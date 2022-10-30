承認並允許自己有情緒：「薩提爾對話模式」助你擺脫情緒勒索，開啟有效溝通可能性

有許多人，會遭遇一個困境，這種困境來自於年幼時期時常被父母情緒勒索，自此誓言長大之後絕不使用情緒控制他人藉此達到目的。但事與願違，這些人最終卻還是成了自己最討厭的人。

尤其是在伴侶關係之中，這種情形更是常見。不只會讓我們在事發之時討厭自己，有時候也會把這些氣，全都出到了對方身上：「都是因為妳，我才會變成這樣。」

阿澤就是一例。他小時候常常被父母用情緒勒索的方式對待：「你今天不起床上課，媽媽就不愛你了。」「你再哭，你就自己回家。」

這些話，讓阿澤很反感，他暗自發誓，自己不要成為這樣的人，但在長大之後，他發現很常對女友說「你再這樣，我就要分手了。」不只使用的語句，連口氣都不自覺地與父母相似，讓他感到很自責。

有人，則是遇到另一個困境，雖然與第一種案例的年幼經歷相似，但他們長大之後，卻發展出不同的情緒表達模式。他們變得壓抑，面對什麼事情都戰戰兢兢，有情緒也不敢對外表達，結果壓抑過度，實在受不了，最後迎來一次性的大爆發。

兩種軸線的結果不同，但後者同樣會帶給伴侶關係很大的困擾。好像什麼事情都得順著對方，不能對對方有期待，因為期待就會引發情緒，情緒就會引發勒索。

譬如小玫的男朋友常常對他不理不睬，但因為她覺得「表達情緒會造成情緒勒索」，所以都不敢對男友反應自己的不滿，只是一個人孤單地忍受這些情緒，只能在男友不在時暗自掉淚，以抒發所受的委屈、不滿。