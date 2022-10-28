英特爾Q3獲利衰退，啟動「瘦身計畫」大砍資本支出，估2025年刪減營運成本100億美元

全球經濟陷入泥淖，知名半導體業者英特爾（Intel）公布第3季財報，獲利出現衰退，鑑於未來景氣充滿不確定性，英特爾宣布裁撤人力、大砍資本支出，預計在2025年刪減至多達100億美元的營運成本。

英特爾宣布瘦身計畫，2025年刪減達100億美元

俄烏戰爭持續僵持，通貨膨脹成為經濟頭號大敵，以美國聯準會（Fed）為首的各國央行啟動循環升息，企圖打擊通膨，而個人電腦（PC）產業首當其衝，連帶拖累晶片業者英特爾的財報。

根據集邦科技（TrendForce）報告指出消費性電子需求疲弱，拖累以其為首的DRAM、面板還有半導體元件庫存上升，市場供過於求的情況擴大。

10月27日，英特爾公布第3季財報，營業額下降20%，季營收年減15%，衰退至153.4億美元，淨利縮水10.2億美元（每股25美分），相較去（2021）年同期的68.2億美元或每股1.67美元，呈現大幅衰退，調整後每股盈餘（EPS）則為59美分。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）考量當前經濟情勢，英特爾啟動裁撤人力計畫，放慢新廠支出等措施，首先在2023年減少30億美元的銷售成本和營運支出，2025年縮減金額要達到80至100億美元。

基辛格表示，今年第4季就會開始調漲，至於會影響多少員工則未透露。

根據英國《金融時報》分析，英特爾作為美國拜登（Joe Biden）政府重返半導體製造榮光的關鍵業者，白宮砸下大筆補助，協助英特爾打造晶圓工廠，但受到通貨膨脹影響，拜登的計畫受到削弱，目前英特爾未回應擴廠計畫是否受影響。

穆迪分析（Moody 's Analytics）的經濟學家馬克贊迪（Mark Zandi）表示，這些大範圍的政策對經濟是非常積極的，無論是短期還是長期。

進步派智庫羅斯福前進（Roosevelt Forward）主席Felicia Wong告訴《金融時報》，國際經濟關係複雜的情況下，（製造業）繁榮真的很難。他還提到，如果當選民不理解它時，情況就更糟了。

10月早些時候，《彭博社》曾指出英特爾裁員幅度將達到1.2萬人，佔總員工數的11%，目前英特爾全球有12萬名員工。基辛格曾告訴員工：「這些總是困難的決定，但我們的成本太高，淨利率太低。我們必須採取行動來解決這些問題。」

事實上，英特爾的營運也正如基辛格所說，集團競爭力日益下滑。

例如今年第2季的毛利率從57.1%的水準，大幅衰退至36.5%，下滑超過20%以上，市值降低至1484億美元，被競爭對手超微（AMD）超前，這是繼2020年受到輝達（Nvidia）打擊後，再次受到挫敗。

英特爾主要衰退原因，除了主要著墨的PC產業走向飽和衰退的趨勢外，近年集團成本上漲，客戶屢屢遭到競爭對手搶走，而雲端資料中心、人工智慧（AI）等業務發展不如預期等諸多原因，才造成目前的困境。

英特爾股價在財報公布前下跌逾3%，但公布成本瘦身計劃後，該股盤後上漲超過4%。

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核稿編輯：翁世航