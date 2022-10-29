世界各大城華人青年怎麼看中共二十大？一次關於「他」的會議，大家都隱約在期待點什麼
我們想讓你知道的是
這是一篇來自中共二十大以前的訪問，文中不具名的中、港、台青年受訪者，忠實的反應出他們對中共政治走向的看法，以及對二十大的期待。他們對誰繼任、誰入常並非太過關心，反倒是期待在二十大之後，能迎來目前嚴格清零的「政策轉向」。
在剛剛結束的二十大的開幕上，中共總書記習近平説，為了「堅持人民至上，生命至上，堅持動態清零不動搖」。而對港政策上，習近平則強調要堅持和完善「一國兩制」；對台關係上，重申不會放棄「武統台灣」。
二十大全稱「中國共產黨第二十次全國代表大會」，在2022年8月30日中共中央政治局召開的會議上決定，會於今年10月16日在北京召開。
二十大召開之前，中國人已經在「動態清零」政策下掙扎了三年；經濟下行，失業大軍苦苦尋找生路；嚴格的邊境管控勸退了外商、外資；國際關係相對緊張；而「代際連任」是否會被打破也是被外界討論的問題……。
在這特殊的背景下，國人對二十大早早開始關注，關注度在新世紀以來的任何一次「黨的代表大會」中，也算較高。
對於外界來説，黨代會裡一些事情早有定案，但二十大仍然引起國際媒體的不少報道。而生活在國內外的中文世界年輕群體，又如何看待這一場政治大會呢？《歪腦》採訪了幾位國內外的華裔青年，聽他們講述了在二十大之前的生活與思考。
北京
- Taya Zhao，女，31歲
我以前覺得我在離開校園前是典型的「傻白甜」，現在看來，我應該是一直都是「傻白甜」。
在進入社會之前，我真的是完全沒關注過這些政治上的事。印象深刻的是，在大學最後一年，開了個十八大，領導人的名字從胡錦濤換成了習近平，那時有個著名的哏：「習主席，李總理，正念反念都一樣」，才對它有了些印象。
至於到底選舉怎麼選的，選了些什麼我是真的不知道。大學時，父親打來電話囑咐説，村裡正在選舉，回頭有人打電話問你什麼你都説「同意」就好，千萬別多問。這就是我對政治和選舉的一切印象。
而在後來某一刻，網絡上熱烈討論習近平修改憲法，取消國家主席任期限制時，我也只是草草看了幾眼，畢竟《憲法》這本書在書店都只賣八元一斤的。我其實對誰當領導、當多久，是完全無感的，因為無論誰當「大官」，農村老家無非就是過年換張年畫的事，如果他連任，那連年畫錢都省了。
我不知道我是什麼時候脱離「傻白甜」的，但一定是新冠疫情開始後的某一刻了。那時起我才發覺「連任」這個事聽起來有點可怕，那時全社會已經在討論二十大了。
我通過閲讀和一些網絡節目去了解為什麼普通的人們，甚至我的「傻白甜」朋友們開始對一次「政治會議」抱有期待，因為這幾年來，我們生活的諸多困境都是因為「他」的「親自部署，親自指揮」，而二十大也是一次關於「他」的會議，大家都隱約在期待點什麼，卻又説不清具體期待的是什麼。
我在疫情期間失去了工作，或者説在「防疫」期間失去工作更準確。由於沒有了工作，我為了節省房租，只能在親戚家暫時寄人籬下，尋找機會。
親戚家是體制內，親戚前幾天還在往家裡拿單位發的的新書，叫《中國共產黨與祖國統一》，可是他太太已經因為二十大的緣故，被要求在單位吃住一週了，小孩子也停了課，每天在家想媽媽。最近還聽説親戚單位出現了密切接觸者，包括他本人在內，沒準連我和小孩子都會被送去方艙隔離，現在惶惶不可終日。
想起來真好笑，現在我自己家都不統一了，哪還顧得上「祖國統一」。過去的半年是我人生中最灰暗的時刻，我現在無業、大齡、未婚，卻還被媒體催著生孩子。無論要開什麼會都請快開吧，就像網友説的，「我們都同意你繼續當了，請別再折騰了」。
華北地區
- 梁鳴（化名）男，37歲
先説個有趣的事，幾個月以前開始就有各種同學，七大姑八大姨來問我關於二十大的事。我跟他們説我只是個國企小員工，我上哪知道去？他們依然堅信我能有些「小道消息」，畢竟是體制內。可是貌似在真的「體制內」，我們國企甚至不能算是體制，何況我還只是下面的無名小卒。
不過關於二十大，我確實是比別人關注得更早，雖然沒有小道消息，卻也多瞭解一些網上就能查到的東西。主要原因是單位要求我們每天在「學習強國」上學習獲得積分，貌似會作為業績考核的標準，每天我都花費大量時間在「學習強國」上，即使自己沒在聽也要播放著，所以不關注也要關注。
其實單位有紀律，不允許我們隨意評論習近平、二十大、或者防疫政策，而我自己也確實沒有太多可以説的，因為我知道的也並不比別人多。
近期我所在的城市開始出現了病例，許多區域都開始封城了，不過對我的影響並不大，單位給出了通行證，我出去的時候還會幫同樓的鄰居帶一些他們需要的物資，尤其是不會使用手機叫外賣的老年人。
其實我一直沒意識到別人説「體制內」或者「國企」的優勢，但是疫情下我的生活一直沒受到太大影響，外加這張「通行證」，讓我有了一些感受。
我這裡山高皇帝遠，二十大其實並沒有直接造成什麼影響；況且結果大家早就知道了吧，走個形式而已。不過我個人也希望二十大以後高層能調整一些政策吧，我也很久沒帶家人旅遊過了，孩子長得飛快都沒留下多少紀念的照片，光上網課，有點遺憾。
目前有點擔心的是，大會開完了，我們也會開各種小會學習會議精神，可能還要寫感想，這些事太耽誤時間了。
浙江
- 楊曉峯（化名）男，40歲
我其實到現在也不清楚二十大是什麼，中國每年要開的會太多了，哪個名字都很困惑，我根本記不住。但是我知道這次會議習近平要連任國家主席，不過既然沒人跟他競爭，他橫豎都能連任，幹嘛要把氣氛搞得這麼緊張。
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誰能告訴你真相？是臉書上的KoL還是你自己？
我們想讓你知道的是
在媒體與社群工具大行其道的時代，每個人都握有發言權。然而來自不同角度、未經證實或政治正確的言論，常常會讓事件更加曖昧不清。而原本想尋求真相的閱聽者，在有心人士操弄帶風向之下，更可能不明就裡淪為打手。
日前剛播畢的韓劇《小女子》在這兩個月創造出討論熱度，三姊妹中擔任記者的老二在一連串謀殺案裡堅持查清真相、揭發陰謀，成為本劇破案關鍵。事實上這些年關於驚悚、犯罪的影視題材擄獲不少觀眾的心，其中記者角色的安排常是主要亮點。例如台劇《鏡子森林》中飾演社會記者的姚淳耀表現精湛，甚至一舉奪得金鐘獎戲劇節目男主角獎；還有之前轟動一時的《我們與惡的距離》更是以電視台作為故事背景來探討。
在這些精采的作品中常可以看到記者們為了各自目的，冒險在社會各個角落揭發不得見光的人事物，除了希望真相大白，更有一個主因是希望提高點閱率、收視率，記者及上司免不了為了這些目標，做出挑戰新聞界線、未經證實誇大報導，甚至對事件相關人施加壓力、與公部門掛勾報導錯誤內容、控制輿論等。美其名是讓媒體得以生存、員工有飯吃，卻悖離擔任這份職務的初衷。
社群平台上你也可能成為政治正確的殺手
不過，以前可以把闖出這些問題的責任推給媒體，但現在更大的勢力是人人握有的社群媒體帳號！每個人隨時可以藉由這些帳號發聲，在對事件一知半解的情況下發表憤怒評論，甚至肉搜對方做出人身攻擊的言論與行為，當下自以為是正義鍵盤手，實則卻容易被想帶風向的幕後藏鏡人利用。
這些現象每分每秒都在發生，人人在不同新聞事件還有關於政黨、種族、性別、性向、冤獄、死刑存廢等議題中找出自己「政治正確」的凳子，然後坐在手機螢幕前一邊看好戲一邊鼓譟說風涼話當鍵盤法官、取笑霸凌……殊不知眼前上演的腥風血雨可能下一秒就創造出更多悲劇與死亡，上述提到的戲劇也都點出了這些社會中顯而易見的危機。
張孝全化身記者攜手越獄者挖掘真相
十月底即將上映的台灣電影《罪後真相 The Post-Truth World》也是一部以記者穿針引線找出真正兇手的犯罪懸疑作品，還請到男神張孝全飾演記者、以《刻在你心底的名字》入圍金馬獎最佳新演員獎的陳昊森飾演因情殺案被關的男子。電影中兩人驚險、精彩的對手戲看了讓人直呼過癮，而飾演張孝全女兒的方郁婷，也展現出《美國女孩》另一面活潑靈巧的樣貌。
整齣電影的精髓在於張孝全企圖與飾演越獄者的陳昊森合作找出真兇，進而創造更高的追縱人數，我們一樣可以看到追查過程即使警方、記者跟民眾如墮五里霧中，但人們的言論與行為卻未審先判。這部電影最令人回味的地方在於劇情反轉又反轉，每次都以為找到真相了，又冷不防給你一記回馬槍！兩個小時劇情無冷場，讓人不斷跟著故事軸線往下探索，直到最後一秒還沒有結束，觀眾在播放演職員字幕時依然黏著座椅，不斷回想最後那幾幕代表什麼……又為什麼？如同這部電影的英文片名《The Post-Truth World》，反映了這個「後真相」的時代，當你以為自信掌握了真相，其實並不然。
真相之前你有緘默的權利
劇中人常說：「真相，你相信嗎？」、「真相是什麼？」、「新聞很重要、真相更重要」真相是如此不易取得，因為每個人都有自己的目的、有想要掩飾的部分、也有自己想保護的對象，若再加上不相關的人隨著己意想像指控、論斷，影響社會輿論、媒體、警察甚至法官的判斷，都可能讓我們離真相越來越遠。
未來，當我們想知道真相時，或許應先提醒自己要獨立思考、勿隨他人起舞，避免自己成為別人帶風向的棋子，更不會成為誤傷他人的鍵盤劊子手！