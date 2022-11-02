2022/11/02,
醫療

本土新增3萬3116例、53例死亡：11/14起確診者隔離縮短至5天，解隔快篩陰性免自主健康管理

本土新增3萬3116例、53例死亡：11/14起確診者隔離縮短至5天，解隔快篩陰性免自主健康管理
Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

我們想讓你知道的是

中央流行疫情指揮中心公布今日新增本土病例3萬3116人，53例死亡個案，並祭出疫情隔離天數新政策，縮短隔天天數，自主健康管理則維持不變，另外也針對確診者投票權益與教師3劑疫苗做出回應。

中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內新增3萬3184例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為3萬3116例本土個案及68例境外移入；另確診個案中新增53例死亡。

指揮中心指出，今日新增的53例本土死亡個案，有32例男性、21例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且50例皆含慢性病史、35例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

疾管署署長周志浩提到，今日本土病例較上週三減少17.7％，目前疫情持續穩定下降當中；境外移入有68例，比昨天稍微增長，但主要是與入境的旅客人數有關；死亡個案則有53位，與前幾天相差無幾。

本土死亡病例

疾管署副署長羅一鈞提到，死亡個案中有一名年紀較輕的30多歲女性，本身具有慢性神經系統疾病、氣切、長期臥床等病史，先後因肺炎泌尿道感染住院，過程中檢驗出陽性反應，最後因新冠肺炎合併敗血性休克於隔離病房中離世。

兒童重症則新增一例5歲女童MIS-C個案，已接種過疫苗也無慢性病史，一個月前曾確診新冠肺炎，10月20日全身出現皮疹、眼皮浮腫等症狀，曾使用抗生素但無明顯效果，初步研判為MIS-C，經過相關治療後，病況趨於穩定，目前仍於一般病房中。目前國內12歲以下兒童新冠重症累計共259例、含37死，其中169例為MIS-C。

疫情隔離新政策：11月14日正式上路

另外，羅一鈞表示，今早召開專家諮詢會議將居家照護確診者的隔離天數下降為5天，期滿不論快篩結果皆可外出，陽性者需遵守自主健康管理規範、陰性者能提前解除自主健康管理，最多至解除隔離後7天即可免自主健康管理，亦即從原本的7+N改為5+N，也就是隔離天數縮短2天，自主健康管理天數則維持不變，政策預計會在11月14日正式上路。

8-1102-指揮中心說明居家照護確診者處置及解除隔離治療條件調整方向_工作區域
Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心
9-1102_確診者5+7？_01
Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

疫苗施打情況

莊人祥說明疫苗施打情況，6個月到4歲幼兒施打輝瑞BNT與莫德納的人數達2037人次，第一劑接種率為43.4％，第二劑有16.2％；次世代疫苗接種人數有2萬4904人次，總計昨日全部接種約有3萬929人次；接著他又補充疫苗接種的人口涵蓋率，第一劑高達93.9％，第二劑有88.3％，追加劑接種率73.9％，第二次追加劑接種率為15.6％；65歲以上接種率為42.1％。

針對疫情政策的回應

王必勝今日再次針對疫苗採購單價進行解釋，除非經由疫苗公司或政府購買方公布才是真實採購單價，否則利用公司財務報告、上市上櫃公司的重大訊息、非官方網站猜測消息、政府採購總金額與總採購量、監管單位報告來推估，都可能因資訊片面產生誤差。

7-1102_推算疫苗採購單價謬誤樣態_-_複製
Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

另外，大選前夕許多人關心是否會因確診影響部分人投票權益，指揮中心對此則回應表示，幾週以來已經陸續解除居家檢疫、居家隔離，隨著隔離天數從7天縮減到5天後，透過三項政策盡可能大幅度的減少受影響群眾，不過王必勝也強調目前並沒有研擬讓確診者短暫外出的政策，但仍與中選會間保有討論空間。

此外，指揮中心今日也對「教師未接種滿三劑者必須週週快篩」的政策進行說明，王必勝表示不只教師，還有其他24類的職業工作人員，我們都會加快研議是否能進一步開放，雖然目前三劑的涵蓋率已達70幾％，但仍有許多人受此影響，因此是否會解除三劑令，將會在下周討論後對外公布。

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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：羅元祺


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