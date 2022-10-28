菲律賓地震救災軍隊成員遭菲共新人民軍襲擊，造成兩名士兵死亡一人失蹤
我們想讓你知道的是
菲律賓北部在10月25日（週二）晚間發生規模6.4強震。根據報導，在菲國北部阿布拉省進行地震救災的第5步兵師（5ID）成員在27日遭菲共新人民軍攻擊的士兵，造成兩人身亡，一人受傷、一人失蹤。
菲律賓北部阿布拉省（Abra Province）馬利布孔鎮（Malibcong）27日時，有2名士兵遭到疑似為叛軍菲共附屬武裝組織新人民軍（NPA）的攻擊身亡，另造成一人受傷、一人失蹤。根據媒體報導，這些士兵當時是在阿布拉省進行地震救災行動。
菲律賓北部在10月25日（週二）晚間發生規模6.4強震。《馬尼拉時報》報導，這些遭新人民軍攻擊的士兵，是在阿布拉省進行地震救災的第5步兵師（5ID）成員，第5步兵師發言人Rigor Pamittan也證實了有關死亡人數和失蹤士兵的訊息，但尚未公佈傷亡士兵的姓名。
第24步兵營營長Ricardo Garcia表示，「我們以最強烈的措辭譴責新人民軍的野蠻行徑。我們要向我們的人民，特別是士兵家屬保證，我們將追捕肇事者，並將他們繩之以法。」
《CNN Philippines》則指出，菲國官員表示，25日的地震造成數十人受傷，超過18000個家庭受到影響。陸軍也表示，雖然發生襲擊事件，但救援行動仍將繼續。
《美聯社》報導，菲國軍方報告指出，東部南甘馬粦省（Camarines）26日也發生一起軍方與叛軍的衝突，造成至少2名新人民軍游擊隊員喪生，其他5名反抗軍成員在加奇托雷納鎮（Garchitorena）附近脫逃。事後，軍方部隊找到2名反抗軍成員的遺體以及3支步槍、2支手槍、2枚地雷、各類型彈藥和其他財物。
菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）日前在菲國南部達沃市（Davao）的一場儀式上指出，達沃市和5個外圍省份曾經是叛亂的溫床，但現在是「無叛亂」的狀態。小馬可仕說「這是一場勝利，證明在菲律賓的任何地方都沒有極端主義和暴力的容身之地。」
新聞來源：
- 2 soldiers killed, 1 missing in Abra（馬尼拉時報）
- Two soldiers killed in ambush in quake-hit Abra — military（CNN Philippines）
- Rebels kill 2 soldiers in quake-hit Philippine province（美聯社）
延伸閱讀：
- 馬尼拉法院稱菲共暴行僅為叛亂事件，駁回政府將菲共列為恐怖組織的請願
- 「錯誤資訊」流竄被指有利小馬可仕陣營，為何菲律賓大選成了資訊戰的戰場？
- 不怕被貼「獨裁者之子」標籤，菲總統小馬可仕為父親50年前實施戒嚴令辯護
責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒
Tags：
Google Cloud台灣響應Next 2022全球年度大會，量身打造在地月系列活動
我們想讓你知道的是
Google Cloud臺灣即將推出Google Cloud Next 2022臺灣在地月系列活動的第一波活動「Google Cloud Next Recap: Taiwan」，包含一連串主題演講、雲端技術亮點彙整，還提供各項好禮，期盼各界人士共襄盛舉。
Google Cloud Next 2022年度全球大會已於10月11至13日於美國登場，並於三天活動期間，一口氣推出超過125場線上及線下會議活動，橫跨建構、分析、設計、現代化、維運、安全性、協同合作及創新等八大領域，吸引各界人士共襄盛舉。Google Cloud於大會期間宣布達成重要里程碑，包括提供最開放且可擴充的強大資料雲端，以及強大且最先進的Google AI應用技術等。而Google Cloud台灣為響應全球年度盛會，將於今年11月16日至12月15日，舉辦Google Cloud Next Recap：Taiwan在地月系列活動，結合多管道模式，量身打造台灣專屬線上活動與台北實體活動，睽違3年後，再度以實體活動與大家相見。不論您是雲端初心者，抑或是進階技術專家，皆可找到適合自己的內容，與Google Cloud一同探索雲端科技尖端趨勢，探尋專屬於您的最佳技術轉型路徑與解決方法，並跟大家一起築夢雲端，迎向未來。
「數位優先」時代來臨，下一步將走向何方？成功關鍵在於永續
數位轉型的下一步將走向何方？Google Cloud於今年的Next 2022大會上分享了對未來雲端運算的願景，並發表全新產品，以協助跨機構的使用者，包含資料決策者、開發人員和建構人員、IT團隊、資安專家和所有員工等，實現真實、有影響力且具備永續發展的轉型。今年Cloud Next活動恰逢雲端產業發展的一個重要時刻，在這個雲端運算時代，數位轉型勢在必行。資料和AI正在改變人們周圍的一切，開放、互聯的生態系統對我們所做的一切都至關重要。
Google Cloud Next 2022大會期間所分享的創新產品橫跨四個不同的關鍵領域：資料雲端、開放式基礎架構、雲端協作和值得信賴的雲端。Google Cloud提供最開放、可擴展且強大的資料雲端，確保客戶可以利用各種來源的資料，並適用於任何存儲格式和分析方式，同時涵蓋所有客戶選用的雲端供應商和平台；為了協助IT人員為轉型打下最佳基礎，Google Cloud宣布了一系列基礎架構和遷移更新，讓客戶無論處於導入過程中的任何階段，都能用比以往更輕鬆的方式在雲端環境中運作。隨著更多公司開始採取混合辦公模式，不少組織正臨兩大挑戰：克服在辦公室工作與遠端工作的同事之間的差距，使得完成工作變得更加困難；同時，組織要在任何位置和裝置上，確保人員和資料的安全。為了協助客戶因應混合辦公的獨特挑戰，Google Cloud亦正建構最開放、可擴充且可靠的雲端產品，以協助全球企業因應最緊迫的安全性挑戰——從混合辦公到終端安全再到資料落地。
若想幫助客戶真正做到長期改變，關鍵在於創造一個更具永續性的未來。Google Cloud致力於透過可大幅對減少對環境影響的產品和服務，來幫助客戶做到這一點。Google Cloud在業界最乾淨的雲端環境中營運，而在Google Cloud上運作的客戶，可以立即改善他們的永續發展概況，並因應「數位優先」時代來臨所需面對的挑戰與機會。
上雲之行始於足下，「Google Cloud Next Recap: Taiwan」重磅登場
許多企業在轉型時，皆面臨眾多未知數及艱難挑戰。上雲之行看似不易，但一切始於足下。Google Cloud台灣期盼能陪伴大家穩健且迅速地踏上數位轉型的旅程。Google Cloud Next 2022台灣在地月系列活動的第一波活動「Google Cloud Next Recap: Taiwan」將於11月16日登場。因應後疫情時代新生活模式，本次將同步舉辦實體及線上活動，於當天推出4場專家主題演講、5場雲端技術亮點彙整、22場線上深度專題與客戶分享活動，並推出原廠技術專家交流及Google Cloud合作夥伴解決方案等多元活動。除了現場交流機會，大會亦提供活動早鳥報到禮、攤位集點禮、大會問卷抽獎禮、線上場問卷禮等眾多獎項，期盼各界人士熱情響應。
緊接著是11月24日至12月15日的Google Cloud Developer Enablement Series開發人員線上培訓課程，連續4週於每週四舉辦，將由Google Cloud官方授權培訓講師帶領大家瞭解網路與資訊安全、大數據與機器學習、Google Kubernetes Engine（GKE）及應用程式開發等四大主題。無論您遇到何種挑戰，這些位於轉型、創新和探索旅程最前線的領導者，皆可協助您解決問題。
本文章內容由「Google Cloud」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。