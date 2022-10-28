世界最大火山地震頻頻恐爆發，夏威夷居民進入戒備狀態
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位於美國夏威夷大島上的「毛納羅亞火山」近期變的十分活躍，從原本每日10~20次的地震頻率，大幅提高到40~50次，周遭居民與相關當局開始擔憂火山爆發的可能性。
根據《美聯社》報導，夏威夷官員日前向島民警告，世上最大的活火山「毛納羅亞火山」可能再次爆發，所有科學家都處於戒備狀態。夏威夷民防機構也召開了全島會議，教導民眾如何為緊急情況做準備：建議提前準備「隨手可拿」的防災食物袋、確定撤離後能待的地方、以及制訂家庭成員團聚的計畫等。
《安克雷奇日報》更說道，與毛納羅亞火山相鄰的「基拉維厄火山」就曾於2018年爆發，破壞當地約700名住戶，而毛納羅亞火山的傾斜程度更為陡峭，因此若不幸爆發，岩漿流動速度將會快上許多，加上相比於1980年，夏威夷大島人口如今已翻了一倍以上，高達20萬人，許多新住民並未經歷過毛納羅亞火山上一次的爆發，這些原因都使防災應變更為不易。因此無論官員或當地非營利機構都積極傳遞火山資訊以供民眾做好準備。
夏威夷火山觀測站也在網站上不斷更新毛納羅亞火山的動態，「毛納羅亞火山目前處於高度動盪時期，造成原因可能是火山頂下方3~8公里處有岩漿重新注入導致」，他們表示產生警訊其實有跡可循，在今年9月中旬時地震就頻繁地出現，山峰以下的地震發生頻率從過去每天10~20次，急速升高至40~50次。
頻頻地震導致居民人心惶惶，專家安撫表示：不要太驚慌
從各種生活層面上來看，火山爆發似乎是難以避免的大災難，許多居民緊張的情緒也隨著激增的頻率日漸升高，不過觀測站安撫道，即使火山活動日漸頻繁，但目前仍無噴發的跡象。另外，監測數據方面也顯示，在過去24小時內，火山並沒有明顯變動，過去頻繁發生地震的區域，只被檢測出19次的小規模晃動，因此警報只發佈到「建議」級別。
事實上，根據《安克雷奇日報》報導，地質研究學者弗蘭克．特魯斯德爾（Frank Trusdell）表示，從過去記載中，毛納羅亞火山的噴發口都來自於山頂火山口，有半數熔岩會留在其中，其餘則是流至山下通風口，很少會流到居住區域。此外，1984年，毛納羅亞火山最近一次的噴發，其熔岩也在距離島上人口最多的希洛鎮7.2公里處停下。
雖然毛納羅亞火山的情況還不如想像中緊急，但在地居民仍必須時刻保有憂患意識，因為災難總是發生的格外唐突。夏威夷民防局局長馬格諾（Talmadge Magno）直言，該火山佔夏威夷島約51%的陸地面積，若天文台將警報拉到「注意」級別，防災將會變得迫在眉睫，最接近火山口的社區將沒有充足時間應對，「不要讓每個人感到驚慌，但必須讓大家意識到隨時可能發生災難。」
新聞來源
- Hawaii’s Big Island gets warning as huge volcano rumbles（Associated Press News）
- As Mauna Loa rumbles, residents of Hawaii’s Big Island warned of possible eruption（Anchorage Daily News）
- HAWAIIAN VOLCANO OBSERVATORY DAILY UPDATE（U.S. Geological Survey）
- Hawaiian volcano Mauna Loa sends signals it may erupt as earthquakes（Oregon Live）
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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：楊士範
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一圖看懂：最彈中底科技再加厚！國民跑鞋新裝登場—MIZUNO WAVE RIDER 26
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乘載25年的科技基礎，MIZUNO WAVE RIDER以「平穩推進、流暢前行」為主打，正式迎來新作26代。
隨著疫情漸緩、解封在前，延宕的馬拉松賽事也在近期逐漸回歸。「嘿，這陣子都在哪跑？」、「最近有報比賽嗎？」、「該約一波團練了吧！」，雨後春筍般，跑友群裡捎來各種久違問候。
無論日常跑場，始終如一地伴你穩健向前
正所謂「沒穿過、也聽過」，這麼一雙「老朋友」相信大家都不陌生。源自1997年，MIZUNO WAVE RIDER系列轉眼將邁入第26個年頭。風行超過四分之一個世紀的經典鞋款，向來不以譁眾取寵的設計為主打，以最實在的舒適感受，擄獲跑友芳心，為其冠上「國民跑鞋」美名。
乘載25年的科技基礎，WAVE RIDER正式迎來新作26代，以「平穩推進、流暢前行」為主打，WAVE RIDER 26定位為馬拉松4.5小時左右完賽的鞋款。至於此代又有什麼革新之處呢？
最彈中底科技厚磅加持，熟悉的RIDER最對味
MIZUNO WAVE RIDER 26最明顯的就是肉眼可見的增量中底體積。延續前作設定，WAVE RIDER 26仍採全掌式上下層ENERZY素材，掌跟差部分雖維持在12mm，但因鞋底高度增加2mm， 視覺上整體比上一代加厚不少，實際上腳的感受也較以往厚實許多，「類厚底跑鞋」的厚磅腳感，讓人未跑就先對其緩震性能增添不少信心。重點是，延續「國民跑鞋」一貫的親民特性，初學者不用擔心不能駕馭。
而灰白色網布鞋面與銀灰線條的搭配，加上中底漸層外觀的類波浪造型，以及藍、紅配色橡膠顆粒相間的鞋底，在鞋型、LOGO位置沒有太大變動的情況下，細節設計讓WAVE RIDER 26更顯簡潔、俐落，對比過去略顯樸素、笨重的外觀，多了流線速度感，簡單說：這雙主打配色就是「好看」。
除了透氣度在水準之上，與歷代設定相同，針對腳板較寬的跑者，WAVE RIDER 26亦有寬楦版本可以選擇。就穿著感受而言，體感在重量上基本與前代無異，無車縫一體式鞋舌與後跟穩定塑料的結合，其包覆與支撐度都較前代更有感，尤其遇到過彎或不平路面時，雙腳與跑鞋的緊密貼合，都讓人可以更無憂地邁開步伐。
至於常被跑友笑稱「穿不壞宛如做慈善般」的招牌X10大底，在此作中也沒有缺席。連接大底前掌的橡膠設計不只讓推進效果加乘，優越的抓地力與耐磨性，遇到溼滑路面也能穩住腳步，面對高跑量、長距離訓練更是好擋、耐操。
說了這麼多，相信「跑感」還是大家最關注的話題。無論是初跑新手，或是習慣輕鬆跑、長距離穩定輸出，甚至是具強烈緩震、穩定需求類型的跑者， WAVE RIDER 26絕對會是你相當萬用的好戰友。
若要用一個字總結WAVE RIDER 26，就是一個「穩」字。中底上下層ENERZY材質之間的WAVE PLATE在雙腳落地時瞬間「擠壓、回彈」的效果，充分展現最彈中底科技的柔軟性與緩震性能。雖然外底紋路從橫向切割改為一體式，致使前掌活動角度有些牽制，但整體與前掌 SMOOTH RIDE大底的彎曲溝槽設計搭配，仍創造出每一步都是平順安穩的流暢感。
升級有感的超經典，不會被停止不停地「RUN」
為平穩推進、流暢前行而生的WAVE RIDER 26，雖在科技運用上承襲前代所長，不免會引來與前作似乎沒有太大差異的聲音，但對這樣具一定年代歷史的跑鞋來說，所謂的革新，並非得要全盤打掉重練，細節之處的升級，以及能夠堅守特色並持續演進超過四分之一個世紀，若這不是經典什麼才是呢！