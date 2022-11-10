留佩萱《童年會傷人》：父母對待孩子的方式、管教方法，都會決定孩子使用「理智腦」或「情緒腦 」

文：留佩萱

孩子的大腦發展順序：情緒腦 → 理智腦

認識大腦的第一步，要先了解大腦如何發育。大腦由下往上發育，最下方的區塊先成熟，再慢慢往上發展，就像蓋房子，先打好地基再慢慢往上蓋。大腦最下層稱為「腦幹」，掌控基本生存功能的區塊，像是呼吸、心跳等等；人類一出生，腦幹就完全成熟，能夠掌控基本生存本能。

腦幹上方是「邊緣系統」，包含杏仁核和海馬迴，用來處理情緒，因此又稱為「情緒腦」。嬰幼兒的情緒腦已經開始運作，能夠感受到危險、威脅、害怕等等情緒。大腦最上層則是「皮質區」，又稱為「理智腦」，負責我們希望孩子能夠學會的事情，像是做決策、思考、計畫、情緒調節等等。

但是，就像前面所提的，孩子的大腦就像施工中的房子，正由下往上慢慢蓋。位於下層的腦幹和情緒腦已經蓋完，可以完全發揮作用，但是最上層的思考腦還沒蓋好。儘管我們希望孩子三思而後行、生氣時能夠調節情緒而不是衝動打人、緊張時能做點深呼吸而不是大聲哭鬧，但是，孩子的大腦還沒完全成熟，無法完整發揮，父母不能期待孩子像成人一樣成熟處理這些事情。

下層腦掌控情緒，上層腦掌控思考與決策美國精神科醫師丹尼爾・席格用一棟雙層樓房來描繪大腦，房子的一樓通常是滿足生活基本需求的地方，像是廚房、客廳、餐廳。因此，「大腦房子」的一樓稱作「下層腦」，包含腦幹和情緒腦，負責人類基本生存功能以及情緒；「大腦房子」的二樓則是「上層腦」，也就是思考腦，負責思考、做決定、情緒調節、道德批判、同理心等等。

還記得前一段說到：孩子的大腦發育就像施工中的房子嗎？他們的下層腦已經成熟，但是上層腦還在慢慢架構，所以為什麼孩子生氣時就丟東西、受到威脅時就咬人或是大聲哭鬧？因為很多孩子，尤其是嬰幼兒，他們的行為仍由下層腦掌控。

上層腦會在成長過程中慢慢成熟，大腦前額葉甚至要到二十五歲才能夠完全成熟。因此，孩子做決策時比較無法通盤思考、無法調節情緒、思想非黑即白等等。

既然父母希望孩子學會的特質都由上層腦掌控，若上層腦還沒發育成熟，該怎麼辦？

父母的教養方式決定孩子的行為模式首先，大腦發育並不是一瞬間完成，所以，孩子並不會在滿二十五歲時突然變成能夠獨立思考、做縝密決策、可以調節情緒或是具有同理心。

大腦是可塑性很高的器官，孩子感受到的每一段經驗、所做的事情都會影響大腦發展。此外，就像鍛鍊身體肌肉，越常使用的大腦部位就會越強壯，也就是說，越常做的事情，大腦神經迴路連結就會越強烈，事情就能越做越好。

Photo Credit: 小樹文化出版 大腦就像一棟雙層樓房，樓上和樓下分別住著不同的人。房子一樓的居民負責人類基本生存功能以及情緒，是「下層腦」，包含腦幹和「情緒腦」；房子二樓的居民則是掌控思考、做決定、情緒調節、道德批判、同理心等等，是「上層腦」，又稱「理智腦」。 情緒失控時，大腦房子會被掀起來，大腦被樓下的人佔領了！因此，當孩子被「下層腦」，也就是「情緒腦」掌控時，孩子便無法理性思考、調節情緒。（插畫提供：Jenny Chen）

既然每段經歷都會影響大腦發育，父母就要注意了——我們對待孩子的方式、管教方法都會決定孩子使用上層腦或下層腦，然後決定他們哪一部分的大腦區塊會越用越強壯。如果你希望孩子能夠解決問題、思考、計畫、調節情緒，那麼，在孩子成長過程中，就需要教育孩子如何思考、如何處理情緒，並且提供機會讓孩子運用上層腦，練習這些技能。因為，上層腦需要鍛鍊才會越強壯，如果孩子完全沒有機會練習使用上層腦，就算滿二十五歲了，他還是無法好好思考與調節情緒。

同樣的，如果父母所使用的教養方式不斷啟動孩子的下層腦，那麼，下層腦也會越用越發達，孩子更習慣直接使用下層腦來面對事情，像是在衝動下做決定，或是用劇烈的情緒或行為回應。

接下來，我會談到父母各種言行造成的影響。在閱讀時，請你把上層腦和下層腦的概念放在心中，在讀每一章時想想看：這些管教方式是讓孩子使用「上層腦」還是「下層腦」呢？

打罵、恐嚇、威脅

只會不斷啟動孩子的下層腦（情緒）

「我數到三，你再不過來我就要打你了！一、二、三……。」

「你再哭，我就叫警察把你抓走。」

「你再繼續吵，我就把你留在這裡，不要你了！」

被罵、被恐嚇、被威脅，這些話對很多人來說都不陌生，許多人在成長過程中也被這樣「嚇大的」，但是，這些話真的有用嗎？父母威脅、恐嚇孩子，又會造成什麼影響呢？

當大腦感到危險時，身體就會進入「反擊或逃跑」模式前一章談到，如果希望孩子有思考、批判的能力，父母就要讓孩子有機會使用上層腦。這麼說，可能會讓你誤以為下層腦不重要，事實上，下層腦也非常重要，它能讓我們應付緊急狀況。

請回想一下，你是否曾遇過：夜晚單獨在外走動時，突然聽到奇怪的聲音。這時，你立刻感到心跳加速、全身肌肉緊繃、害怕與恐懼。接著，你了解剛剛的聲音只是風吹動樹枝，並沒有危險，於是心跳緩慢下來，沒有那麼害怕了。

大腦杏仁核就像個「煙霧偵測器」，隨時偵測周遭環境有沒有危險。當你在寧靜的夜晚獨自行走，聽到奇怪聲音的瞬間，大腦杏仁核偵測到危險，就會傳遞訊息讓身體立刻進入緊急備戰狀態。於是，你心跳加速、血壓上升、呼吸急促；隨著大量壓力荷爾蒙的分泌，促使你精神亢奮、應付危險，這就是所謂的「反擊或逃跑」模式。

杏仁核偵測到威脅，然後進入「反擊或逃跑」模式的路徑非常快速，因為大腦存在的最重要目的是幫助你存活，所以，只要有任何威脅都要立刻準備好、面對危險。你可能還沒有理解發生了什麼事，但是身體已經進入緊急備戰狀態。

然後，當你了解剛剛的聲音只是風吹動樹枝而已、沒有危險，這樣的理性了解是上層腦的工作。杏仁核偵測到威脅後，也會傳遞訊息給上層腦，讓上層腦判斷發生了什麼事情，但是這條路徑的傳遞速度比較緩慢。當上層腦判斷出沒有危險後，就能夠啟動身體放鬆模式，讓你肌肉放鬆、心跳速度和緩、呼吸不再急促。