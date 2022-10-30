朱家安：「直男行為研究社」會讓男性受傷，還是有所學習？

文：朱家安

「直男行為研究社」這個網路社群刊登許多男性與人訊息對談表現不恰當的截圖，如過度自誇、看不起人、預設別人要給自己面子，甚至謾罵、羞辱、性騷擾等等，雖然這些截圖都隱去當事人資訊，但依然引起爭議。許多人（多半是女性）表示同感，並在留言區分享自己也遇過類似情況；但也有許多人（多半是男性）批評「直男行為研究社」此做法冒犯男性、讓男性受傷、挑起社會對立。

身為直男，我不同意這種指控。我並不是在說「直男行為研究社」沒有傷害任何人的感情。「直男行為研究社」接受「社員」（粉絲）投稿，刊登許多男性不堪言行的證據，社群留言不管是譴責或是嘲諷截圖中的男性，都讓一些男性感到不適，這是事實。不過一件事情讓你感到不適，不代表那件事情有問題。

想一下：你光是支持台獨，都會傷害到一些中國人，這代表台獨倡議有問題嗎？

不見得，因為這裡有兩個條件值得注意：

順著上述比較，我想指出另一點：「直男行為研究社」的行動其實沒比台獨份子激進。研究社和社員通常只是指出問題（例如有些男性預設女性得要聽他說話並好好回覆，即便他們並不認識）而已，甚至都還沒有開始倡議改革方案。反過來說，有些男性習慣了父權帶來的特權，甚至無法容忍有人把問題指出來，這點倒是跟中國很相似。

「直男行為研究社」和他揭露的「共同經驗」

有些人相當追求進度，認為指出問題之後應該要連帶提出解決方案等等。但我想強調，在各種進步議題上，光是指出問題通常就夠重要和困難了。因為這些議題底下的困境往往來自於傳統文化對特定族群的剝削，這些困境平常被習俗、法律、社會習慣和刻板印象掩蓋起來，難以受到主流察覺。

想一下白人花多久時間才發現奴役黑人有問題、進入民主時代之後人類花多久時間才發現女人應該也要有投票權？道德進展不是免費的，而是緩慢且昂貴的，有時候錯誤的事情看起來比正確的事情還要正常且無害。

在父權社會，女生容易被說服去相信自己應該要善於傾聽並包容男性言行。就算受到冒犯甚至侵害，他們也容易認為是自己想太多或太敏感。就算鼓起勇氣指控對方，事後也可能被譴責受害人到反過來自我懷疑的程度。所以女生需要「直男行為研究社」這樣的地方，來確認自己過去不舒服的那些經驗並非個人問題而是群體困境。若只要指出問題就會冒犯男性，那都不用談其他的，光是這種群體經驗的認知，在我看來就值得付出冒犯男性的後果來換取。

在「直男行為研究社」已經運作好一陣子的現在，依然有許多直男不認為那樣跟女生說話有什麼問題，或者就算有問題但並不值得大聲張揚，或者那些只是「個人行為」，跟社會讓男性容易成為的模樣無關。

意識形態要改變沒那麼容易。我認為直男可以把「直男行為研究社」當成直男的補救教育機構，因為這樣一來你就能從他生產的內容得到更多好處。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰