《台北女子圖鑑》對白荒腔走板的鍋要編劇來揹，實在有失公允

幾年前網路上連載一部BL小說，故事場景在成大，也為此作了一些田調，但隨著故事開展，卻有讀者留言成大人不是這樣、不是那樣，即便已在簡介處註記純屬虛構，與現實成大人事物無涉，讀者一樣會投射。

因此，當《台北女子圖鑑》擇定了一個從台南北漂工作的女孩為主角，就必須接受觀眾檢驗，畢竟它有如此明確的現實指涉。

編劇的話語權

網路負評延燒數日後，編劇協會理事長吳洛櫻臉書發文請網友不要網路霸凌編劇，輿論反彈吳不應「指責觀眾」。就事論事，吳的發文是針對欲肉搜編劇的網友，而不是說「觀眾不能批評劇爛」；進一步說，一個產業的健康發展，除了製作方，消費者（觀眾）亦要有正確的認知，才會相得益彰。比如我們常說「媒體識讀」，就是指閱聽人必須具備鑑別資訊真偽的能力。

台灣編劇的話語權低下，早是業內舊聞。

從開發階段，名氣不高的編劇就常遇上合約問題，編劇費可以拿到多少、什麼時候拿到，已成編劇課必修，不先學會保護自己的權益，被無良製作方坑殺是早晚的事。

而關於編劇專業，也就是對白、人物設計，編劇經常處於夾心餅乾的狀態。

韓國影劇作品近年來對白越趨精煉，他們認為透過演員的演技和場景表現將訊息傳遞給觀眾，更為直觀有力。然而當國內有sense的編劇如此執行的時候，卻會被製作方打槍，可能製作人會告訴你，對白寫多一點、清楚一點，有時甚至連演員也有意見：「對白寫那麼多幹嘛？」，編劇夾在中間兩面不是人，最後只好看誰權力更大就照誰說的改。