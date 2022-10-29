【書評】安娜戈華達《鎧甲的裂縫》：讓失意人講述自己，在看似悲慘的黑暗裡發現裂縫透著光

在電影《巴黎夜未眠》中令人印象深刻的一幕：偶然幫一名陌生男子開了門鎖的女主角卡蜜兒，發現他就跟自己住同一棟公寓，且跟自己那破爛的頂樓狹窄空間相比，男子住的可是整層豪宅。一時興起邀請了他一同「野餐」，男子菲立貝欣然答應，就在他忍不住問了卡蜜兒，為什麼做這件事情時，卡蜜兒只淡淡地說：「我不喜歡公寓冷漠的氣氛，明明是鄰居，卻互不相識。」

從卡蜜兒這場友善的邀約開始，兩人互相坦承，揭露了一開始的偽裝，也開啟了從沒想過的友誼。在號稱「浪漫之都」的巴黎，此片卻沒有唯美的氛圍，反而是孤獨，人與人之間彼此疏離，甚至有點灰暗，卻也因為卡蜜兒、菲立貝與室友法蘭克之間對彼此一點一滴的關懷，感受到生活中的那一縷陽光。

當我們正在往下掉時，我們什麼都不能做，必須等到跌到最底端，然後蹬一腳，只有這樣才能從新回到上面……

這部電影即是改編自法國作家安娜．戈華達（Anna Gavalda）的暢銷原著小說《在一起就好》。讀戈華達的小說，總是在看似坎坷的人生際遇裡藏有一些你感受得到的希望，一種總會在結尾揚起一點滿足感的笑容。此次在最新作《鎧甲的裂縫》中，透過七個皆從第一人稱講述的短篇故事，在人與人的疏離間卸下偽裝，坦承自已的脆弱。

鎧甲理應來說是能夠好好保護我們、是一副閃亮、堅固的形象，但竟然出現了裂縫，究竟是不是壞事？

讓失意人們講述自己的故事，人生結局就此不同

當燈光重新亮起、夜已過半、酒成佳釀、鎧甲微裂、唇舌鬆懈，我們開始轉向鄰座的客人，播放自己主演的電影。

這道裂縫，可能是〈宮廷式的愛情〉、〈男孩〉裡，藏在詼諧自嘲的語氣喃喃自語，因為沒人能了解真正的自己，藏好的偽裝卻在有人對你釋出善意時崩塌。跟陌生人相遇，正因為毫無顧忌，有時反而能更自在地拿掉面具，傾聽內心之聲。

〈Happy Meal〉、〈我的生命值〉讀來皆令人莞爾。〈Happy Meal〉中將「我」這個第一人稱發揮的淋漓盡致，就在我們很自然地以為這位主述者瘋狂愛上一位熱愛麥當勞餐點的女子，打算積極追求時，結局就用了那麼一句話反轉了我們的印象；〈我的生命值〉以一個平時職業需嚴謹、實事求是的父親去學校處裡兒子與同學的糾紛，過程中我們能夠發現這位總是要釐清責任歸屬的父親，能為了兒子那說不出口的秘密盡己所能地捍衛，而父親的無條件理解與家人之間的愛，讓這男孩心中的鎧甲徹底裂開，說出連動用校長出面都說不出口的原因——一張寶可夢卡牌！

這在我們成年人眼裡或許會一笑置之或覺得荒謬的原因，卻因這篇用靈動的描述，從小孩眼中的價值觀讓我們重新發現心中覺得真正重要的事物，發現天真的難能可貴，這個天真並不是要提醒你因明白世間險惡後，對這個世界從此有堤防之心，而是一個純然「相信」，能夠影響人們並帶來的強大力量。