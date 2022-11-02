2022/11/02,
國際

中共在荷蘭私設警察局「勸返」海外華人，非政府組織揭露「海外服務站」的真相

中共在荷蘭私設警察局「勸返」海外華人，非政府組織揭露「海外服務站」的真相
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

中國遭荷蘭當局指控私設警察局，以此監控海外旅居華人，對此中國當局則表示不清楚有相關單位，更辯稱「只是位華人提供服務的地方」，荷蘭外交部長則直指「這是非法的機構」。事實上，中共在全球警力的佈局從過去就能窺知一二，許多國家與之簽訂引渡條款，間接使得中國恐怖主義得以向海外擴張。

中國政權一直以來都因高壓極權的政治手段為人詬病，不僅對國家內部的人民進行言論審查，更時有耳聞中國民眾「被消失」的驚人事件，沒想到日前中國政府又遭荷蘭控訴非法成立「海外服務站」。

西班牙非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）的報告中指稱，中國兩大省的公安部門從2021年至2022年，已經在21個國家設立了近54個「警僑事務海外服務站」，且多數位於歐洲國家，其中西班牙就有9處，義大利則有4處，美國紐約與日本東京都各有一個，就連英國倫敦也被發現藏有兩大分局。

中國私設「海外服務站」，監控中國人民

根據荷蘭媒體《RTL新聞》報導，自從浙江省麗水市公安局在阿姆斯特丹開設了第一間荷蘭海外服務站後，福建省福州市的中國警察局也隨後開設分局，甚至在中國官方宣傳的影片中能發現，海外服務站主要為了「打擊海外華人有關的非法犯罪活動」，然而所有派駐人員卻皆由力挺中共政府的志願者所組成，其實際工作內容可想而知。

保護衛士就直言，這些單位看似在協助打擊跨國犯罪、履行行政責任，「但事實上，他們正從事『說服行動』，脅迫反對中國政府的人們返回家鄉。」

報導中指稱，中國從未正式通知或向荷蘭政府申請成立「海外服務站」，且根據1980年正式生效的《維也納公約》明確載明，護照延期等外國事務應交由大使館或領事館辦理，「若外國政府在當地進行警察活動，就是過度干涉內政的行為」，荷蘭外交部發言人更痛批「這些機構是非法的」。然而中國駐荷蘭大使館對此則回應不清楚警局的存在，中國外交部發言人也矢口否認中國私設派出所，「這只是為海外華人提供服務的地方。」

「海外服務站」的真相

RTL新聞》與調查性新聞平台Follow the Money，更以海外華人王靖渝因與中國政府持有不同意見而遭中國警方追捕三年的故事，訴說中國政府藉由海外服務站壓迫海外的中國異議分子，其中不僅常常收到電話脅迫與不明訊息，就連在路上也受到騷擾，即便王靖渝已向荷蘭警方報案六次之多，最後依然無疾而終。

目前國際社會對於中共當局在海外設置的「海外服務處」已經開始進行大規模調查，不僅在荷蘭、西班牙、加拿大及愛爾蘭等國，德國也即將啟動調查程序。

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一名警察站在中國人民大會堂前

中國司法之手伸向全球，各國面對態度不一

事實上，中國警方進入他國勢力範圍早已不是大新聞。

路透社》2014年曾報導，法國外交部長洛朗・法比尤斯（Laurent Fabius）為降低失業率並減少貿易逆差，加強與中國的經貿關係，將中國公民簽證審閱時間縮短至48小時，此舉使旅法的中國人數大幅成長40％。

不過隨著旅遊人數的成長，中國人遭竊的事件日益頻繁，中國旅遊協會就曾抱怨，「中國公民漸漸成為下手目標，只因為他們認為中國人更可能攜帶現金」，對此，法國官方允許中國員警一同巡訪巴黎知名旅遊景點，以此消除中國遊客來訪法國的擔憂。

不過，近幾年西方國家漸漸捨棄與中國合作的引渡條款或不願配合，例如2019年中國列為「紅色通緝犯」第三號人物的喬建軍，就被瑞典法院釋放，而瑞中兩國未簽署引渡合作協議，即使中國不斷要求讓喬建軍回中國，但瑞典法院最終選擇釋放喬建軍，《南華早報》分析指出，這對中國而言是一次「重大挫敗」。

新聞來源

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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：羅元祺


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