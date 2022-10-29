《台北女子圖鑑》對白荒腔走板的鍋要編劇來揹，實在有失公允
我們想讓你知道的是
編劇這份工作並不輕鬆，或極端一點地說，創作的過程可能是最輕鬆的環節，可怕的都在談案子的過程發生；但，為什麼談個案子可以有這麼多爛事？一則是業內人士對編劇專業不夠尊重，二則是欠缺法規保障。
幾年前網路上連載一部BL小說，故事場景在成大，也為此作了一些田調，但隨著故事開展，卻有讀者留言成大人不是這樣、不是那樣，即便已在簡介處註記純屬虛構，與現實成大人事物無涉，讀者一樣會投射。
因此，當《台北女子圖鑑》擇定了一個從台南北漂工作的女孩為主角，就必須接受觀眾檢驗，畢竟它有如此明確的現實指涉。
編劇的話語權
網路負評延燒數日後，編劇協會理事長吳洛櫻臉書發文請網友不要網路霸凌編劇，輿論反彈吳不應「指責觀眾」。就事論事，吳的發文是針對欲肉搜編劇的網友，而不是說「觀眾不能批評劇爛」；進一步說，一個產業的健康發展，除了製作方，消費者（觀眾）亦要有正確的認知，才會相得益彰。比如我們常說「媒體識讀」，就是指閱聽人必須具備鑑別資訊真偽的能力。
台灣編劇的話語權低下，早是業內舊聞。
從開發階段，名氣不高的編劇就常遇上合約問題，編劇費可以拿到多少、什麼時候拿到，已成編劇課必修，不先學會保護自己的權益，被無良製作方坑殺是早晚的事。
而關於編劇專業，也就是對白、人物設計，編劇經常處於夾心餅乾的狀態。
韓國影劇作品近年來對白越趨精煉，他們認為透過演員的演技和場景表現將訊息傳遞給觀眾，更為直觀有力。然而當國內有sense的編劇如此執行的時候，卻會被製作方打槍，可能製作人會告訴你，對白寫多一點、清楚一點，有時甚至連演員也有意見：「對白寫那麼多幹嘛？」，編劇夾在中間兩面不是人，最後只好看誰權力更大就照誰說的改。
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誰能告訴你真相？是臉書上的KoL還是你自己？
我們想讓你知道的是
在媒體與社群工具大行其道的時代，每個人都握有發言權。然而來自不同角度、未經證實或政治正確的言論，常常會讓事件更加曖昧不清。而原本想尋求真相的閱聽者，在有心人士操弄帶風向之下，更可能不明就裡淪為打手。
日前剛播畢的韓劇《小女子》在這兩個月創造出討論熱度，三姊妹中擔任記者的老二在一連串謀殺案裡堅持查清真相、揭發陰謀，成為本劇破案關鍵。事實上這些年關於驚悚、犯罪的影視題材擄獲不少觀眾的心，其中記者角色的安排常是主要亮點。例如台劇《鏡子森林》中飾演社會記者的姚淳耀表現精湛，甚至一舉奪得金鐘獎戲劇節目男主角獎；還有之前轟動一時的《我們與惡的距離》更是以電視台作為故事背景來探討。
在這些精采的作品中常可以看到記者們為了各自目的，冒險在社會各個角落揭發不得見光的人事物，除了希望真相大白，更有一個主因是希望提高點閱率、收視率，記者及上司免不了為了這些目標，做出挑戰新聞界線、未經證實誇大報導，甚至對事件相關人施加壓力、與公部門掛勾報導錯誤內容、控制輿論等。美其名是讓媒體得以生存、員工有飯吃，卻悖離擔任這份職務的初衷。
社群平台上你也可能成為政治正確的殺手
不過，以前可以把闖出這些問題的責任推給媒體，但現在更大的勢力是人人握有的社群媒體帳號！每個人隨時可以藉由這些帳號發聲，在對事件一知半解的情況下發表憤怒評論，甚至肉搜對方做出人身攻擊的言論與行為，當下自以為是正義鍵盤手，實則卻容易被想帶風向的幕後藏鏡人利用。
這些現象每分每秒都在發生，人人在不同新聞事件還有關於政黨、種族、性別、性向、冤獄、死刑存廢等議題中找出自己「政治正確」的凳子，然後坐在手機螢幕前一邊看好戲一邊鼓譟說風涼話當鍵盤法官、取笑霸凌……殊不知眼前上演的腥風血雨可能下一秒就創造出更多悲劇與死亡，上述提到的戲劇也都點出了這些社會中顯而易見的危機。
張孝全化身記者攜手越獄者挖掘真相
十月底即將上映的台灣電影《罪後真相 The Post-Truth World》也是一部以記者穿針引線找出真正兇手的犯罪懸疑作品，還請到男神張孝全飾演記者、以《刻在你心底的名字》入圍金馬獎最佳新演員獎的陳昊森飾演因情殺案被關的男子。電影中兩人驚險、精彩的對手戲看了讓人直呼過癮，而飾演張孝全女兒的方郁婷，也展現出《美國女孩》另一面活潑靈巧的樣貌。
整齣電影的精髓在於張孝全企圖與飾演越獄者的陳昊森合作找出真兇，進而創造更高的追縱人數，我們一樣可以看到追查過程即使警方、記者跟民眾如墮五里霧中，但人們的言論與行為卻未審先判。這部電影最令人回味的地方在於劇情反轉又反轉，每次都以為找到真相了，又冷不防給你一記回馬槍！兩個小時劇情無冷場，讓人不斷跟著故事軸線往下探索，直到最後一秒還沒有結束，觀眾在播放演職員字幕時依然黏著座椅，不斷回想最後那幾幕代表什麼……又為什麼？如同這部電影的英文片名《The Post-Truth World》，反映了這個「後真相」的時代，當你以為自信掌握了真相，其實並不然。
真相之前你有緘默的權利
劇中人常說：「真相，你相信嗎？」、「真相是什麼？」、「新聞很重要、真相更重要」真相是如此不易取得，因為每個人都有自己的目的、有想要掩飾的部分、也有自己想保護的對象，若再加上不相關的人隨著己意想像指控、論斷，影響社會輿論、媒體、警察甚至法官的判斷，都可能讓我們離真相越來越遠。
未來，當我們想知道真相時，或許應先提醒自己要獨立思考、勿隨他人起舞，避免自己成為別人帶風向的棋子，更不會成為誤傷他人的鍵盤劊子手！