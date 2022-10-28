今日本土新增3萬4556例、57例死亡，指揮中心：調降專責病房比率、開放青少年施打雙價疫苗

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內新增3萬4602例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為3萬4556例本土個案及46例境外移入；另確診個案中新增57例死亡。

指揮中心表示，今日新增之3萬4556例本土病例，為1萬5616例男性、1萬8914例女性、26例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案破千之縣市分布為新北市6048例，臺中市4868例，高雄市4207例，桃園市3450例，臺南市3183例，臺北市3116例，彰化縣1841例，屏東縣1140例。

指揮中心指出，今日新增57例本土病例死亡個案，為33例男性、24例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、56例具慢性病史、36例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年9月2日至10月25日，死亡日期介於9月12日至10月25日。

指揮中心說明，今日新增46例境外移入個案中，23例男性，23例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自中國（2例），韓國、新加坡、荷蘭 （各1例）移入，另41例感染國家調查中。入境日期介於今年9月27日至10月27日。

指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增本土個案與上周五相比，減少了2640位個案，下降幅度達7.1%，目前疫情往下降的整體趨勢沒有明顯變化。

死亡與兒童重症個案

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日死亡案例中最年輕的男性為40多歲的男性個案，這位個案本身有接種過3劑的疫苗，同時也有癌症轉移的病史。在10月6日確診並收住隔離病房後，於住院過程中併發肺炎、敗血性休克，及本身癌症病情的惡化，於10月23日不幸過世。

兒童重症部分，羅一鈞說明今日並無兒童、青少年重症或死亡個案。

本周的中重症與死亡統計部分，羅一鈞表示與上周相比，幾乎沒有變動。目前整體的本土病例超過了754萬例，致死率仍維持在萬分之16。在60、70歲以上的致死率，這幾周也並無太大變化。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

醫療資源統計

羅一鈞表示，在醫療資源的部分，專責與負壓的病床已連續兩、三天空床率都超過50%，目前全國專責病房收治人數也連續三天都低於4000人，目前為3900多位。

羅一鈞說明，今日稍早醫療應變組有開會討論，全國各區專責病房的開設比例是否需要調整，達成以下兩個決定，並會在近期通知相關醫院作出相對應之調整。

分布在12縣市的12間應變醫院，空床率超過5成的的這些醫院，會做出調降5%專責病房開設率的調整，尤其是雙北市開設比率為25%-30%，會在近期通知調降為20%-25%；另外10縣市開設比率為15%-20%，調降為10%-15%。 500床以上的急救責任醫院部分，特別是台北區的醫院，因目前看來空床率與空床數都較高，因此也將急救責任醫院的專責病房開設比例，自8%-12%調降為8%-10%，近期會進行通知，將急性病床釋出給其他病症的病人使用。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

疫苗施打情形

莊人祥表示，昨（27）日6個月至4歲幼兒接種莫德納跟輝瑞BNT疫苗的人數為1916人次，其中接種第一劑疫苗為771人次，第二劑則是1145人次，累計該年齡層的第一劑接種率為43%，第二劑為15.5%。

在次世代疫苗部分，昨日接種了3萬7961人次，若以各類疫苗統合計算，總計昨日共接種了4萬5717人次。疫苗接種人口涵蓋率，第一劑93.82%，第二劑88.2%，追加劑73.8%，第二次追加劑15%。

另外有關ACIP專家會議關於疫苗接種的建議情形，莊人祥說明，10月16日食藥署針對莫德納雙價疫苗的BA.1、BA.4、Ba.5，都開放12歲以上的民眾進行接種，由於目前BA.1的次世代疫苗仍有現貨，因此預計於11月1日開始就開放給12歲至17歲的青少年進行接種。

在BA.4、BA.5次世代疫苗的部分，莊人祥說明，疫苗可能要11月上旬才會有60幾萬劑進貨，約略於11月中下旬才會辦理施打。莊人祥也提醒，指揮中心鼓勵追加劑的施打，但與前一劑之間隔至少要達3個月以上，才符合接種資格。

在5-11歲的兒童接種疫苗的部分，兒童可接種基礎劑的疫苗為莫德納與輝瑞BNT兩種，目前不論單價疫苗的追加劑或雙價疫苗的追價劑，都還未獲得食藥署EUA核准，未來若通過EUA，指揮中心建議6-11歲可施打莫德納雙價疫苗，而5-6歲則還是維持施打單價疫苗。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

公費流感疫苗部分，指揮官王必勝表示，111年公費流感疫苗從11月1日開放第二階段施打，對象為50歲至64歲無高風險慢性病成人。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

指揮中心統計，截至目前國內累計1924萬9007例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含1162萬145例排除），其中762萬6103例確診，分別為3萬6270例境外移入、758萬9779例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計1萬2620例COVID-19死亡病例，其中1萬2603例本土，個案居住縣市分布為新北市2576例、臺北市1424例、臺中市1301例、高雄市1193例、桃園市952例、臺南市934例、彰化縣710例、屏東縣499例、南投縣392例、雲林縣391例、苗栗縣348例、嘉義縣317例、基隆市279例、宜蘭縣274例、花蓮縣221例、新竹縣207例、嘉義市203例、臺東縣177例、新竹市142例、澎湖縣34例，金門縣29例；另17例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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核稿編輯：楊士範