《父產科》：高齡產婦與生出唐氏症兒的風險相關，那高齡父親對新生兒的影響呢？
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父親高齡與孩子思覺失調症和自閉症相關的初步發現已被多次證實。2012年發表在《自然》的一篇文章登上《紐約時報》頭版，內容令人震驚，稱高齡男子精細胞的突變，相較於高齡婦女造成胚胎的染色體數目變異，兩者導致的新生兒發育違常，在比例上相當。
文：雷內．阿爾梅林
現在大家普遍知道高齡產婦與生出唐氏症兒的風險相關，但是多數人並不熟悉高齡父親可能對新生兒的影響。
實際上，過去100多年來，科學家們一直有這方面的研究，分析高齡父親的精子可能造成哪些問題。相關文獻最早出現在1912年，作者是威廉．溫伯格（Wilhelm Weinberg），他是德國遺傳學的權威，來自斯圖加特（Stuttgart）。至今廣被族群遺傳學家使用的哈代——溫伯格遺傳平衡定律（Hardy-Weinberg equilibrium），其中溫伯格指的就是他。
他對遺傳做了諸多研究，例如他觀察到軟骨發育不全症（一種侏儒症），更常出現在家裡最後出生的孩子，他遂由此假設，父方年齡可能是原因之一。40年之後，倫敦大學的遺傳學家與優生學教授萊昂內爾．潘洛斯（Lionel Penrose）發表在《刺胳針》期刊的文章裡，根據三個國家的數據，進一步證實了父親年齡與軟骨發育不全症相關。
潘洛斯指出，有些疾病的確和母親年齡有較緊密的相關性，諸如唐氏症（在他那個年代稱為「蒙古症」），但是根據有關侏儒症的研究結果，他主張必須並重母方和父方的年齡。他在結語點出，「父方年齡這個領域需要精準而全面的研究」。
然而，過去因為父親年齡與新生兒染色體異常之間缺乏明確的相關性，導致這類的全面研究受到阻礙。染色體數目變異（數目多了或少了，專業術語叫非整倍體變異），如唐氏症孩童的第21對染色體多了一個，出現三個染色體，而非兩個，這現象顯然與母體年齡相關。
相形之下，有人雖然開始覺得父體高齡可能和小孩某染色體上某基因的突變有關，但要建立父親年齡與後代健康的相關性非常困難，畢竟當時還沒有詳細的基因分析。
隨著基因檢測的精準度不斷提升，1970年代與1980年代的研究發現，父親年齡與體染色體顯性突變（例如軟骨發育不全症就是體染色體顯性突變所致）導致的罕見遺傳性疾病之間存在關聯，如馬凡氏症、克魯松氏症、菲佛氏症等。現在這些違常被冠上「父體年齡效應的違常」，可溯源到人類生長因子基因中的一組突變。
基於這些新出爐的證據，精子銀行早在1984年就開始對男性捐精者祭出年齡限制，當時「美國組織保存庫協會」（American Association of Tissue Banks）率先公布標準，要求捐精者應小於36歲，藉此降低因高齡而升高「遺傳基因異常」的風險。
數年後，美國生育協會（American Fertility Society，現更名為美國生殖醫學協會）提高捐精者的年齡上限至50歲，但沒多久又下修至40歲，因為在1991年出現新的評估，稱「強而有力的證據」顯示，新生兒出現嚴重、非染色體先天缺陷的風險與父親年齡成正比，父親年齡愈大，風險愈高。可惜這點未被廣傳，我會在下一章詳述，有關高齡父親對下一代造成的潛在風險何以未走出生醫實驗室以及精子銀行。
直到21世紀初，研究員才開始建立高齡父親精子與較常見疾病之間的關聯性，諸如癌症、自閉症，以及思覺失調症、躁鬱症等心理疾病。流行病學研究顯示，高齡父親的孩子有較高機率罹患白血病和視網膜母細胞瘤、早發性乳癌。
父親高齡與孩子思覺失調症和自閉症相關的初步發現已被多次證實。2012年發表在《自然》的一篇文章登上《紐約時報》頭版，內容令人震驚，稱高齡男子精細胞的突變，相較於高齡婦女造成胚胎的染色體數目變異，兩者導致的新生兒發育違常，在比例上相當。
雖然科學家的研究還在初期階段，無法確定父親高齡造成的疾病風險到底有多高，但有些統計數據顯示，這些數據的意義非常顯著。例如，相較於30歲以下的父親，40歲父親生出自閉症孩子的風險增加了1.78倍。50歲以上的父親，生出自閉症小孩的風險增加了2.46倍。讓女方受孕時，年齡已逾45歲的男子，孩子長大後患思覺失調症的機率增加了3.6倍。
實際上，研究員估計，所有思覺失調症患者中，約15％可能和父親30歲以後才生他們有關。法蘭斯和同事發現，55歲（含）以上才為人父者，孩子被診斷為躁鬱症的機率遠高於20出頭左右為人父者的孩子，前者是後者的1.37倍。最近一項研究顯示，當爹的年齡和小孩患嚴重憂鬱症之間的相關性，實際上是一條U型曲線，而且不管女子懷胎年齡是早還是晚，風險都會增加。
除了在孩童時期以及長大後出現嚴重疾病之外，有些研究顯示，年紀大才當爹，孩子出生時有較高風險出現缺陷。一項針對美國約500萬新生兒的同類群組分析顯示，逾50歲當爹，與新生兒的出生缺陷相關，風險約增加15％。另一個同類群組分析追蹤了150萬兒童（他們的父親逾40歲生他們），發現這些兒童在5歲前夭折的風險升高，因為出生缺陷以及罹患惡性腫瘤的機率較高。
隨著高齡當爹的風險受到關注，以及愈來愈多男性直到年紀大了才當父親，研究員與臨床醫師對於是否應該讓男性知道這些風險，持續不斷爭論。早在1981年，遺傳學家詹．佛里曼（Jan M. Freidman）主張，應該提醒所有男性注意當爹的年齡，指出「如果所有男性在40歲之前就當了父親，可大幅降低下一代因基因突變致病的機率。」因此「如果可能的話，建議男性和女性都在40歲之前完成生兒育女」。
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駭客攻擊、資料洩漏，資安挑戰層出不窮，頂尖指標場域ACW SOUTH沙崙資安服務基地為臺灣鑄造資安韌性！
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本文將解析每月平均受到3000萬次境外網路攻擊的臺灣，如何透過打造ACW SOUTH沙崙資安服務基地，在資通訊科技崛起、資安危機無所不在的今時今日站穩腳步、深根資安人才培力，甚至攜手資安產業邁向國際，提供國際資安聯防強而有力的支援。
在10月初，澳洲第二大電信服務業者Optus遭到駭客攻擊，將近千萬筆包含姓名、電話、電子郵件甚至護照號碼等機敏資訊的個資外洩，不只受害者需要承受意外的財務風險，還可能導致後續資訊盜用、隱私侵害等資安疑慮。與澳洲人口數相當的臺灣，受到的資安攻擊也不少，根據統計，臺灣政府機關平均每月受到3000萬次的境外網路攻擊，2021年政府機關總計通報696件資安事件。種種數據都在提醒著我們，雖然看不到但資安危機無所不在。為了避免便捷的數位科技變成駭客予取予求的任意門，在我們盡情享受零距離便利生活的同時，應培養正確的資安觀念，時時警惕如駭客入侵、資訊外洩、資料不正當運用等新型態的資訊安全風險。
資安漏洞無處不在，國際重大資安事件焦點
網路安全解決方案廠商Check Point發佈《2022年網路安全報告》指出，今年平均企業遭受網路攻擊的次數較去年增長50%，其中軟體供應商遭攻擊次數的增幅最大，增長了146%；除了資安攻擊數量激增，Check Point也察覺資安攻擊有逐漸影響民眾日常的趨勢，例如2021年層出不窮的資安攻擊，不只針對供應鏈，還包含行動裝置、雲端服務廠商、國家關鍵基礎設施等或大或小的目標，甚至有些資安事件已經嚴重影響人們的日常生活。
其中，最惡名昭彰的資安攻擊事件就是美國SolarWinds Orion供應鏈攻擊事件，不只美國財政部與商務部證實遇害，國土安全部旗下CISA更發布緊急指令要求所有聯邦機構關閉相關產品，號稱美國史上最大的國家級資安威脅。除了使用惡意程式竊取資料，駭客還可能透過勒索軟體讓基礎設施運作停擺，如早在 2015年12月烏克蘭電力網路遭到駭客攻擊，透過釣魚信件散佈惡意程式導致主機系統崩潰，造成伊萬諾-弗蘭科夫斯克州數十萬戶大停電。不過，更駭人的資安危機還在後頭，2021年2月美國佛州淨水廠於遭駭客遠端入侵，企圖將水中的氫氧化鈉濃度調高111倍，幸好及時被員工發現並做出對應處置，否則含有強鹼的水源流入民間，後果恐怕不堪設想。
新時代資安挑戰，人才養成與概念扎根是根本解方
綜觀上述國際資安攻擊事件，就會發現我們與資安危機的距離遠比想像中還要近，因此各國政府也紛紛關注資安防護的建構，並加緊腳步強化相關人才的培力措施。英國政府曾投資2,000萬英鎊啟動網路校園專案，提供14至18歲青少年網路安全課程培訓，建立網路安全意識，培育網路安全領域人才；日本政府為了填補企業資安人才缺口，也在2015年祭出資安人培三箭，包括官辦資安認證及人才培訓、舉辦實境演習、中小學教材修調，分別從企業、政府與教育三大面向，由上而下將資安實力向下扎根。
而臺灣實際面臨的資安危機又比其他國家更加險峻，不只公私部門資料可能遭受駭客入侵，還需要注意源於地緣政治的惡意資訊攻擊。不過「他山之石，可以攻錯」，細細分析他國如何面對新時代的資安挑戰，也能為臺灣社會帶來新養分。無論是日本的資安人培三箭、還是英國的網路校園專案，最終都回到「專業人才養成」及「資安概念扎根」的根本基礎。而臺灣今年甫成立的數位發展部（Ministry of Digital Affairs，MODA）提倡的「全民數位韌性」也指向相同概念，這座引擎（moda）正為臺灣調校、加速迎戰新時代資安挑戰。
打造頂尖指標場域，積蓄臺灣豐沛資安能量
臺灣為了打造安全可信賴的數位國家，提升整體資安防護機制，也於去年底正式為「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱：沙崙基地）揭幕。沙崙基地不只肩負輔導產業建構資安防護的使命，也作為臺灣資安知識技術的關鍵節點、孕育後起資安新秀。
在提供資安產業驗測上，沙崙基地設置了石化基礎設施、天然氣基礎設施、變電設備基礎設施、物聯網、半導體資安、智慧製造以及智慧綠能等七座實測平台；而將產線的部分機台實際搬運到現場，搭配沙崙基地技術團隊的實機攻防演練展示，就是為了讓參觀者能淺顯易懂地了解被攻擊、搶救、復原等完整的資安攻防過程，累積至今已達1,700人次的觀摩參訪。
除了面向民眾的展示區域，沙崙基地還設有用於專業人才培訓的「實戰攻防演練教室」，提供頂級的硬體設備讓學員實機操作，搭配總計12套的攻防演訓劇本，培養學員敏銳的資安意識及扎實的防駭技術；另外也舉辦多項資安議題講座、主題式研討會及攻防演訓人培專業課程，將既有資安知識不斷積累、傳承，甚至研發最新的資安技術，至今已近1,500人次參與資安人才培訓活動，並投入臺灣資安防護的最前線。
另外，沙崙基地在產業實務也有深入耕耘，基地除有專業團隊駐點，提供企業、組織專業的資安相關諮詢服務，還提供企業廠商專業的驗測服務，透過網路交換器嫁接企業環境，架設資安防護產品進行實機驗測，至今已有12家廠商與沙崙基地共同完成工控、綠能、製造、半導體、物聯網資安防護等超過22項的產品驗測。協助廠商了解目前企業合適的資安解決方案，進而優化與改善產品，強化資安防護力。
而今年首度辦理的「2022第一屆沙崙資安新秀大賽」，更是沙崙基地實現資安人培使命、提升產業資安人才實戰力的亮點作為之一。沙崙基地孵化種子人才，過程不只為學子們創造資安專題實作機會，競賽透過免費提供沙崙基地的設施與空間、開放資安實戰工作坊及主題講座等資源，培植來自臺灣北中南東的資安新秀。也為臺灣資安持續產業注入創新的活水。
Taiwan Can Help！跨國資安聯防，攜手產官學共同迎接未來挑戰
臺灣喊出「資安即國安2.0」戰略、金管會修定上市櫃公司需設立資安長及資安專責單位之相關法條，今年8月數位發展部更正式掛牌成立，種種積極作為中，可看見臺灣政府對於數位轉型及各產業資安的重視。
「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」的正式成立也是臺灣在國際資安領域跨出的一大步，藉由指標性的資安示範場域經營，整合政府、產業、學界三方的跨領域資安互動經驗，協助產業提升整體資安意識及能力。面對未來接二連三的資安風暴，臺灣也能藉由沙崙基地獨特的發展經驗及基地育成的豐富人才，在國際資安領域有需要的時候伸出援手，成為國際資安聯防網中的重要力量；而每一次的資安危機也將化為臺灣成長進步的養分，餵養國內持續培育的後起新秀，茁壯臺灣的資安力！
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