《一本書讀懂資本主義》：我們應該擔心的是國家內的不平等，抑或整個世界的不平等呢？

文：喬納森・波特斯（Jonathan Portes）

所有社會都出現不平等現象，但有些國家的不平等程度更甚於其他國家。馬克思說，資本主義將導致永遠不斷升高的不平等，因為愈來愈大比例的經濟產出將由一小群擁有及掌控生產工具的資本家取得。但這真的無可避免嗎？

十九世紀末及二十世紀初，確實出現所得或財富流向前1%或前10%的比重顯著升高的情形，不平等問題加劇，似乎確證了馬克思的看法。但後來，這趨勢不僅停止，還大幅反轉。

在美國，政府的干預終結了「強盜大亨」資本主義時代——某些人使用他們在策略性產業中的壟斷地位，在幾乎沒有競爭之下，取得巨大獲利的時代。稅負及通膨侵蝕繼承的財產（往往是工業前時代繼承的），某些財富甚至被大蕭條完全摧毀。最重要的是，戰後的福利國家制度在資本主義經濟的基本框架中重分配所得與財富。

「最棒的國家……不是擁有最多資本家、壟斷事業、大舉攫取、龐大財富……的國家，而是有最多家園與永久所有權、財富高低不那麼懸殊的國家。」 ——美國詩人華特．惠特曼（Walt Whitman）

不平等問題回歸

但是，1970年代中期以後，不平等問題再度回溫。失業率攀升，凱因斯經濟學的成功導致停滯性通膨——結合物價上漲與低成長。柴契爾與雷根主政下，福利國家制度削弱（但未廢除），透過稅賦及社會安全制度來縮小貧富差距的程度降低，在經濟管制較寬鬆及工會力量減弱之下，較高收入者和較低收入者之間的落差加大。

還有其他更深層的作用力。生產流程的改變，以及技能水準重要性的提高，使得教育程度高或具有特定技能的工作者獲得的薪資溢酬增加。

不平等的擴大是市場經濟的結果：高技能水準的工作者對雇主的價值較高，因此薪酬也較高。若試圖直接縮減薪資不平等，將會傷害經濟：若你擔心薪資不平等對社會的影響，顯然的矯治方法應該是改善教育與訓練制度，提高工作者的競爭力。

但最近，有人對這觀點提出挑戰。法國經濟學家、《二十一世紀資本論》一書作者湯瑪斯．皮凱提認為，戰後期間是例外，技術變化驅動快速成長，勞動力的成長及政治環境有利於所得及財富的重分配。

他認為，長期而言，我們將回到以往的情形：資本愈來愈集中於少數人之手，資方將獲得整個經濟大餅中愈來愈大的份額。

Photo Credit: 《一本書讀懂資本主義》

皮凱提的論點有兩個核心部分。其一是，投資資本報酬率（乃至於財富的報酬）高於、且將繼續高於經濟成長率。事實上，許多評論家說，皮凱提的這本厚達七百頁的著作可以總結為一個簡單公式：r > g（資本報酬率大於經濟成長率）。這意味的是，累積時日，資本以及資本產生的所得的成長將快於勞動所得。

其二是，資本的所有權將愈來愈集中於社會的最富有者（前1%左右），這將導致政治權力愈加集中於富人手上，進一步減緩成長，抑制重分配所得或財富的政治行動。

皮凱提的理論以及他用以支持理論的實徵證據都引發熱烈辯論。但他應該會率先承認，這些預測並非無可避免：未來會發生什麼，主要將取決於政治體制如何反應。

一個全球觀點

對於皮凱提的論點，最重要的批評應是如下：他的論點是純粹從已開發國家的角度來分析，若檢視整個世界，就會浮現一個很不同的樣貌。

過去四分之一個世紀的真實情境是：一個全球的「中產階級」崛起——不是美式或歐式的中產階級，而是新興經濟體中那些不貧窮、但年所得可能至多約5000美元的人；在此同時，較富有國家的較低所得群境況很糟糕。

這反映前者因為他們的國家併入全球經濟體系而獲得更多機會，但後者卻面臨更大更多的競爭。某種意義上來說，這也是一個現代版本的馬克思主義概念——「失業者後備部隊」拉低了全球的工資水準，使資本業主受益，這些資方的財富也大增（若財富水準最高層的0.1%、特別是最高層的0.01%的境況沒有比「美國與歐洲的財富不平等」圖明顯更佳的話，那可就令人驚訝了）。

Photo Credit: 《一本書讀懂資本主義》

「當資本報酬率大於產出及所得的成長率……資本主義將自動地產生不合理且無法支撐下去的不平等，大大傷害作為民主社會基礎的唯才主義價值觀。」 ——湯瑪斯．皮凱提

不平等對成長有益嗎？

若人人平等，就沒有工作或投資的誘因了。美國經濟學家亞瑟．歐肯（Arthur Okun）總結傳統智慧之見，闡釋「平等」與「效率」之間的消長與取捨。舉例而言，高稅率以增加稅收，為較高的社會福利支出提供資金，但這可能也會導致降低私部門的努力意願，從而使得經濟成長下滑。

但最近，這傳統智慧之見遭到質疑——通常是來自國際貨幣基金之類高度傳統的組織。幾乎沒有人認為能夠達到完全均等的境界，也沒有人認為這是一個值得嚮往的境界，但是，有很多理由支持何以過大的不平等可能傷害成長。

嚴重的不平等可能使窮人健康狀況變差，無力負擔孩子的教育，這些將傷害生產力。若不平等導致負債增加，可能升高金融的不穩定性。若財富太集中，富人可能掌控政治流程，並使用它來維護他們本身的力量與財富，導致經濟停滯。

關於這些的證據並不明確，但愈來愈強的共識是，不平等達到一定程度時有害，某種程度的重分配不僅符合社會正義，也有益於經濟效率。

這呈現非常不同的不平等演進，至少，從全球角度來看，非常不同於皮凱提從已開發國家角度描繪的不平等面貌。那麼，我們應該擔心的是國家內的不平等情形，抑或整個世界的不平等情形呢？相較於新興經濟體內有大量人的所得快速成長，一些富有國家內所得與財富愈來愈集中於很少數人的趨勢達到什麼程度，將在政治與經濟上產生重要影響？

顯然，不平等的擴大是資本主義無可避免的結果，再者，過大的不平等可能造成嚴重的經濟傷害。問題在於我們的國家層級與全球層級的政治制度是否能應對這挑戰。