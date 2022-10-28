2022/10/28,
印太

泰國跨性別媒體大亨斥資6.4億，收購環球小姐選美主辦單位

泰國跨性別媒體大亨斥資6.4億，收購環球小姐選美主辦單位
泰國媒體大亨、跨性別維權人士安妮．賈卡彭（Anne Jakapong Jakrajutatip）。Photo Credit：Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

環球小姐選美比賽擁有70年歷史，如今被泰國跨性別媒體大亨安妮．賈卡彭的JKN全球集團收購，成了環球小姐組織的（Miss Universe Organization）的首位女性老闆。

（中央社）泰國媒體大亨、跨性別維權人士安妮．賈卡彭的JKN全球集團宣布，以2000萬美元（約新台幣6億4000萬元）收購環球小姐選美比賽主辦單位。

法新社報導，安妮．賈卡彭（Anne Jakapong Jakrajutatip）是JKN全球集團（JKN Global Group）執行長，同時也是泰國版「決戰時裝伸展台」（Project Runway）的主持人。

根據集團26日發布的聲明，她將成為完全掌有環球小姐選美組織（Miss Universe Organization）的首位女性老闆。

環球小姐選美比賽擁有70年歷史，前老闆包括前美國總統川普（Donald Trump，港譯「特朗普」），但這項選美常被批評對女性的觀點太過時。

安妮．賈卡彭發布聲明表示，收購環球小姐選美組織是一個「發展品牌」的機會，並告訴記者希望藉此提升泰國在海外的形象。

她在曼谷說道：「我希望能藉此發展泰國的軟實力，吸引更多觀光客來到我們的國家。」

她在臉書（Facebook）發文指出，感謝粉絲對這項選美比賽的熱愛與支持，「我們不僅將傳承這項比賽，繼續為來自不同背景、文化和傳統的熱情參賽者提供平台，也會替下一代延續發展這個品牌」。

環球小姐選美組織的執行長艾默瑞奇（Amy Emmerich）和總裁許卡特（Paula Shugart）都將維持原職務。

下一屆環球小姐選美預計於明年1月在美國紐奧良市（New Orleans）舉行。

環球小姐選美比賽在全世界165個國家轉播。JKN全球集團擁有許多外國紀錄片、電視劇和實境秀在泰國的發行權，公司股價於收購消息宣布後應聲大漲近15個百分點。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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