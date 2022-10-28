中華軟協理事長沈柏延當選ASOCIO主席，致力推動臺灣軟體及資服業者拓展國際

亞太資訊服務業組織 (Asian-Oceanian Computing Industry Organization，稱ASOCIO) 於臺灣時間10月26日進行2022-2024年度主席與理監事選舉，中華民國資訊軟體協會(Information Service Industry Association，稱CISA) 沈柏延理事長獲得各會員國支持，當選新任ASOCIO主席。

中華軟協理事長沈柏延當選ASOCIO主席。Photo Credit：中華民國資訊軟體協會

ASOCIO於1984年由臺灣、日本、韓國、澳洲與紐西蘭等五國倡議成立，至今擁有24會員國，宗旨是促進成員間的經貿往來及發展資通訊產業，係亞太地區最具代表性之國際資通訊產業組織，除了各會員國參與，更連結各國政府單位、研究及學術單位、跨產業及跨國合作。此外，每年ASOCIO組織於各國辦理貿易參訪團及資訊科技高峰會，如ASOCIO Multilateral Trade Visits、ASOCIO Digital Summit等，加速促進亞太地區資通訊產業合作，形成強大的樞紐平台，

沈柏延表示，臺灣經濟發展由過往的硬體產業主導，隨著數位科技不斷演進，加速全球經濟版圖重組，數位科技被視為面對衝擊乃至帶領國家創新突破的重要關鍵。今年行政院數位發展部正式掛牌成立，整合納管資訊、電信、傳播、網路、資安五大領域業務，顯示臺灣重視軟體數位產業發展。他認為，ASOCIO不僅可扮演臺灣資通訊產業與亞太經貿業務連結的推手外，更可增加臺灣業者的能見度，如何運用ASOCIO大平台的各國產官學研資源，勠力爭取推動臺灣軟體業走向國際化將是中華軟協長期致力的推動目標。

中華民國資訊軟體協會成立於1983年，迄今已39年，目前擁有近700家資通訊、軟體業者會員，是台灣最具代表的資訊產業公協會。為配合政府產業發展方向與政策，積極布局新南向、數位轉型、5G等議題。在沈理事長帶領下成立2個任務組、9個促進會及1個聯盟，並將工作聚焦在「健全政府資服產業政策及環境」、「促進國家及產業數位轉型」與「發展資安與產業新技術」這三大策略上。

隨著數位發展部的成立，中華軟協集結資訊服務業者的期盼下發表「2022資訊服務產業白皮書」，在各項戰略目標下提出相關的重要策略議題，及亟需推動的3項行動方案：一、訂定或優化數位服務發展相關法規，排除推動障礙；二、合理資源分配，促進數位平權；三、資訊服務業上市櫃家數及市值倍增，期望政府與產業攜手共創領先世界水準的數位臺灣。

根據IDC最新統計， 2022年至2025年間估計全球的數位轉型投資將達到 2.8 兆美元，顯示數位轉型投資繼續加速，係全球數位經濟新顯學。為強化推動3項行動方案，並配合政府產業發展方向與政策，當選ASOCIO主席的沈柏延將整合國際資源，透過ASOCIO鏈結臺灣及各國，促進軟體及資服業合作，強化外銷準備度，提升資訊服務業者全球行銷能力，包含定價策略、品牌塑造、網站內容、銷售推廣、通路管理與簡報能力等。期望透過政府駐外單位與國內產業研究智庫共同合作，協助國內業者掌握目標市場趨勢，並獲得當地官方專員的服務，提升業者對於目標市場政經法律及民情的熟悉度。

受美中貿易戰、科技戰及COVID-19（新冠肺炎）疫情等影響，國際經貿情勢快速變遷，企業如何因應數位化的浪潮進行數位轉型，運用數位科技創造新的產品、服務及商業模式，已成為重要的策略議題。雲端服務產業近年來已進入成熟期的階段，整體生態系與商業模式亦相當完整，在市場上已被廣泛採用。沈柏延表示，未來首要目標，為協助輔導優質的臺灣軟體及資服業者拓展國際市場，透過ASOCIO平台積極於亞太地區找尋合作夥伴，透過具備加值服務、彈性部署、SaaS訂閱和資安把關等優勢，可望能協助當地缺乏資源的中小企業迅速導入雲服務，提供企業對企業(B2B)的加值服務，一方面協助企業數位轉型扮演關鍵角色，一方面協助臺灣軟體及資服業者創造持續性營收。他同時也期許協助政府落實政策、提升產業轉型與升級和協助會員媒合全球商機。