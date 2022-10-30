承認並允許自己有情緒：「薩提爾對話模式」助你擺脫情緒勒索，開啟有效溝通可能性
我們想讓你知道的是
「你不⋯⋯就是不愛我了。」在與另一半或是親密關係對象相處時，你是否也曾落入情緒勒索的負向溝通之中？面對這種情境，我們可以試著採用薩提爾的對話模式，將期待、觀點、情緒透過書寫來梳理開來，將之與另一半對話，開啟有效溝通的可能性。
有許多人，會遭遇一個困境，這種困境來自於年幼時期時常被父母情緒勒索，自此誓言長大之後絕不使用情緒控制他人藉此達到目的。但事與願違，這些人最終卻還是成了自己最討厭的人。
尤其是在伴侶關係之中，這種情形更是常見。不只會讓我們在事發之時討厭自己，有時候也會把這些氣，全都出到了對方身上：「都是因為妳，我才會變成這樣。」
阿澤就是一例。他小時候常常被父母用情緒勒索的方式對待：「你今天不起床上課，媽媽就不愛你了。」「你再哭，你就自己回家。」
這些話，讓阿澤很反感，他暗自發誓，自己不要成為這樣的人，但在長大之後，他發現很常對女友說「你再這樣，我就要分手了。」不只使用的語句，連口氣都不自覺地與父母相似，讓他感到很自責。
有人，則是遇到另一個困境，雖然與第一種案例的年幼經歷相似，但他們長大之後，卻發展出不同的情緒表達模式。他們變得壓抑，面對什麼事情都戰戰兢兢，有情緒也不敢對外表達，結果壓抑過度，實在受不了，最後迎來一次性的大爆發。
兩種軸線的結果不同，但後者同樣會帶給伴侶關係很大的困擾。好像什麼事情都得順著對方，不能對對方有期待，因為期待就會引發情緒，情緒就會引發勒索。
譬如小玫的男朋友常常對他不理不睬，但因為她覺得「表達情緒會造成情緒勒索」，所以都不敢對男友反應自己的不滿，只是一個人孤單地忍受這些情緒，只能在男友不在時暗自掉淚，以抒發所受的委屈、不滿。
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一圖看懂：最彈中底科技再加厚！國民跑鞋新裝登場—MIZUNO WAVE RIDER 26
我們想讓你知道的是
乘載25年的科技基礎，MIZUNO WAVE RIDER以「平穩推進、流暢前行」為主打，正式迎來新作26代。
隨著疫情漸緩、解封在前，延宕的馬拉松賽事也在近期逐漸回歸。「嘿，這陣子都在哪跑？」、「最近有報比賽嗎？」、「該約一波團練了吧！」，雨後春筍般，跑友群裡捎來各種久違問候。
無論日常跑場，始終如一地伴你穩健向前
正所謂「沒穿過、也聽過」，這麼一雙「老朋友」相信大家都不陌生。源自1997年，MIZUNO WAVE RIDER系列轉眼將邁入第26個年頭。風行超過四分之一個世紀的經典鞋款，向來不以譁眾取寵的設計為主打，以最實在的舒適感受，擄獲跑友芳心，為其冠上「國民跑鞋」美名。
乘載25年的科技基礎，WAVE RIDER正式迎來新作26代，以「平穩推進、流暢前行」為主打，WAVE RIDER 26定位為馬拉松4.5小時左右完賽的鞋款。至於此代又有什麼革新之處呢？
最彈中底科技厚磅加持，熟悉的RIDER最對味
MIZUNO WAVE RIDER 26最明顯的就是肉眼可見的增量中底體積。延續前作設定，WAVE RIDER 26仍採全掌式上下層ENERZY素材，掌跟差部分雖維持在12mm，但因鞋底高度增加2mm， 視覺上整體比上一代加厚不少，實際上腳的感受也較以往厚實許多，「類厚底跑鞋」的厚磅腳感，讓人未跑就先對其緩震性能增添不少信心。重點是，延續「國民跑鞋」一貫的親民特性，初學者不用擔心不能駕馭。
而灰白色網布鞋面與銀灰線條的搭配，加上中底漸層外觀的類波浪造型，以及藍、紅配色橡膠顆粒相間的鞋底，在鞋型、LOGO位置沒有太大變動的情況下，細節設計讓WAVE RIDER 26更顯簡潔、俐落，對比過去略顯樸素、笨重的外觀，多了流線速度感，簡單說：這雙主打配色就是「好看」。
除了透氣度在水準之上，與歷代設定相同，針對腳板較寬的跑者，WAVE RIDER 26亦有寬楦版本可以選擇。就穿著感受而言，體感在重量上基本與前代無異，無車縫一體式鞋舌與後跟穩定塑料的結合，其包覆與支撐度都較前代更有感，尤其遇到過彎或不平路面時，雙腳與跑鞋的緊密貼合，都讓人可以更無憂地邁開步伐。
至於常被跑友笑稱「穿不壞宛如做慈善般」的招牌X10大底，在此作中也沒有缺席。連接大底前掌的橡膠設計不只讓推進效果加乘，優越的抓地力與耐磨性，遇到溼滑路面也能穩住腳步，面對高跑量、長距離訓練更是好擋、耐操。
說了這麼多，相信「跑感」還是大家最關注的話題。無論是初跑新手，或是習慣輕鬆跑、長距離穩定輸出，甚至是具強烈緩震、穩定需求類型的跑者， WAVE RIDER 26絕對會是你相當萬用的好戰友。
若要用一個字總結WAVE RIDER 26，就是一個「穩」字。中底上下層ENERZY材質之間的WAVE PLATE在雙腳落地時瞬間「擠壓、回彈」的效果，充分展現最彈中底科技的柔軟性與緩震性能。雖然外底紋路從橫向切割改為一體式，致使前掌活動角度有些牽制，但整體與前掌 SMOOTH RIDE大底的彎曲溝槽設計搭配，仍創造出每一步都是平順安穩的流暢感。
升級有感的超經典，不會被停止不停地「RUN」
為平穩推進、流暢前行而生的WAVE RIDER 26，雖在科技運用上承襲前代所長，不免會引來與前作似乎沒有太大差異的聲音，但對這樣具一定年代歷史的跑鞋來說，所謂的革新，並非得要全盤打掉重練，細節之處的升級，以及能夠堅守特色並持續演進超過四分之一個世紀，若這不是經典什麼才是呢！