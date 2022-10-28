2022/10/28,
環境

世界最大火山地震頻頻恐爆發，夏威夷居民進入戒備狀態

世界最大火山地震頻頻恐爆發，夏威夷居民進入戒備狀態
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

位於美國夏威夷大島上的「毛納羅亞火山」近期變的十分活躍，從原本每日10~20次的地震頻率，大幅提高到40~50次，周遭居民與相關當局開始擔憂火山爆發的可能性。

根據《美聯社》報導，夏威夷官員日前向島民警告，世上最大的活火山「毛納羅亞火山」可能再次爆發，所有科學家都處於戒備狀態。夏威夷民防機構也召開了全島會議，教導民眾如何為緊急情況做準備：建議提前準備「隨手可拿」的防災食物袋、確定撤離後能待的地方、以及制訂家庭成員團聚的計畫等。

《安克雷奇日報》更說道，與毛納羅亞火山相鄰的「基拉維厄火山」就曾於2018年爆發，破壞當地約700名住戶，而毛納羅亞火山的傾斜程度更為陡峭，因此若不幸爆發，岩漿流動速度將會快上許多，加上相比於1980年，夏威夷大島人口如今已翻了一倍以上，高達20萬人，許多新住民並未經歷過毛納羅亞火山上一次的爆發，這些原因都使防災應變更為不易。因此無論官員或當地非營利機構都積極傳遞火山資訊以供民眾做好準備。

夏威夷火山觀測站也在網站上不斷更新毛納羅亞火山的動態，「毛納羅亞火山目前處於高度動盪時期，造成原因可能是火山頂下方3~8公里處有岩漿重新注入導致」，他們表示產生警訊其實有跡可循，在今年9月中旬時地震就頻繁地出現，山峰以下的地震發生頻率從過去每天10~20次，急速升高至40~50次。

頻頻地震導致居民人心惶惶，專家安撫表示：不要太驚慌

從各種生活層面上來看，火山爆發似乎是難以避免的大災難，許多居民緊張的情緒也隨著激增的頻率日漸升高，不過觀測站安撫道，即使火山活動日漸頻繁，但目前仍無噴發的跡象。另外，監測數據方面也顯示，在過去24小時內，火山並沒有明顯變動，過去頻繁發生地震的區域，只被檢測出19次的小規模晃動，因此警報只發佈到「建議」級別。

事實上，根據《安克雷奇日報》報導，地質研究學者弗蘭克．特魯斯德爾（Frank Trusdell）表示，從過去記載中，毛納羅亞火山的噴發口都來自於山頂火山口，有半數熔岩會留在其中，其餘則是流至山下通風口，很少會流到居住區域。此外，1984年，毛納羅亞火山最近一次的噴發，其熔岩也在距離島上人口最多的希洛鎮7.2公里處停下。

雖然毛納羅亞火山的情況還不如想像中緊急，但在地居民仍必須時刻保有憂患意識，因為災難總是發生的格外唐突。夏威夷民防局局長馬格諾（Talmadge Magno）直言，該火山佔夏威夷島約51%的陸地面積，若天文台將警報拉到「注意」級別，防災將會變得迫在眉睫，最接近火山口的社區將沒有充足時間應對，「不要讓每個人感到驚慌，但必須讓大家意識到隨時可能發生災難。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅子恆
核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。