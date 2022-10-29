萬聖節歷久不衰的吸血鬼是怎麼產生的？認識新英格蘭地區最後的吸血鬼

文：週報時光機 - 派翠克

一年一度的萬聖節又要登場了，這是個家長發揮巧思喬裝自家小孩的節日，新聞上看到有人把小孩喬裝成快篩試劑，不只小孩，連大人看到，都喚起鼻孔被戳的恐懼。

不過傳統上，西方的鬼怪通常會提及吸血鬼、女巫、狼人等，適逢萬聖節，我們一起來認識吸血鬼的創造背景，以及一起發生在美國羅德島州的歷史事件，這起事件的女主角，更是被稱為新英格蘭地區最後的吸血鬼（The Last New England Vampire）。

先來講講吸血鬼是怎麼產生的，其實很多怪力亂神的背後，不乏人類對未知事物的恐懼、都市傳說的渲染、說書人的加油添醋。

人類對未知的恐懼

這裡指的無知，其實是關於當年致死的疾病。吸血鬼其實多半跟幾種疾病扯上關係，一個是席捲歐洲肺結核，另外一個就是一種罕見疾病叫做紫質症。

紫質症是一種對皮膚與神經系統造成影響的疾病，發作時會伴隨著發燒、高血壓、嚴重還會出現癲癬，且患者對陽光十分敏感，尿液也會因疾病的緣故，呈現暗紅色，最慘的是，因為皮膚生病，臉上通常會有毀容的危機，以至於嘴唇裂開、牙齦萎縮，牙齒因此外露，這幾個症狀結合起來，是不是就很像我們所熟悉的吸血鬼？

正因為這些患者長相恐怖，加上怕陽光等等行為，中世紀開始一些教廷就會把他們連結是黑暗的象徵，並把這些無辜患者綁上十字架燒死。最有名的紫質症患者，應該就是17世紀被稱為瘋子國王的喬治三世，他晚年精神出現異常，當時各界醫生怎麼診斷都無法根治他的疾病，到了現代，醫學界普遍認為當時喬治三世就是因為罹患了紫質症。

都市傳說的渲染

存在最多吸血鬼傳說的，是位於歐洲巴爾幹半島的塞爾維亞。塞爾維亞當中最有名的吸血鬼，叫做薩瓦・薩沃諾維奇，據說他住在小鎮上的老舊水磨坊裡頭，每當農民到此磨製小麥時，薩沃諾維奇就會出現吸乾農民的鮮血。

根據ABC新聞報導，2012年的時候，當地還發生一段有趣的小插曲，因為老磨坊年久失修，屋頂因此倒塌，事後地方政府還特別發了一個公告，由於吸血鬼無家可歸請，大家留意吸血鬼出沒。出乎意料，當地迷信的人還不少，那一年在塞爾維亞的大蒜銷量出現明顯成長。

說書人的加油添醋

一講到吸血鬼，一個如雷灌頂的名字，德古拉伯爵，相信大家並不陌生，這個角色出自於一本1897年發行的小說，而小說作者叫做伯蘭・史杜克。德古拉的原型是參考一位15世紀的羅馬尼亞王子叫做穿刺者弗拉德。

據說弗拉德曾經加入一個當地的龍騎士團，龍在拉丁語的發音就是dracō，而德古拉Dracula又被視為是龍之子，弗拉德其實是一個非常殘暴的統治者，他對於戰敗的敵人幾乎都是以極刑對待，而穿刺者的稱號，來自於他最愛的一種酷刑，就是用木樁刺穿他人的身體。殘暴血腥的形象，也讓他成為伯蘭・史杜克小說的原型。多虧這本《德古拉》，如今吸血鬼才能擁有高貴典雅的形象。

新英格蘭地區的吸血鬼恐慌

19世紀末，在新英格蘭地區羅德島州一座名為埃克塞特的小鎮，居民多半以務農為主，由於19世紀肺結核的疾病在歐洲大流行，許多歐洲人移民到美國後，也將這種疾病傳入北美洲，當時肺結核的死亡率極高，幾乎殲滅了1/4的歐洲人人口，不少城市的感染率更是高的誇張，幾乎7成以上都難逃肺結核的侵襲。

其實肺結核早在中世紀就出現，當時更是被視為絕症，一直要等到19世紀末、20世紀初，隨著科學、醫療技術慢慢進步，才得以有完全治癒肺結核的方法。在此之前，肺結核一旦染上，幾乎難逃一死，連鋼琴詩人蕭邦，都被肺結核糾纏了30年。

肺結核除了一直咳嗽，甚至咳出血之外，也會導致患者皮膚呈現慘白，體重變輕，盜汗等等行為，看起來就像是被吸乾的人。小鎮上的喬治˙布朗務農一家，逃不過肺結核的侵襲，家中的母親是最早染病的，由於肺結核傳播力極強，很快一家人都染疫，包含兄弟姊妹以及這次的主角梅西˙布朗。

由於對於肺結核疾病的不熟悉，當地人民將肺結核的疾病，歸咎給了魔鬼作亂，後續引發了一連串的吸血鬼恐慌，只要有人死亡，民眾就會去挖出屍體，檢查是不是有吸血鬼的特徵，如果有就會將屍體焚燒殆盡。

梅西的屍體未明顯腐化？

隨著喬治・布朗一家幾乎都因肺結核過世後，民眾跟喬治・布朗提出了挖掘屍體的想法，喬治當然不願意，他深信自己的家人絕對不是吸血鬼，但最終仍在眾人的輿論下，答應挖墳。

當民眾挖開了布朗一家的墳墓後，他們發現大部分屍體都已經腐爛，只有小女兒梅西的屍體，不旦沒有明顯腐化，甚至心臟裡頭還有鮮血，民眾一口咬定，梅西已成為吸血鬼，可憐的小女孩，屍體被挖出來焚燒，連他的心臟也被掏空，混合灰燼泡水，逼著布朗家族的大兒子艾德恩喝下，想當然的，這根本解決不了肺結核的疾病，最後，大兒子還是死了。

為什麼梅西的屍體腐化的如此慢，當時醫生嘗試和民眾解釋，那是因為梅西被存放在地下室，加上冬天氣溫很低，身體腐敗的速度自然會變慢，可惜民眾當時已被吸血鬼的恐懼給支配，可憐的梅西就這樣被二次殺害。

梅西的遺骸被埋在一座教堂後方的墓地，如今人們對於肺結核有更正確的認識，這也導致了很多民眾會特地到梅西的墓碑獻花，也安撫他在天之靈。

無知不是最可怕的，最可怕的是當你無知，你還堅持己見，那就會變成無理取鬧了，當時對於疾病不了解，卻把他跟都市傳說做掛勾，以至於造成更多人的恐慌，最終演變成人間煉獄。

參考資料