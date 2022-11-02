本土新增3萬3116例、53例死亡：11/14起確診者隔離縮短至5天，解隔快篩陰性免自主健康管理
我們想讓你知道的是
中央流行疫情指揮中心公布今日新增本土病例3萬3116人，53例死亡個案，並祭出疫情隔離天數新政策，縮短隔天天數，自主健康管理則維持不變，另外也針對確診者投票權益與教師3劑疫苗做出回應。
中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內新增3萬3184例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為3萬3116例本土個案及68例境外移入；另確診個案中新增53例死亡。
指揮中心指出，今日新增的53例本土死亡個案，有32例男性、21例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且50例皆含慢性病史、35例未接種3劑以上COVID-19疫苗。
疾管署署長周志浩提到，今日本土病例較上週三減少17.7％，目前疫情持續穩定下降當中；境外移入有68例，比昨天稍微增長，但主要是與入境的旅客人數有關；死亡個案則有53位，與前幾天相差無幾。
本土死亡病例
疾管署副署長羅一鈞提到，死亡個案中有一名年紀較輕的30多歲女性，本身具有慢性神經系統疾病、氣切、長期臥床等病史，先後因肺炎泌尿道感染住院，過程中檢驗出陽性反應，最後因新冠肺炎合併敗血性休克於隔離病房中離世。
兒童重症則新增一例5歲女童MIS-C個案，已接種過疫苗也無慢性病史，一個月前曾確診新冠肺炎，10月20日全身出現皮疹、眼皮浮腫等症狀，曾使用抗生素但無明顯效果，初步研判為MIS-C，經過相關治療後，病況趨於穩定，目前仍於一般病房中。目前國內12歲以下兒童新冠重症累計共259例、含37死，其中169例為MIS-C。
疫情隔離新政策：11月14日正式上路
另外，羅一鈞表示，今早召開專家諮詢會議將居家照護確診者的隔離天數下降為5天，期滿不論快篩結果皆可外出，陽性者需遵守自主健康管理規範、陰性者能提前解除自主健康管理，最多至解除隔離後7天即可免自主健康管理，亦即從原本的7+N改為5+N，也就是隔離天數縮短2天，自主健康管理天數則維持不變，政策預計會在11月14日正式上路。
疫苗施打情況
莊人祥說明疫苗施打情況，6個月到4歲幼兒施打輝瑞BNT與莫德納的人數達2037人次，第一劑接種率為43.4％，第二劑有16.2％；次世代疫苗接種人數有2萬4904人次，總計昨日全部接種約有3萬929人次；接著他又補充疫苗接種的人口涵蓋率，第一劑高達93.9％，第二劑有88.3％，追加劑接種率73.9％，第二次追加劑接種率為15.6％；65歲以上接種率為42.1％。
針對疫情政策的回應
王必勝今日再次針對疫苗採購單價進行解釋，除非經由疫苗公司或政府購買方公布才是真實採購單價，否則利用公司財務報告、上市上櫃公司的重大訊息、非官方網站猜測消息、政府採購總金額與總採購量、監管單位報告來推估，都可能因資訊片面產生誤差。
另外，大選前夕許多人關心是否會因確診影響部分人投票權益，指揮中心對此則回應表示，幾週以來已經陸續解除居家檢疫、居家隔離，隨著隔離天數從7天縮減到5天後，透過三項政策盡可能大幅度的減少受影響群眾，不過王必勝也強調目前並沒有研擬讓確診者短暫外出的政策，但仍與中選會間保有討論空間。
此外，指揮中心今日也對「教師未接種滿三劑者必須週週快篩」的政策進行說明，王必勝表示不只教師，還有其他24類的職業工作人員，我們都會加快研議是否能進一步開放，雖然目前三劑的涵蓋率已達70幾％，但仍有許多人受此影響，因此是否會解除三劑令，將會在下周討論後對外公布。
延伸閱讀
- 教師未接種滿3劑疫苗仍需週週快篩遭批擾民，指揮中心：3劑普及率非常高，但仍盡快研議開放
- 高端證實疫苗採購價平均每劑840元，王必勝：比莫德納、BNT便宜
- 專家憂確診者不能投票恐導致「不通報」黑數增加，立委提日韓分流作法保障投票權
- 衛福部專家會議：開放12歲以上民眾自由選擇次世代疫苗種類，5-11歲兒童追加劑間隔縮短為3個月
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅子恆
核稿編輯：羅元祺
Tags：
桃園商圈學：友善服務、主題節慶，特色商圈華麗轉身，散發獨特城市魅力！
我們想讓你知道的是
桃園市政府近年積極推動商圈發展，不只針對各式友善服務推出星級認證機制，還輔導不同商圈打造區域亮點，推出多元主題節慶活動，散發出獨特的社區魅力。歡迎大家前來桃園，實際走上街道巷弄，體驗不一樣的桃園生活，感受趣味與驚喜！
提到桃園生活，這幾年不只是日常所需，桃園商圈們更積極打造友善的服務環境及各式主題活動，並針對店家的品牌、空間進行優化，讓桃園商圈華麗轉身！
推動友善認證商圈，打造星級服務亮點
桃園市政府近年積極推動星級友善店家認證，累積友善服務量能，帶給消費者更多即時幫助和優質貼心的購物體驗。在多元民族聚集的桃園，友善服務內容不只包含提供店家外語輔助工具的「語言友善」，創造不同民族消費者更友善的環境；其他還包含毛孩及推車通行的「入店友善」、電子支付的「科技友善」、無線網路的「使用友善」、特殊餐飲需求的「餐飲選擇友善」，以及綠色消費的「環境友善」等，眾多友善類別標示於店家門口，也另有官方網站可以瀏覽各店家的友善服務。
今年（111年）已經累計認證百家友善店家，如同米其林般的星級友善店家認證，鼓勵桃園市店家升級服務品質，爭取友善認證榮耀。同時桃園市還透過品牌優化及空間優化，輔導店家改造，打造出商圈區域亮點，帶動商圈活力，更提供消費者更多美好的逛購體驗。
多元主題節慶活動，展現獨特城市魅力
今年度的活動多元，以「桃味遊樂園」為主題，推出系列商圈振興活動，包含桃園市各商圈舉辦近20場不同主題節慶的商圈活動，如大小孩遊樂市集、以音樂微醺為主題的桃園啤酒節、桃園咖啡節、桃園婦幼商品展等。
同時振興桃園餐飲業，7至9月份桃園推出「你吃飯我買單2.0」活動，促進桃園餐飲消費，上網登錄桃園市餐飲類消費發票或收據，即可參加抽獎活動，今年不僅提高抽獎金額，更加碼倍倍送吃飯金最大獎一人獨得30萬元獎金，累計促進桃園市餐飲消費高達1.5億元，商圈與店家也回饋活動有感，實際促進消費成長。
系列活動以各商圈為主，推出各式導覽體驗活動、多元民族特色美食、節慶遊行等各式活動，比如多一度的大溪魅力小鎮、2022金三角嘉年華、六和商圈萬聖節創意變裝遊街競賽等，週末假日不妨前往桃園，體驗看看多元民族與主題商圈的獨特魅力。
桃園市政府 廣告
本文章內容由「桃園市政府經濟發展局」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。