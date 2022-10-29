【書評】安娜戈華達《鎧甲的裂縫》：讓失意人講述自己，在看似悲慘的黑暗裡發現裂縫透著光
我們想讓你知道的是
安娜．戈華達曾經說過她向來喜歡書寫總是遭遇坎坷、一路跌撞、有點脫軌的人生角色，然後在有限的頁數中改變他們的境遇，讓那些失意人講述自己的故事，人生結局就此不同。〈再會了我的狗〉、〈游擊戰〉兩篇結尾並沒有天翻地覆的改變，但我們都知道，在那一夜過去後，有什麼樣的心境悄然萌芽，一切再也不是陷入泥沼的模樣。
在電影《巴黎夜未眠》中令人印象深刻的一幕：偶然幫一名陌生男子開了門鎖的女主角卡蜜兒，發現他就跟自己住同一棟公寓，且跟自己那破爛的頂樓狹窄空間相比，男子住的可是整層豪宅。一時興起邀請了他一同「野餐」，男子菲立貝欣然答應，就在他忍不住問了卡蜜兒，為什麼做這件事情時，卡蜜兒只淡淡地說：「我不喜歡公寓冷漠的氣氛，明明是鄰居，卻互不相識。」
從卡蜜兒這場友善的邀約開始，兩人互相坦承，揭露了一開始的偽裝，也開啟了從沒想過的友誼。在號稱「浪漫之都」的巴黎，此片卻沒有唯美的氛圍，反而是孤獨，人與人之間彼此疏離，甚至有點灰暗，卻也因為卡蜜兒、菲立貝與室友法蘭克之間對彼此一點一滴的關懷，感受到生活中的那一縷陽光。
當我們正在往下掉時，我們什麼都不能做，必須等到跌到最底端，然後蹬一腳，只有這樣才能從新回到上面……
這部電影即是改編自法國作家安娜．戈華達（Anna Gavalda）的暢銷原著小說《在一起就好》。讀戈華達的小說，總是在看似坎坷的人生際遇裡藏有一些你感受得到的希望，一種總會在結尾揚起一點滿足感的笑容。此次在最新作《鎧甲的裂縫》中，透過七個皆從第一人稱講述的短篇故事，在人與人的疏離間卸下偽裝，坦承自已的脆弱。
鎧甲理應來說是能夠好好保護我們、是一副閃亮、堅固的形象，但竟然出現了裂縫，究竟是不是壞事？
讓失意人們講述自己的故事，人生結局就此不同
當燈光重新亮起、夜已過半、酒成佳釀、鎧甲微裂、唇舌鬆懈，我們開始轉向鄰座的客人，播放自己主演的電影。
這道裂縫，可能是〈宮廷式的愛情〉、〈男孩〉裡，藏在詼諧自嘲的語氣喃喃自語，因為沒人能了解真正的自己，藏好的偽裝卻在有人對你釋出善意時崩塌。跟陌生人相遇，正因為毫無顧忌，有時反而能更自在地拿掉面具，傾聽內心之聲。
〈Happy Meal〉、〈我的生命值〉讀來皆令人莞爾。〈Happy Meal〉中將「我」這個第一人稱發揮的淋漓盡致，就在我們很自然地以為這位主述者瘋狂愛上一位熱愛麥當勞餐點的女子，打算積極追求時，結局就用了那麼一句話反轉了我們的印象；〈我的生命值〉以一個平時職業需嚴謹、實事求是的父親去學校處裡兒子與同學的糾紛，過程中我們能夠發現這位總是要釐清責任歸屬的父親，能為了兒子那說不出口的秘密盡己所能地捍衛，而父親的無條件理解與家人之間的愛，讓這男孩心中的鎧甲徹底裂開，說出連動用校長出面都說不出口的原因——一張寶可夢卡牌！
這在我們成年人眼裡或許會一笑置之或覺得荒謬的原因，卻因這篇用靈動的描述，從小孩眼中的價值觀讓我們重新發現心中覺得真正重要的事物，發現天真的難能可貴，這個天真並不是要提醒你因明白世間險惡後，對這個世界從此有堤防之心，而是一個純然「相信」，能夠影響人們並帶來的強大力量。
Tags：
Google Cloud台灣響應Next 2022全球年度大會，量身打造在地月系列活動
我們想讓你知道的是
Google Cloud臺灣即將推出Google Cloud Next 2022臺灣在地月系列活動的第一波活動「Google Cloud Next Recap: Taiwan」，包含一連串主題演講、雲端技術亮點彙整，還提供各項好禮，期盼各界人士共襄盛舉。
Google Cloud Next 2022年度全球大會已於10月11至13日於美國登場，並於三天活動期間，一口氣推出超過125場線上及線下會議活動，橫跨建構、分析、設計、現代化、維運、安全性、協同合作及創新等八大領域，吸引各界人士共襄盛舉。Google Cloud於大會期間宣布達成重要里程碑，包括提供最開放且可擴充的強大資料雲端，以及強大且最先進的Google AI應用技術等。而Google Cloud台灣為響應全球年度盛會，將於今年11月16日至12月15日，舉辦Google Cloud Next Recap：Taiwan在地月系列活動，結合多管道模式，量身打造台灣專屬線上活動與台北實體活動，睽違3年後，再度以實體活動與大家相見。不論您是雲端初心者，抑或是進階技術專家，皆可找到適合自己的內容，與Google Cloud一同探索雲端科技尖端趨勢，探尋專屬於您的最佳技術轉型路徑與解決方法，並跟大家一起築夢雲端，迎向未來。
「數位優先」時代來臨，下一步將走向何方？成功關鍵在於永續
數位轉型的下一步將走向何方？Google Cloud於今年的Next 2022大會上分享了對未來雲端運算的願景，並發表全新產品，以協助跨機構的使用者，包含資料決策者、開發人員和建構人員、IT團隊、資安專家和所有員工等，實現真實、有影響力且具備永續發展的轉型。今年Cloud Next活動恰逢雲端產業發展的一個重要時刻，在這個雲端運算時代，數位轉型勢在必行。資料和AI正在改變人們周圍的一切，開放、互聯的生態系統對我們所做的一切都至關重要。
Google Cloud Next 2022大會期間所分享的創新產品橫跨四個不同的關鍵領域：資料雲端、開放式基礎架構、雲端協作和值得信賴的雲端。Google Cloud提供最開放、可擴展且強大的資料雲端，確保客戶可以利用各種來源的資料，並適用於任何存儲格式和分析方式，同時涵蓋所有客戶選用的雲端供應商和平台；為了協助IT人員為轉型打下最佳基礎，Google Cloud宣布了一系列基礎架構和遷移更新，讓客戶無論處於導入過程中的任何階段，都能用比以往更輕鬆的方式在雲端環境中運作。隨著更多公司開始採取混合辦公模式，不少組織正臨兩大挑戰：克服在辦公室工作與遠端工作的同事之間的差距，使得完成工作變得更加困難；同時，組織要在任何位置和裝置上，確保人員和資料的安全。為了協助客戶因應混合辦公的獨特挑戰，Google Cloud亦正建構最開放、可擴充且可靠的雲端產品，以協助全球企業因應最緊迫的安全性挑戰——從混合辦公到終端安全再到資料落地。
若想幫助客戶真正做到長期改變，關鍵在於創造一個更具永續性的未來。Google Cloud致力於透過可大幅對減少對環境影響的產品和服務，來幫助客戶做到這一點。Google Cloud在業界最乾淨的雲端環境中營運，而在Google Cloud上運作的客戶，可以立即改善他們的永續發展概況，並因應「數位優先」時代來臨所需面對的挑戰與機會。
上雲之行始於足下，「Google Cloud Next Recap: Taiwan」重磅登場
許多企業在轉型時，皆面臨眾多未知數及艱難挑戰。上雲之行看似不易，但一切始於足下。Google Cloud台灣期盼能陪伴大家穩健且迅速地踏上數位轉型的旅程。Google Cloud Next 2022台灣在地月系列活動的第一波活動「Google Cloud Next Recap: Taiwan」將於11月16日登場。因應後疫情時代新生活模式，本次將同步舉辦實體及線上活動，於當天推出4場專家主題演講、5場雲端技術亮點彙整、22場線上深度專題與客戶分享活動，並推出原廠技術專家交流及Google Cloud合作夥伴解決方案等多元活動。除了現場交流機會，大會亦提供活動早鳥報到禮、攤位集點禮、大會問卷抽獎禮、線上場問卷禮等眾多獎項，期盼各界人士熱情響應。
緊接著是11月24日至12月15日的Google Cloud Developer Enablement Series開發人員線上培訓課程，連續4週於每週四舉辦，將由Google Cloud官方授權培訓講師帶領大家瞭解網路與資訊安全、大數據與機器學習、Google Kubernetes Engine（GKE）及應用程式開發等四大主題。無論您遇到何種挑戰，這些位於轉型、創新和探索旅程最前線的領導者，皆可協助您解決問題。
本文章內容由「Google Cloud」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。