世界各大城華人青年怎麼看中共二十大？一次關於「他」的會議，大家都隱約在期待點什麼

在剛剛結束的二十大的開幕上，中共總書記習近平説，為了「堅持人民至上，生命至上，堅持動態清零不動搖」。而對港政策上，習近平則強調要堅持和完善「一國兩制」；對台關係上，重申不會放棄「武統台灣」。

二十大全稱「中國共產黨第二十次全國代表大會」，在2022年8月30日中共中央政治局召開的會議上決定，會於今年10月16日在北京召開。

二十大召開之前，中國人已經在「動態清零」政策下掙扎了三年；經濟下行，失業大軍苦苦尋找生路；嚴格的邊境管控勸退了外商、外資；國際關係相對緊張；而「代際連任」是否會被打破也是被外界討論的問題……。

在這特殊的背景下，國人對二十大早早開始關注，關注度在新世紀以來的任何一次「黨的代表大會」中，也算較高。

對於外界來説，黨代會裡一些事情早有定案，但二十大仍然引起國際媒體的不少報道。而生活在國內外的中文世界年輕群體，又如何看待這一場政治大會呢？《歪腦》採訪了幾位國內外的華裔青年，聽他們講述了在二十大之前的生活與思考。

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北京

Taya Zhao，女，31歲

我以前覺得我在離開校園前是典型的「傻白甜」，現在看來，我應該是一直都是「傻白甜」。

在進入社會之前，我真的是完全沒關注過這些政治上的事。印象深刻的是，在大學最後一年，開了個十八大，領導人的名字從胡錦濤換成了習近平，那時有個著名的哏：「習主席，李總理，正念反念都一樣」，才對它有了些印象。

至於到底選舉怎麼選的，選了些什麼我是真的不知道。大學時，父親打來電話囑咐説，村裡正在選舉，回頭有人打電話問你什麼你都説「同意」就好，千萬別多問。這就是我對政治和選舉的一切印象。

而在後來某一刻，網絡上熱烈討論習近平修改憲法，取消國家主席任期限制時，我也只是草草看了幾眼，畢竟《憲法》這本書在書店都只賣八元一斤的。我其實對誰當領導、當多久，是完全無感的，因為無論誰當「大官」，農村老家無非就是過年換張年畫的事，如果他連任，那連年畫錢都省了。

我不知道我是什麼時候脱離「傻白甜」的，但一定是新冠疫情開始後的某一刻了。那時起我才發覺「連任」這個事聽起來有點可怕，那時全社會已經在討論二十大了。

我通過閲讀和一些網絡節目去了解為什麼普通的人們，甚至我的「傻白甜」朋友們開始對一次「政治會議」抱有期待，因為這幾年來，我們生活的諸多困境都是因為「他」的「親自部署，親自指揮」，而二十大也是一次關於「他」的會議，大家都隱約在期待點什麼，卻又説不清具體期待的是什麼。

我在疫情期間失去了工作，或者説在「防疫」期間失去工作更準確。由於沒有了工作，我為了節省房租，只能在親戚家暫時寄人籬下，尋找機會。

親戚家是體制內，親戚前幾天還在往家裡拿單位發的的新書，叫《中國共產黨與祖國統一》，可是他太太已經因為二十大的緣故，被要求在單位吃住一週了，小孩子也停了課，每天在家想媽媽。最近還聽説親戚單位出現了密切接觸者，包括他本人在內，沒準連我和小孩子都會被送去方艙隔離，現在惶惶不可終日。

想起來真好笑，現在我自己家都不統一了，哪還顧得上「祖國統一」。過去的半年是我人生中最灰暗的時刻，我現在無業、大齡、未婚，卻還被媒體催著生孩子。無論要開什麼會都請快開吧，就像網友説的，「我們都同意你繼續當了，請別再折騰了」。

華北地區

梁鳴（化名）男，37歲

先説個有趣的事，幾個月以前開始就有各種同學，七大姑八大姨來問我關於二十大的事。我跟他們説我只是個國企小員工，我上哪知道去？他們依然堅信我能有些「小道消息」，畢竟是體制內。可是貌似在真的「體制內」，我們國企甚至不能算是體制，何況我還只是下面的無名小卒。

不過關於二十大，我確實是比別人關注得更早，雖然沒有小道消息，卻也多瞭解一些網上就能查到的東西。主要原因是單位要求我們每天在「學習強國」上學習獲得積分，貌似會作為業績考核的標準，每天我都花費大量時間在「學習強國」上，即使自己沒在聽也要播放著，所以不關注也要關注。

其實單位有紀律，不允許我們隨意評論習近平、二十大、或者防疫政策，而我自己也確實沒有太多可以説的，因為我知道的也並不比別人多。

近期我所在的城市開始出現了病例，許多區域都開始封城了，不過對我的影響並不大，單位給出了通行證，我出去的時候還會幫同樓的鄰居帶一些他們需要的物資，尤其是不會使用手機叫外賣的老年人。

其實我一直沒意識到別人説「體制內」或者「國企」的優勢，但是疫情下我的生活一直沒受到太大影響，外加這張「通行證」，讓我有了一些感受。

我這裡山高皇帝遠，二十大其實並沒有直接造成什麼影響；況且結果大家早就知道了吧，走個形式而已。不過我個人也希望二十大以後高層能調整一些政策吧，我也很久沒帶家人旅遊過了，孩子長得飛快都沒留下多少紀念的照片，光上網課，有點遺憾。

目前有點擔心的是，大會開完了，我們也會開各種小會學習會議精神，可能還要寫感想，這些事太耽誤時間了。

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浙江

楊曉峯（化名）男，40歲

我其實到現在也不清楚二十大是什麼，中國每年要開的會太多了，哪個名字都很困惑，我根本記不住。但是我知道這次會議習近平要連任國家主席，不過既然沒人跟他競爭，他橫豎都能連任，幹嘛要把氣氛搞得這麼緊張。