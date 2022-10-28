2022/10/28,
商業

元宇宙光環退去，Meta第3季淨利下降52%，股價暴跌24%，市值蒸發650億美元

元宇宙光環退去，Meta第3季淨利下降52%，股價暴跌24%，市值蒸發650億美元
Photo Credit：AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

全球經濟面臨下滑，Meta創辦人馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）擴大資本支出，要打造元宇宙（Metaverse）世界，市場不買單，股價下跌24%，市值蒸發650億美元。

元宇宙（Metaverse）的光環已經消散，臉書（Faccebook）母公司Meta畫出的大餅，不被投資人買單，再加上經濟放緩，正在衝擊其廣告業務，Meta的股價在盤後交易中重挫24%，市值蒸發650億美元。

Meta第3季淨利下降52%，股價暴跌24%

全球經濟下行，各大品牌業者減少行銷支出，導致Meta的主要收入來源廣告銳減。根據S&P Capital IQ的數據顯示，Meta今年第3季淨利下降52%，跌至44億美元，低於市場50億美元的預期。

本來預計本季度收入將在300至325億美元間，而分析師的預期則為322億美元。未料，整體營收下降4%，至277.1億美元。英國《金融時報》指出，這是至2012年上市以來「最慢的成長速度」。

Meta的股價在盤後交易中下跌24%，市值蒸發650億美元。

Meta創辦人馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）財報會上不諱言，該公司面臨「營收方面的近期挑戰」，但表示恢復更強勁營收成長的機會是存在的。

從事買賣美股的分析師Aaron告訴我們，Meta目前主要的困境有4個，除了總體經濟導致的廣告業務下滑，包含蘋果手機的隱私政策變化，還有強力競爭者TikTok介入，以及元宇宙投資成本高昂。

其中，蘋果將App Store抽取30%手續費的範圍，擴大到貼文的廣告服務上，代表著Facebook、Instagram的廣告收入下降。

對此，Meta發布聲明指出，「蘋果藉由持續調整政策傷害其他公司，以發展自己業務⋯⋯而他們曾表示不會從開發者的廣告收入中抽取手續費，現在已經反悔。」

Meta還曾表示，蘋果的新隱私政策使他們一年損失100億美元營收。

此外，Meta最大競爭對手TikTok動作頻頻，自從在短影音領域開拓有成，近日他們正在大力進軍遊戲領域，這是該公司首次採用的策略。

知情人士告訴《金融時報》TikTok將推出一系列手機遊戲，在這些遊戲中可以播放廣告，用戶可以為額外內容付費。主導該業務的TikTok的全球遊戲主管Assaf Sagy喊話：「TikTok和遊戲是天生一對，我期待著與全球所有遊戲公司密切合作。」

元宇宙光環退去

Aaron說，面對競爭對手來勢洶洶的挑戰，Meta的元宇宙業務似乎有點不切實際，雖然虛擬世界願景很美好，但太過理想化，消費門檻過高的情況下，無法為Meta快速的轉換為獲利，再加上投入成本過大，形成失衡的商業模式。

10月27日，Meta不顧當前的經濟局勢，社群的市場又面臨飽和，執意將資本支出拉高到390億美元，營運費用可能突破1000億美元。Aaron強調，祖克柏似乎已經下定決心，將從社群媒體上轉來的每一分錢，都丟入元宇宙和人工智慧的開發。

祖克柏向投資者保證，這些領域的投資長遠而言都會有所回報。他說：「我認為那些有耐心並與我們一起投資的人最終會得到回報。」他強調，該公司正在元宇宙方面做「領先的工作」，具有「關鍵的歷史性。」

疫情期間，Meta迅速擴張員工數量，種種過大開銷導致第3季元宇宙部門Reality Labs的營收腰斬，至2.85億美元，共虧37億美元，2021年同期為26億美元。Meta預計，2023年該部門的營業虧損還會擴大。最後，市場向祖克柏投出不信任票，Meta慘跌收場。

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核稿編輯：翁世航


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