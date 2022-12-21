2022/12/21,
司法

為保護年邁母親殺父分屍棄置，符冠羣一審判刑19年，高院判決上訴駁回

為保護年邁母親殺父分屍棄置，符冠羣一審判刑19年，高院判決上訴駁回
Photo Credit: 中央社

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2021年震驚社會的永和「殺父分屍案」後來判19年，犯案的符冠羣表示「只是想保護母親」並希望能繼續照顧老母，而檢察官則認為判得太輕，雙方都提出上訴，高等法院今天認為原判決無誤，駁回上訴。

長期獨力照顧老母的男子符冠羣（55歲），不滿接老父回家後，老父難照顧又騷擾母親，去（2021）年悶死父親並分屍棄置新北市永和區瓦窯溝；被依殺害直系血親尊親屬、毀損遺棄屍體罪起訴，新北地方法院一審判19年徒刑。檢察官和符冠羣後來分別以「量刑過輕」和「量刑過重」上訴。上訴後，高等法院認為一審判決無違誤，今（21）日判決上訴駁回。

照顧年邁離婚的父母，殺父毀屍滅跡

符冠羣的父母已離婚30年，母親由符冠羣照顧、父親則（84歲）在台中獨住，後來年老後則入住長照機構；符冠羣為了照顧母親辭去工作，悉心照料；而父親與家庭感情生疏，不過符冠羣仍在父親入住長照機構時也常去探望；長照機構負責人後來不願意繼續照顧符冠羣的父親，符冠羣去年11月24日將父親接回家照料。

但父親回到家沒幾天，就發生慘劇；符冠羣認為，父親的照顧需求過高，且懷疑父親多次企圖進房間侵犯患有憂鬱症的母親，造成母親極大精神壓力，於是在11月28日，以枕頭將午睡中的父親悶死，再將屍體藏在住家頂樓加蓋。

符冠羣犯案後，擔心入獄沒人照顧年邁的老母，12月6日決定毀屍滅跡，先將父親屍體肢解後，放入行李箱內，再於隔天凌晨2、3點時到新北市永和區水源橋上，把行李箱連同屍體和分屍工具丟到瓦窯溝內；後來被附近的居民發現溝內有異物進行打撈並報警。

警方到場發現是具無頭、無四肢男屍，大腿僅剩三分之一，手臂自肩膀以下全斷，軀幹泡水後浮腫，但殘肢長度對稱，應是人為所致，經過濾棄屍現場影像，鎖定符冠羣將他拘提到案，聲押禁見獲准，依殺害直系血親尊親屬等罪嫌起訴。

新北地院判刑19年，檢察官和符冠羣都提上訴

新北地院在去年8月二審，殺害直系血親尊親屬部分，判符冠羣16年徒刑，毀損遺棄屍體則判3年6月，應執行19年徒刑。

根據判決書指出，新北地院認為，符男原本和父親親子關係還算和諧，也有意願把父親接回家親自照顧，初衷良善，然而接回父親後，認為父親的言行嚴重影響原本的生活，且懷疑其父多次企圖侵犯其母，認為自己的決定害母親陷入危險，一時衝動而痛下殺手，造成不可挽回的結果，但法官也強調，並不是沒有其他可以和平解決的方式。

法官也指出，符男並非泯滅人性、無可教化之徒，下手殺害父親也與爭奪財產、仇恨怨隙等動機無關，而是出於為保護母親的念頭，而錯誤選擇了極端手段；趁父親午睡以枕頭悶住口鼻因而窒息死亡，手法也並非「殘忍暴虐」。

不過法官也認為，符男在父親死亡後，沒有用適當方式處理屍體，而為了避免屍體散發臭味遭母親發覺，即以美工刀、鋸子等工具肢解屍體，棄置於瓦窯溝內，直到附近居民發現溝內有異物而打撈尋獲部分屍體，迄未能尋獲完整之被害人遺體，其行為聳動，駭人聽聞，對於社會倫常及善良風俗之危害甚鉅，也「不能輕縱」。

另外法官也指出，符男案發前為照顧母親已辭去工作，育有三名子女，兩位女兒均已成年，平日與女兒關係良好，在女兒心中甚至是個「負責任的爸爸」，而其他家屬均無意提告；加上犯後坦承犯行，面對自己的錯誤感到，因此判19年徒刑。

《聯合報》報導，上訴到高等法院時，符冠羣表示「只是想保護母親」才這樣做，強調自己非預謀殺人。律師表示，死者在離婚前後都有家暴、騷擾妻子的狀況，符很孝順，在接回父親時還帶他去做牙齒、買床等，家人也表示符男是高興地帶父親回家。律師說，符長期照顧有精神疾病的母親已不容易，而符父並不容易照顧，長照機構才會不斷要求符趕快將老父帶走。

高院11月審理此案時，符冠羣未多言，僅希望合議庭能輕判，讓他可以照顧老母親。檢察官則表示，雖沒有被害人家屬想提告，但這是起子弒父的人倫慘劇，符母每月有1萬4千元的租金收入，符父同住後可能影響到符的「收入」，且死者沒有騷擾前妻，符的動機有問題。

高等法院認為一審判決無違誤，今判決上訴駁回。

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核稿編輯：翁世航


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