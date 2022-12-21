為保護年邁母親殺父分屍棄置，符冠羣一審判刑19年，高院判決上訴駁回
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2021年震驚社會的永和「殺父分屍案」後來判19年，犯案的符冠羣表示「只是想保護母親」並希望能繼續照顧老母，而檢察官則認為判得太輕，雙方都提出上訴，高等法院今天認為原判決無誤，駁回上訴。
長期獨力照顧老母的男子符冠羣（55歲），不滿接老父回家後，老父難照顧又騷擾母親，去（2021）年悶死父親並分屍棄置新北市永和區瓦窯溝；被依殺害直系血親尊親屬、毀損遺棄屍體罪起訴，新北地方法院一審判19年徒刑。檢察官和符冠羣後來分別以「量刑過輕」和「量刑過重」上訴。上訴後，高等法院認為一審判決無違誤，今（21）日判決上訴駁回。
照顧年邁離婚的父母，殺父毀屍滅跡
符冠羣的父母已離婚30年，母親由符冠羣照顧、父親則（84歲）在台中獨住，後來年老後則入住長照機構；符冠羣為了照顧母親辭去工作，悉心照料；而父親與家庭感情生疏，不過符冠羣仍在父親入住長照機構時也常去探望；長照機構負責人後來不願意繼續照顧符冠羣的父親，符冠羣去年11月24日將父親接回家照料。
但父親回到家沒幾天，就發生慘劇；符冠羣認為，父親的照顧需求過高，且懷疑父親多次企圖進房間侵犯患有憂鬱症的母親，造成母親極大精神壓力，於是在11月28日，以枕頭將午睡中的父親悶死，再將屍體藏在住家頂樓加蓋。
符冠羣犯案後，擔心入獄沒人照顧年邁的老母，12月6日決定毀屍滅跡，先將父親屍體肢解後，放入行李箱內，再於隔天凌晨2、3點時到新北市永和區水源橋上，把行李箱連同屍體和分屍工具丟到瓦窯溝內；後來被附近的居民發現溝內有異物進行打撈並報警。
警方到場發現是具無頭、無四肢男屍，大腿僅剩三分之一，手臂自肩膀以下全斷，軀幹泡水後浮腫，但殘肢長度對稱，應是人為所致，經過濾棄屍現場影像，鎖定符冠羣將他拘提到案，聲押禁見獲准，依殺害直系血親尊親屬等罪嫌起訴。
新北地院判刑19年，檢察官和符冠羣都提上訴
新北地院在去年8月二審，殺害直系血親尊親屬部分，判符冠羣16年徒刑，毀損遺棄屍體則判3年6月，應執行19年徒刑。
根據判決書指出，新北地院認為，符男原本和父親親子關係還算和諧，也有意願把父親接回家親自照顧，初衷良善，然而接回父親後，認為父親的言行嚴重影響原本的生活，且懷疑其父多次企圖侵犯其母，認為自己的決定害母親陷入危險，一時衝動而痛下殺手，造成不可挽回的結果，但法官也強調，並不是沒有其他可以和平解決的方式。
法官也指出，符男並非泯滅人性、無可教化之徒，下手殺害父親也與爭奪財產、仇恨怨隙等動機無關，而是出於為保護母親的念頭，而錯誤選擇了極端手段；趁父親午睡以枕頭悶住口鼻因而窒息死亡，手法也並非「殘忍暴虐」。
不過法官也認為，符男在父親死亡後，沒有用適當方式處理屍體，而為了避免屍體散發臭味遭母親發覺，即以美工刀、鋸子等工具肢解屍體，棄置於瓦窯溝內，直到附近居民發現溝內有異物而打撈尋獲部分屍體，迄未能尋獲完整之被害人遺體，其行為聳動，駭人聽聞，對於社會倫常及善良風俗之危害甚鉅，也「不能輕縱」。
另外法官也指出，符男案發前為照顧母親已辭去工作，育有三名子女，兩位女兒均已成年，平日與女兒關係良好，在女兒心中甚至是個「負責任的爸爸」，而其他家屬均無意提告；加上犯後坦承犯行，面對自己的錯誤感到，因此判19年徒刑。
《聯合報》報導，上訴到高等法院時，符冠羣表示「只是想保護母親」才這樣做，強調自己非預謀殺人。律師表示，死者在離婚前後都有家暴、騷擾妻子的狀況，符很孝順，在接回父親時還帶他去做牙齒、買床等，家人也表示符男是高興地帶父親回家。律師說，符長期照顧有精神疾病的母親已不容易，而符父並不容易照顧，長照機構才會不斷要求符趕快將老父帶走。
高院11月審理此案時，符冠羣未多言，僅希望合議庭能輕判，讓他可以照顧老母親。檢察官則表示，雖沒有被害人家屬想提告，但這是起子弒父的人倫慘劇，符母每月有1萬4千元的租金收入，符父同住後可能影響到符的「收入」，且死者沒有騷擾前妻，符的動機有問題。
高等法院認為一審判決無違誤，今判決上訴駁回。
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核稿編輯：翁世航
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。