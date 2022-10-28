瑞信宣布大規模整頓計畫，2025年前裁員9000人，捨投行業務轉向數位財富管理
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歐洲金融市場存在隱藏性風險，瑞信今（2022）年第3季淨虧損遠超市場預估。瑞信宣布，預計2025年底前，總員額將縮減9000人，並積極尋求重要投資人挹注資金，維持集團現金流。
金融市場緊縮的態勢，瑞士信貸集團（Credit Suisse）陷入困境。10月27日，瑞信宣布大規模整頓計畫，先向大咖投資人籌資40億瑞郎（41億美元）；再對內部開刀，裁員9000人，並將營運重心轉成「數位財富管理」。
瑞信醜聞纏身，啟動裁員、籌資計畫
瑞信作為全球知名的金融服務公司，近年接連遭受打擊，如2021年3月的Greensill破產、4月Archegos基金爆倉，領導階層屢屢更迭，引爆連續醜聞事件。
而又受大環境影響，瑞信今（2022）年第3季淨虧損40.34億瑞郎（40.9億美元），遠超出分析師估計的5.679億瑞郎。10月27日，瑞信再宣布，計劃今年年底前裁員5%，約為2700人；預計2025年底前，總員額將縮減9000人，減為4.3萬人，並積極尋求重要投資人挹注資金，維持集團現金流。
目前，瑞信打算通過股票發行籌集40億瑞郎，而其中15億瑞士法郎來自沙烏地阿拉伯國家銀行（Saudi National Bank）；此外，瑞信還同意將證券化產品部門出售給美國投資集團太平洋投資管理公司（Pimco）和阿波羅（Apollo）。
瑞信強調，未來3年將剝離投資銀行部門，將這些業務更名為CS First Boston品牌的計劃，營運重心轉向數位財富管理，也會持續消減營運成本，他們預計2025年將省下25億瑞士法郎的成本，占其成本基礎的15%。
《華爾街日報》指出，他們一年裡進行兩次戰略性調整，正試圖從一連串的醜聞、營運困境中走出來。瑞信執行長Ulrich Körner說：「這是瑞信的一個歷史性時刻⋯⋯我們正在對投資銀行業務進行徹底重組，打造一間更簡單而穩定的業務模式，還更專注於客戶需求的新興銀行。」
不過，瑞信的危機仍未解除，分析師告訴《金融時報》瑞信的投行業務，將是行業內表現最差的投行，他們嚴重依賴槓桿融資和交易撮合的手續費等，才第3季財報陷入困境。
《金融時報》分析指出，瑞信已經砸了自己的招牌，儘管把投行業務出售轉而進攻財富管理，仍然迴避不了，客戶質問：「如果你把自己的資產管理得如此糟糕，你為我理財又能好到哪裡去？」
瑞信的領導階層由本來擔任瑞信資產管理部門及其英國投資銀行的部門主管Nita Patel，成為該集團新任執行長，並將在11月1日加入執行委員會。據該集團稱，前執行長Rafael Lopez Lorenzo因家庭原因而卸任。
瑞信宣布集團以上重大決策後，股價在27日早盤暴跌16%，今年來股價已腰斬。Vontobel分析師范迪提則對此談到，瑞信重建信譽還有漫長的路要走，需要時間才會出現成果。
最後，受到近日瑞信、英鎊等事件影響，歐洲最大的資產管理公司東方匯理（Amundi）警告，英國政府應該為投資者和監管機構敲響「警鐘」，提醒他們金融體系有隱藏槓桿的危險。這也間接提醒歐洲各國隱約存在的金融危機。
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核稿編輯：翁世航
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一圖看懂 TCCF未來內容展：內容尬科技，登入「擴增宇宙 運算中」感受沉浸式體驗魅力
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今年「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」即將在11月3日至13日登場，不妨走一趟松山文創園區2、3號倉庫，一起進到展場裡，一睹融合科技藝術、娛樂運用與時尚體驗的超豐富展會內容。
由文化內容策進院主辦的「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」將在11月3日至13日在松山文創園區登場；其中的重頭戲之一「未來內容展」（Exhibition），今年以「擴增宇宙 運算中」為題，帶領大家從現實世界通往虛擬世界，感受沉浸式體驗、未來娛樂的各種型態與魅力。
當線下活動和群聚因疫情而受到限制，所有娛樂都因此加速開啟了線上新時代，也創生出各種讓人沉浸其中的多元娛樂方式。因此，本次「未來內容展」廣邀19件國內外結合文化科技的前瞻沉浸式體驗作品，開展出「即刻運算中」、「穿越光廊」、「第二人生運算中」、「未來造夢場運算中」、「全知讀者視角區」、「沉浸靈魂之樹」、「未來唱片行」等七大特色展區。
未來內容展透過七大展區的不同核心主題與體驗，帶領觀者一步步從真實世界過渡到虛擬世界，展開精彩的元宇宙之旅，擴增觀者對於未來內容想像的多元與可能性。以下依據未來內容展的展區順序，介紹各展區主題與策展作品。
#01：即刻運算中｜ Instant Processing
此區是展會的第一個主題，也是進入擴增宇宙之前的預備，宛如進入候機室前的外部大廳，是現實世界登入虛擬世界的入口。踏入展區時，彷彿從真實世界的身分轉換到虛擬世界裡的個人帳號，一格格的數位雲裡傳出的聲響，預示觀者即刻登入元宇宙。
展區作品：〈幻影拍照亭〉
#02：穿越光廊｜ Future Processing
此區定義為「連結真實與虛擬的通道」。搭配館外傳來的神秘聲響，以及眼前的聲光視覺效果，象徵那條朝向打破現實與虛擬的路正在運算生成中，彷彿穿越一般進入另個世界。
#03：第二人生運算中｜ Second Life Processing
透過此展區作品，開啟多重宇宙想像的第一步：「身分認同」，在元宇宙裡，每個人都是去中心化，以自我為中心開啟與世界的連結，象徵任何一個在平行時空裡出現的你，都是獨立的個體。
本區借力5G應用、4D容積動態捕捉攝影技術，讓觀者想像「在平行時空裡出現的另一個你」，打破原有身分認同，塑造與真實世界截然不同的虛擬分身，開啟第二人生。
展區作品：〈眾人之光〉、〈Love is the Answer〉
#04：未來造夢場運算中｜ Dreams Processing
歷經身分轉變，再到象徵「場域」翻轉的展區——未來造夢場。此區象徵著元宇宙世界的創作多元，元宇宙的場域建造，不限於AI生成，也可能是由現實街景混合再造。在這裡，觀者能一窺元宇宙場景的多元可能性。
#05：全知讀者視角區｜Immersive Processing
本區展出作品最多，且多為一人體驗形式，需穿戴VR裝置登入元宇宙空間。展場空間由一座座的個人體驗區組成「VR影像部落」。觀者超越時空限制，親身走入超乎現實的虛擬世界，體驗每個創作者想要對你訴說的故事。
展區作品：〈天野喜孝VR美術館〉、〈眼與我〉、〈遺留〉、〈無法離開的人〉、〈紅尾巴〉、〈請神造夢：XR沉浸式演唱會〉、〈永恆聖母院〉
#06：沉浸靈魂之樹｜Interflow Processing
本展區的靈魂之樹，概念取自電影《阿凡達》中納美人膜拜的記憶之樹，象徵著歷史與人類文明存在的原因，是因為你我的共同參與。延續此意念，此展區作品期待帶給觀者的體驗是，無 論是透過5G的異地共演、或是信徒線上參拜抽籤，都是要傳遞「透過觀眾參與、形成社群的方式，共同擴增元宇宙的想像與文化意義」。
展區作品：〈新台潮宮廟元宇宙-北港朝天宮〉、〈無濜〉
#07：未來唱片行 ｜ Meta Processing
請試想，未來的大眾，會用什麼樣的方式享受、消費、體驗音樂與漫畫創作？踏入最後一個展區，這裡與觀者一起放開想像的是，未來內容消費體驗的可能性。在這裡，你會看到音樂、漫畫的創作本質不變，但傳遞給受眾的方式轉變為NFT、消費行為則透過區塊鏈。讀者與樂迷還在，只是用不同的方式認識並支持內容的創作可能。
展出作品：〈Oursong〉、〈0x0 Metaverse〉、〈CCC創作集〉
同場加映：夢遊擴增宇宙｜Web AR Mobile Experience
我們所存在的世界是由多重宇宙組成，而在「未來內容展」中，即可開啟擴增宇宙的大門！延續本屆策展主題「擴增宇宙 運算中 Future Processing」，本展借力Web AR技術打造《夢遊擴增宇宙》體驗，邀請觀眾挖掘這一個由現實登入虛擬世界的入口。
展區裡暗藏擴增宇宙的入口，而手機即是開啟關鍵。首先加入「TCCF未來內容展」的官方帳號，觀展時只要拿出手機拍攝體驗指示物，掃描進入探索每個平行世界的不同驚喜，就能找到登入擴增元宇宙的關鍵線索。
這些驚喜的AR彩蛋貫穿全展、遍及四大展區，包括「穿越光廊、未來造夢場運算中、全知讀者視角區、未來唱片行」；當觀眾湊齊線索，即可開啟最終隱藏版的彩蛋，更將獲得意象不到的擴增宇宙探員認證。
總之，今年的未來內容展精彩可期，邀請觀者一起探索、思考，甚至共同參與創作。今年11月3日至13日止，不妨走一趟松山文創園區2、3號倉庫，一起進到展場裡，打破虛擬與真實的邊界，感受現在進行式的元宇宙發展。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
未來內容展同場加映精彩沙龍舞台，匯聚內容創作者、科技業者、產業經營者三方共創的產業交流論壇。了解更多內容結合科技的創意製作、產業熱點、策展觀點、國際趨勢及商業案例，不可錯過！免費報名主題沙龍：https://www.tccf.tw/innovation/salon