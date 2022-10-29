德州立法採樣學童DNA以便日後槍擊案「認屍」，家長崩潰：我要怎麼告訴孩子這種理由？

文：饒珮琪（Peichi Jao）

據《NBC》報導，美國德州日前通過法案，將核准公立學校發放DNA鑑定套組（Kits）給幼兒園至8年級（K-8）的學生，以採集學生的指紋樣本，稱能在「意外發生」時利用基因對照樣本辨認孩子的屍體；《Global News》指出，預計今（2022）年10月內將有380萬名學生會收到鑑定套組。

套組裡面有什麼？

早在2001年，美國FBI便透過推動國家孩童辨識計畫（National Child Identification Program），鼓勵執法單位搜集孩童的指紋或DNA樣本，以用於失蹤人口調查計畫。

根據《CNN》指出，此次發放的DNA鑑定套組內含有三折式資料卡，讓家長或監護人在表格中置入相片並填入孩童的相關訊息，包括姓名、身高、體重、種族、髮色及瞳孔顏色，以及孩童身上可辨認的特徵如疤痕、胎記等。

而家長向孩子採集的基因樣本及指紋保留在家中，並可在「緊急情況」時將其移交給執法機構；學校只負責提供鑑定套組，但並未強制家長照做，而根據法規強調，這些指紋與基因鑑定樣本，旨在用於幫助尋找走失或遭拐賣販運的失蹤兒童。

槍擊案屍體無法辨認，德州通過法案收集DNA

綜合《NBC》報導，DNA鑑定套組的發放源自2021年德州參議院通過的第2158法案，要求德州教育局「向學區內公開招生的學校提供身份鑑定工具包，以分發給特定學生的家長或法定監護人。」

該法案於2018年德州聖塔非高中（Santa Fe High School）導致8名學生與2名教師的大規模槍擊案發生的數月後通過。時隔近一年，德州又再次於2022年5月爆發尤瓦爾迪（Uvalde）小學槍擊案，導致19位孩童與2名成人喪命；事發當時有許多被射殺孩童已面目全非，僅能靠親人DNA樣本進行屍體辨認。