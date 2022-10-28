揭開蘇格蘭傳奇酒廠的神秘面紗，最富拍賣價值威士忌品牌，波摩限量特展快閃現身台北信義區

超過240年釀酒的工藝傳承，艾雷島最古老的酒廠 - 波摩BOWMORE，以造就頂級單一麥芽威士忌在國際收藏家之間頗負盛名。十月底首次在台北信義區打造72小時快閃體驗特展，以「波摩酒廠時光長廊」為主題，將遠在9,700公里以外的傳奇酒廠，穿越時空現身於香堤大道。讓威士忌愛好者們彷彿親歷實境，感受波摩悠遠歷史與風土的同時，更能一睹難得一見、珍稀高年份酒款的風采，品酩極具話題性的限量酒款。

海平面下，神秘一號酒窖實境重現

在「波摩酒廠時光長廊」中，來賓將彷彿身處最具傳奇色彩的波摩一號酒窖(The Legendary No.1 Vaults)。緊鄰海灣卻又低於海平面的獨有地勢，冷冽海風與厚石堆砌成牆，形成了一個恆溫潮溼的環境，是孕育絕世佳釀的最佳環境。隨著海浪拍打岩石聲，在酒窖中感受自然與時間的工藝，賦予酒體平衡又充滿層次的果香、煙燻和海洋礦石味，使每一滴波摩都得到最完美的孕育。

Photo Credit：波摩BOWMORE

展示高年份限量酒款，世紀聯名延續大師鉅作

除了感受波摩酒廠的自然人文風貌之外，波摩與英國經典超跑Aston Martin聯名的曠世之作也將展示其中，包含全球僅發行25瓶的「黑波摩Black Bowmore DB5」，以Aston Martin經典車款DB5之汽缸活塞融合瓶身，手工打造價值非凡的藝術傑作；另外，製酒工藝與頂尖藝術結合的「ARC-52」，將製酒與造車同樣重視的平衡感，完美展現在這瓶宛如現代雕塑藝術的瓶身設計，而其中超過52年熟成的高年份老酒，將古老與未來巧妙融合，絕對值得親臨鑑賞。

波摩大師鉅作系列「Bowmore Masters’Selection」則是以黃金比例為核心設計概念、由波摩首席調酒大師 Ron Welsh 與 Aston Martin 創意總監 Marek Reichman攜手打造的聯名逸品；繼首版的波摩大師鉅作21年推出後，眾所期待的第二版、台灣境內限量發行500瓶的「波摩大師鉅作22年」也將在此特展中、首發現身！三天特展期間，除了將與Aston Martin聯名全系列品項一同展出外，幸運報名到大師講堂的威士忌藏家們，更可品酩到這完美比例的頂級佳釀。

此外，去年在免稅通路推出造成熱潮的Aston Martin 10年、15 年、18年，今年也推出第二版全新車款限量聯名系列，在「波摩酒廠時光長廊」中也可以見到其嶄新的風貌。

大師講堂Master Class 體驗波摩的深層底蘊

為了讓威士忌愛好者有機會深度體驗波摩與Aston Martin 世紀聯名的魅力，特別舉辦限量場次「Master Class大師講堂」，邀請台灣三得利品牌大使Johnny帶領您體驗難得一見的聯名酒款，讓您在工藝中看見威士忌，在威士忌中感受工藝。

「波摩酒廠時光長廊」從10/28起至10/30止，限時登台，邀請您一同探索波摩的神秘與傳奇！