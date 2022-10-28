世界最大火山地震頻頻恐爆發，夏威夷居民進入戒備狀態

隨著疫情漸緩、解封在前，延宕的馬拉松賽事也在近期逐漸回歸。「嘿，這陣子都在哪跑？」、「最近有報比賽嗎？」、「該約一波團練了吧！」，雨後春筍般，跑友群裡捎來各種久違問候。

Photo Credit：TNL Brand Studio 回歸熟悉的練跑路線，當然也不能少了熟悉的它。

無論日常跑場，始終如一地伴你穩健向前

正所謂「沒穿過、也聽過」，這麼一雙「老朋友」相信大家都不陌生。源自1997年，MIZUNO WAVE RIDER系列轉眼將邁入第26個年頭。風行超過四分之一個世紀的經典鞋款，向來不以譁眾取寵的設計為主打，以最實在的舒適感受，擄獲跑友芳心，為其冠上「國民跑鞋」美名。

乘載25年的科技基礎，WAVE RIDER正式迎來新作26代，以「平穩推進、流暢前行」為主打，WAVE RIDER 26定位為馬拉松4.5小時左右完賽的鞋款。至於此代又有什麼革新之處呢？

最彈中底科技厚磅加持，熟悉的RIDER最對味

MIZUNO WAVE RIDER 26最明顯的就是肉眼可見的增量中底體積。延續前作設定，WAVE RIDER 26仍採全掌式上下層ENERZY素材，掌跟差部分雖維持在12mm，但因鞋底高度增加2mm， 視覺上整體比上一代加厚不少，實際上腳的感受也較以往厚實許多，「類厚底跑鞋」的厚磅腳感，讓人未跑就先對其緩震性能增添不少信心。重點是，延續「國民跑鞋」一貫的親民特性，初學者不用擔心不能駕馭。

而灰白色網布鞋面與銀灰線條的搭配，加上中底漸層外觀的類波浪造型，以及藍、紅配色橡膠顆粒相間的鞋底，在鞋型、LOGO位置沒有太大變動的情況下，細節設計讓WAVE RIDER 26更顯簡潔、俐落，對比過去略顯樸素、笨重的外觀，多了流線速度感，簡單說：這雙主打配色就是「好看」。

Photo Credit：TNL Brand Studio 乘載25年的科技基礎，WAVE RIDER正式迎來新作26代。

Photo Credit：TNL Brand Studio WAVE RIDER 26明顯增量的中底體積，實際上腳的感受也較以往更為厚實。

Photo Credit：TNL Brand Studio 中底漸層外觀的類波浪造型，以及藍、紅配色顆粒橡膠相間的鞋底，細節設計讓WAVE RIDER 26更顯簡潔、俐落。

除了透氣度在水準之上，與歷代設定相同，針對腳板較寬的跑者，WAVE RIDER 26亦有寬楦版本可以選擇。就穿著感受而言，體感在重量上基本與前代無異，無車縫一體式鞋舌與後跟穩定塑料的結合，其包覆與支撐度都較前代更有感，尤其遇到過彎或不平路面時，雙腳與跑鞋的緊密貼合，都讓人可以更無憂地邁開步伐。

至於常被跑友笑稱「穿不壞宛如做慈善般」的招牌X10大底，在此作中也沒有缺席。連接大底前掌的橡膠設計不只讓推進效果加乘，優越的抓地力與耐磨性，遇到溼滑路面也能穩住腳步，面對高跑量、長距離訓練更是好擋、耐操。

Photo Credit：TNL Brand Studio 側拍也好看，中底外側可見的抗扭性垂直設定，不僅讓整體穩定、支撐度再升級，本作平行波浪片在中底科技的加持下，除了給予腳跟落地時的穩定與回彈，透過波浪型的特殊結構，充分達到分散衝擊力的效果。

Photo Credit：TNL Brand Studio 一體式車縫鞋舌，不只舒適貼合，與鞋底藍紅配色相呼應的LOGO圖騰，可以看出細節設計上的巧思。

Photo Credit：TNL Brand Studio 透氣度在水準之上的緹花網布鞋面，透心涼不敢說，但絕對是跑步有風；另外亦有平織版本可以選擇。

Photo Credit：TNL Brand Studio 常被戲稱「穿不壞」的耐磨X10大底，連接前掌的橡膠設計，及SMOOTH RIDE大底彎曲溝槽都讓推進力更加乘。

說了這麼多，相信「跑感」還是大家最關注的話題。無論是初跑新手，或是習慣輕鬆跑、長距離穩定輸出，甚至是具強烈緩震、穩定需求類型的跑者， WAVE RIDER 26絕對會是你相當萬用的好戰友。

Photo Credit：TNL Brand Studio 初跑新手，或是習慣輕鬆跑、長距離穩定輸出，甚至是具強烈緩震需求類型的跑者，WAVE RIDER 26絕對會是你相當萬用的好戰友。

若要用一個字總結WAVE RIDER 26，就是一個「穩」字。中底上下層ENERZY材質之間的WAVE PLATE在雙腳落地時瞬間「擠壓、回彈」的效果，充分展現最彈中底科技的柔軟性與緩震性能。雖然外底紋路從橫向切割改為一體式，致使前掌活動角度有些牽制，但整體與前掌 SMOOTH RIDE大底的彎曲溝槽設計搭配，仍創造出每一步都是平順安穩的流暢感。

Photo Credit：TNL Brand Studio WAVE RIDER 26中底上下層ENERZY材質之間的WAVE PLATE在雙腳落地時瞬間「擠壓、回彈」的效果，充分展現最彈中底科技的柔軟性與緩震性能，創造出每一步都是平順安穩的流暢感。

升級有感的超經典，不會被停止不停地「RUN」

為平穩推進、流暢前行而生的WAVE RIDER 26，雖在科技運用上承襲前代所長，不免會引來與前作似乎沒有太大差異的聲音，但對這樣具一定年代歷史的跑鞋來說，所謂的革新，並非得要全盤打掉重練，細節之處的升級，以及能夠堅守特色並持續演進超過四分之一個世紀，若這不是經典什麼才是呢！