TNL+ 2022/10/29,
影劇

【影評】《哈洛根先生的電話》：把史蒂芬金的小說拍得比有聲書還不如，是對他的褻瀆

【影評】《哈洛根先生的電話》：把史蒂芬金的小說拍得比有聲書還不如，是對他的褻瀆
Photo Credit: 《哈洛根先生的電話》

我們想讓你知道的是

出自史蒂芬金小說的Netflix電影《哈洛根先生的電話》，講述一個美國白人窮人家小孩受到富豪與化成的鬼的相助，人生得以翻轉的超自然故事。但導演的能力不足，無法掌握文字轉化成影像時所需拿捏的細節差異，導致作為小說賣點的文藝戲，在電影中成為照本宣科的有聲書。

（內文涉及劇情討論，請斟酌閱讀）

10月，網飛推出最新的史蒂芬金小說改編電影《哈洛根先生的電話》，改編自他2020年出版，從未收錄的4篇中篇小說選的〈If It Bleeds〉。這嚴格說起來是超自然小說，但路子上比較類似之前史蒂芬金出版的越戰中篇小說集《勿忘我》中的第一篇〈穿黃衣服的下等人〉（曾改編成電影《勿忘我》）。

超自然元素不過是背景，但重點在於故事主角在接觸超自然事物的狀態下，獲得成長或體悟，或對人世悲歡離合的種種感觸。其實主攻是傳統的純文藝小說路子，只是有超自然事物在其中。

《哈洛根先生的電話》的故事毫無高潮起伏，也就源自於此。

因為人物的行動、危機的出現、超自然力量的刺激，或情節的變化轉折，並非重點，重點是人物的心境。這翻拍成電影本來就有些難處，因為就必得走藝術片的路子。而如果編導沒有要進行藝術追求，或擠身對於藝術呈現的能力不足，就無法呈現原作的價值。

《哈洛根先生的電話》就是這樣的一個例子。

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Photo Credit: 《哈洛根先生的電話》

故事相當簡單，基本上跟著小說走。克雷格為退休的富豪哈洛根先生工作，負責唸書給他聽。哈洛根先生送克雷格刮刮樂當禮物。後來，克雷格用刮刮樂中的錢，給哈洛根先生買了一部智慧型手機。過沒多久，哈洛根先生就死了。而克雷格把哈洛根的手機放在棺材內，當作兩人的回憶。會傳訊息過去，像是對死人表訴心事。

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