不論皮膚癢、毒蛇咬、退燒或宿醉醒酒，部落的「魔法阿嬤」總有其神祕祕方

我們想讓你知道的是
鄰居阿婆和媽媽的阿嬤都已經不在人世了，她們使用過的藥草也雖之消失，我卻在此刻特別想起了她們......尤其是媽媽常提及她的阿嬤，帶著她背著阿嬤的袋子走路到別戶人家幫忙治病，用芒草、用礦石、還有小刀。原來，她是真的「魔法阿嬤」。
文：ㄊ
布農族的我從小住在中央山脈山腳下半山腰的住家，是因為方便一家人照顧所圈養的家畜和動物。我和家人時常往返山腳下較靠近平地的社區家屋，與山上的工寮田野地工作。
我有一個鄰居阿婆，看起來很神祕，她總是坐在她家門前的木椅凳上，一隻手扶著嘴裡叼著一根鋁製的長煙斗，嘴邊吸吐著的菸草裊裊緩緩升天，像在思考又像在等人。有時，她的吞雲吐霧瀰漫被陽光普照時，會把她一下子整個人消失在雲霧之中，像神仙一樣。她的腰際邊總有一條繩子綁著一小袋的煙草，讓她無聊時，隨時可以更換菸草，她的住家旁也種有幾棵菸草和曬有一對乾菸草。而我總是遠遠的在一旁偷偷觀看她。
而我的媽媽的阿嬤，也亦如這個鄰居阿婆一樣神秘又安靜。當我的年齡較大之後，我才知道，她們都是那個年代很厲害的傳統藥草使用者〈藥婆和產婆／巫醫）。
記得，有一天，我一個人在家屋旁的大水溝水泥牆上玩香蕉蕾（即香蕉花），後來，不知道怎麼掉下去水溝裡暈了過去。醒來的時候，我已經躺在家裡的藤心沙發上一動也不能動，因為我的額頭上置放一個用毛巾包起來的黑色藥草。
原來是那個鄰居阿婆看到我一個小孩子在水溝旁玩，跌落水溝昏厥過去，就把我抱回家給媽媽照顧觀察。並製作了應該是喚醒還是消腫的藥草放在我頭上的傷口。記憶猶新的是，我的額頭上在傷口復癒後有了明顯的疤痕，到今天還跟著我。
然而，鄰居阿婆和媽媽的阿嬤都已經不在人世了，她們使用過的藥草也雖之消失，我卻在此刻特別想起了她們......尤其是媽媽常提及她的阿嬤，帶著她背著阿嬤的袋子走路到別戶人家幫忙治病，用芒草、用礦石、還有小刀。原來，她是真的「魔法阿嬤」。
尋找自然療癒之路
而我更小的嬰兒經驗，母親到現在都還記憶猶新，在每次提及她很辛苦照顧我的時候，是嬰兒時期皮膚疾病的治療之路：找溫泉的路。媽媽這樣望著遠方說：
妳剛滿月的時候，身體就長一種皮膚病，那個年代沒有醫生看，也沒有錢去山下找醫生。妳一直哭鬧不停到快要死掉，你的爸爸就跟我說，帶著妳走到某個山頭裡的一個地方有一處溫泉，把你泡在水裡半天後再回來。
到那個深山裡，我一個婦女不熟路，我一個人去找溫泉很害怕，就帶著妳大姊，她當時已經國小了，我們一起互相輪流抱來抱去，妳一直的哭鬧。大概走路半天後才找到那個溫泉。
我把你放在那個特別的一處溫泉，因為溫泉的熱水很燙，我用雙手讓妳漂浮上下在水面裡，而妳一直掙扎哭到快沒有聲音，然後我的手好酸好酸時就休息一下，然後又繼續抱放著妳入溫泉泡熱水，而妳又繼續聲嘶力竭的哭鬧掙扎。
直到妳泡完溫泉睡著了，我們才慢慢地又走山路回到家，真的很辛苦，每天走路到溫泉半天，回家也走路半天，妳的哭聲哭到媽媽我也一直想哭，都不想要再來溫泉了。最後，妳的皮膚病好了，看妳現在白白胖胖的……
原來，傳說中的溫泉對皮膚與身體健康的功效是真的，是溫泉中的礦物質治癒了我的皮膚病。大自然的療育與力量從來是不容置疑的。尤其是大自然的野花、野果及野草、野菜和大山小河，從來就是原始大自然療育人類天人合一的媒介之一。
而媽媽的魔法阿嬤更有神祕的祕方，是專門治癒苦痛人家的靈魂及心理的疑難雜症，這些都得靠著靈藥草及礦石和芒草（巫醫專用）等自然之物的媒介。例如，魔法阿嬤口中說的「疤染」（芒草葉）可以將身體病痛一次拍掉，因為芒草葉（疤染）作為一個巫醫的利器時，祂代表著一個鋒利的雙面刃，將身心靈的病痛解剖治療後癒合。而這個雙面刃上面，也會浮出只有魔法阿嬤看得懂的暗示，來達到解決別人問題的方向及指引。
後來，我長大成人了，才知道大自然的每一恩物都是草木皆兵，也是與人生命息息相關的，而我們必須謙虛的互相學習及互相分享。
媽媽還說，隔壁的鄰居阿婆以前也會調製被毒蛇咬的草藥敷料及草藥飲品。而我的親姊姊在國中時期晚上出門時，就給被闖進家門前的眼鏡蛇咬過，然後用這種藥草敷料及飲品來消毒解毒而完好如初了。除了在腳踝邊留下小小的蛇咬疤痕。媽媽還說，這個秘方是不能讓人看到的，得在小房間躲起來慢慢調製起來使用。
另外，我口中的魔法阿嬤，以前助人的法寶會善用炭灰的力量來驅惡（靈），因為炭灰是惡靈害怕的東西，而我的魔法阿嬤會隨身攜帶著祂。即使現在的我回憶起，也還可以學習魔法阿嬤一模一樣的身體姿勢和手勢揮灑祂。
就連孩子晚上睡覺磨牙，魔法阿嬤都有辦法治療。以前媽媽的孩提年代時，他們是睡著時被餵吃（沾嘴摩擦）鵝的糞便，就能治癒而不會再磨牙的。尤其，魔法阿嬤還有許多的祕方靈草，讓我的媽媽也學習到而實踐在她的生活裡。
雖然現在都靠西醫科學儀器醫療及用處方藥治病，但是，媽媽都沒有忘記她自己的母親和婆婆教會她的事情。只是現在她也老了、走不到山邊了，也很少到山邊尋找自然的恩物了。
尋根之旅
至於我從小到現在，還真用得到的魔法阿嬤祕方，就是一樣媽媽教會我的自製清潔用品──無患子樹的果子。曬乾後，果核可以用來起泡洗衣服和洗髮，尤其洗髮後，再加木頭燒盡的微細碳灰來洗髮，髮絲會立即變成烏黑亮麗又柔軟，這應該是女人的秘密之一吧。
距今約2、30年我進入婚姻之前，多次跟著媽媽和鄰居婦人去山裡的河流找螃蟹，為全家的餐點加菜。我們通常什麼東西都沒有帶上，偶而帶鐮刀和打火機，然後就只有自己各自背的背袋。沿路上渴了，媽媽用姑婆芋包成容器，找一處乾淨的源頭取水喝乾了；餓了直接沿途找野果吞肚。
若走入更深山的空間時，蕨類植物長在泥土下的根莖會結果子，是可以挖來解渴的。就是幸運草或青玉米梗也可以拿來咬一咬促進口水分泌解渴。溪邊沿路的姑婆芋總是長很多，媽媽說，若不小心碰到咬人貓時，可以用來取其汁液止癢。
有一天，找螃蟹溯溪而上的路上，媽媽特別停下來，介紹一種隨處可得的牙刷草（我自己給祂好記的名字），我印象非常深刻，媽媽示範給我看，她怎麼用來刷乾淨自己的牙齒，至今，我永遠忘不了它。
因為住在山邊，跟著母親到山上幫忙的機會很多，即使現在我在野外割傷跌倒了，我還會用媽媽教會我的咸豐草（鬼針草）放進嘴裡，咬碎後，敷滿傷口止血化淤。也會使用龍葵野菜煮清湯給家人宿醉後清血、醒酒。而龍葵其尚未成紫色的綠色子，打成汁液可以驅蟲，尤其是惱人在鼻子和爬進耳朵裡的蟲。
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外出上班也能遠端開啟除濕清淨機，台灣大哥大智慧家庭攜手台灣三洋展現跨品牌實力
我們想讓你知道的是
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那麼該如何選購除濕機呢？傳統除濕機操作不是這麼聰明，需要手動開啟關閉，而智能除濕機雖能解決這些問題，但該如何挑選購買？又有哪些是購買時的關鍵點？
台灣大哥大智慧家庭攜手台灣三洋，推出台灣第一台跨品牌支援智能除濕清淨機
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Smarter Home APP跨品牌串接多種裝置，自動化使用情境更多元
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台灣大哥大智慧家庭生態系，打造全套智能化使用體驗
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