2022/10/28,
印太

菲律賓地震救災軍隊成員遭菲共新人民軍襲擊，造成兩名士兵死亡一人失蹤

菲律賓地震救災軍隊成員遭菲共新人民軍襲擊，造成兩名士兵死亡一人失蹤
圖為2018年菲共附屬武裝組織新人民軍49週年遊行。Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

菲律賓北部在10月25日（週二）晚間發生規模6.4強震。根據報導，在菲國北部阿布拉省進行地震救災的第5步兵師（5ID）成員在27日遭菲共新人民軍攻擊的士兵，造成兩人身亡，一人受傷、一人失蹤。

菲律賓北部阿布拉省（Abra Province）馬利布孔鎮（Malibcong）27日時，有2名士兵遭到疑似為叛軍菲共附屬武裝組織新人民軍（NPA）的攻擊身亡，另造成一人受傷、一人失蹤。根據媒體報導，這些士兵當時是在阿布拉省進行地震救災行動。

菲律賓北部在10月25日（週二）晚間發生規模6.4強震。《馬尼拉時報》報導，這些遭新人民軍攻擊的士兵，是在阿布拉省進行地震救災的第5步兵師（5ID）成員，第5步兵師發言人Rigor Pamittan也證實了有關死亡人數和失蹤士兵的訊息，但尚未公佈傷亡士兵的姓名。

第24步兵營營長Ricardo Garcia表示，「我們以最強烈的措辭譴責新人民軍的野蠻行徑。我們要向我們的人民，特別是士兵家屬保證，我們將追捕肇事者，並將他們繩之以法。」

CNN Philippines》則指出，菲國官員表示，25日的地震造成數十人受傷，超過18000個家庭受到影響。陸軍也表示，雖然發生襲擊事件，但救援行動仍將繼續。

美聯社》報導，菲國軍方報告指出，東部南甘馬粦省（Camarines）26日也發生一起軍方與叛軍的衝突，造成至少2名新人民軍游擊隊員喪生，其他5名反抗軍成員在加奇托雷納鎮（Garchitorena）附近脫逃。事後，軍方部隊找到2名反抗軍成員的遺體以及3支步槍、2支手槍、2枚地雷、各類型彈藥和其他財物。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）日前在菲國南部達沃市（Davao）的一場儀式上指出，達沃市和5個外圍省份曾經是叛亂的溫床，但現在是「無叛亂」的狀態。小馬可仕說「這是一場勝利，證明在菲律賓的任何地方都沒有極端主義和暴力的容身之地。」

新聞來源：

延伸閱讀：

責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。