山雁出版社的官網資訊顯示，他們出版的第一本作品是關於香港民運領袖、前香港眾志祕書長黃之鋒的書籍。 之後，他們也出版許多著名思想家的著作，如以賽亞．伯林（Isaiah Berlin）、蒂莫西．斯奈德（Timothy Snyder）、漢娜．阿倫特（Hannah Arendt）、瓦茨拉夫．哈維爾（Vaclav Havel）以及吉恩．夏普（Gene Sharp）等。
山雁出版社在其官網上表示，「我們的使命是以泰語，向泰國社會介紹偉大的中國異議人士和其他民族知識分子的著名中文作品。」他們翻譯了中國異議人士劉曉波和伊力哈木．土赫提的作品，獲得泰國讀者的積極回饋。
此外，山雁出版社也指出，他們重視與東南亞民主運動「奶茶聯盟」合作，出版讓泰國人了解關於香港和台灣的反抗的書籍，如《台灣不是中國的：台灣國民的歷史》的泰文版本。
《自由亞洲電台》引述台灣人公共事務會（FAPA）洛杉磯分會副會長吳兆峰（Ken Wu）說法表示，「像山雁這樣推動民主自由人權的機構所推動的奶茶聯盟、反暴政運動，是中共這種獨裁極權國家排斥的。」他說，如果極權國家都這麼強大，不僅會控制境內言論自由，更會把向海外徹底消除影響他們的其他勢力。吳兆峰也認為，這種買家試圖惡意併購山雁出版社，可能是中共的陰謀，且東協國家在經濟上普遍依賴北京，因此山雁出版社的處境令人擔憂。
新聞來源：
- Statement on the Student-Run Press Approached by the Chinese Businessman to Shut Down the Company（Sam Yan Press）
- 泰國獨立出版社：北京提出"封口費" 但民主自由無價（自由亞洲電台）
- Sam Yan Press
延伸閱讀：
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- 「奶茶聯盟」的民主困境：台灣外有中國的威脅，泰國內有軍方與惡法箝制言論自由
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責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒
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一圖看懂：最彈中底科技再加厚！國民跑鞋新裝登場—MIZUNO WAVE RIDER 26
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乘載25年的科技基礎，MIZUNO WAVE RIDER以「平穩推進、流暢前行」為主打，正式迎來新作26代。
隨著疫情漸緩、解封在前，延宕的馬拉松賽事也在近期逐漸回歸。「嘿，這陣子都在哪跑？」、「最近有報比賽嗎？」、「該約一波團練了吧！」，雨後春筍般，跑友群裡捎來各種久違問候。
無論日常跑場，始終如一地伴你穩健向前
正所謂「沒穿過、也聽過」，這麼一雙「老朋友」相信大家都不陌生。源自1997年，MIZUNO WAVE RIDER系列轉眼將邁入第26個年頭。風行超過四分之一個世紀的經典鞋款，向來不以譁眾取寵的設計為主打，以最實在的舒適感受，擄獲跑友芳心，為其冠上「國民跑鞋」美名。
乘載25年的科技基礎，WAVE RIDER正式迎來新作26代，以「平穩推進、流暢前行」為主打，WAVE RIDER 26定位為馬拉松4.5小時左右完賽的鞋款。至於此代又有什麼革新之處呢？
最彈中底科技厚磅加持，熟悉的RIDER最對味
MIZUNO WAVE RIDER 26最明顯的就是肉眼可見的增量中底體積。延續前作設定，WAVE RIDER 26仍採全掌式上下層ENERZY素材，掌跟差部分雖維持在12mm，但因鞋底高度增加2mm， 視覺上整體比上一代加厚不少，實際上腳的感受也較以往厚實許多，「類厚底跑鞋」的厚磅腳感，讓人未跑就先對其緩震性能增添不少信心。重點是，延續「國民跑鞋」一貫的親民特性，初學者不用擔心不能駕馭。
而灰白色網布鞋面與銀灰線條的搭配，加上中底漸層外觀的類波浪造型，以及藍、紅配色橡膠顆粒相間的鞋底，在鞋型、LOGO位置沒有太大變動的情況下，細節設計讓WAVE RIDER 26更顯簡潔、俐落，對比過去略顯樸素、笨重的外觀，多了流線速度感，簡單說：這雙主打配色就是「好看」。
除了透氣度在水準之上，與歷代設定相同，針對腳板較寬的跑者，WAVE RIDER 26亦有寬楦版本可以選擇。就穿著感受而言，體感在重量上基本與前代無異，無車縫一體式鞋舌與後跟穩定塑料的結合，其包覆與支撐度都較前代更有感，尤其遇到過彎或不平路面時，雙腳與跑鞋的緊密貼合，都讓人可以更無憂地邁開步伐。
至於常被跑友笑稱「穿不壞宛如做慈善般」的招牌X10大底，在此作中也沒有缺席。連接大底前掌的橡膠設計不只讓推進效果加乘，優越的抓地力與耐磨性，遇到溼滑路面也能穩住腳步，面對高跑量、長距離訓練更是好擋、耐操。
說了這麼多，相信「跑感」還是大家最關注的話題。無論是初跑新手，或是習慣輕鬆跑、長距離穩定輸出，甚至是具強烈緩震、穩定需求類型的跑者， WAVE RIDER 26絕對會是你相當萬用的好戰友。
若要用一個字總結WAVE RIDER 26，就是一個「穩」字。中底上下層ENERZY材質之間的WAVE PLATE在雙腳落地時瞬間「擠壓、回彈」的效果，充分展現最彈中底科技的柔軟性與緩震性能。雖然外底紋路從橫向切割改為一體式，致使前掌活動角度有些牽制，但整體與前掌 SMOOTH RIDE大底的彎曲溝槽設計搭配，仍創造出每一步都是平順安穩的流暢感。
升級有感的超經典，不會被停止不停地「RUN」
為平穩推進、流暢前行而生的WAVE RIDER 26，雖在科技運用上承襲前代所長，不免會引來與前作似乎沒有太大差異的聲音，但對這樣具一定年代歷史的跑鞋來說，所謂的革新，並非得要全盤打掉重練，細節之處的升級，以及能夠堅守特色並持續演進超過四分之一個世紀，若這不是經典什麼才是呢！