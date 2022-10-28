明年上任台大校長，陳文章盼打造台大的國際品牌、每年募款成長10％

台大下任校長陳文章今（28）日在台大校總區舉辦治校理念說明記者會，舉辦地點「鄭江樓」就是在他擔任工學院院長期間協助募款下興建。陳文章在台大主任秘書王根樹的陪同下，笑咪咪地步入信義講堂，面對現場爭相捕捉畫面的攝影記者，親切地揮揮手說道：「今天會讓大家拍個夠！」

陳文章在1985年畢業於台大化工系，於美國羅徹斯特大學取得博士學位，他的研究領域在高分子及材料方面，除了學術研究以外，也不斷與產業界做產學合作的計畫。他在國內外學術得獎經歷豐富，校內行政也有過完整歷練，並曾擔任東南亞教育中心主任、與日本合設NIMS策略材料中心主任等國際事務相關職務。

陳文章的募款能力是他受校長遴選委員青睞的主因之一，他在工學院院長任內協助募款3棟館舍和國家地震工程研究中心的捐建；軟體方面則爭取到工學院第一個國科會重要的特色研究中心，學者、研究生獎項以及5年4億5000萬提供學生出國讀書、交換的堉璘獎學金。

他也提及2021年台大整體校務基金收支是195億元，與標竿學校相比，日本京都大學為443億元、美國加州大學洛杉磯分校是1390億元，未來陳文章將成立募款團隊，以每年募款成長10％為目標。

讓國際人才來台灣像自己家，陳文章重視國際交流

從當選校長的那一刻開始，各界不斷詢問陳文章的治校願景為何，他答道：「打造世界級學府，展現百年榮耀」。至於想要培養怎樣的學生，陳文章表示，台大是台灣的旗艦大學，讓學生變成社會領導人是必要的，還需具備專業技能、社會責任意識、國際視野與領導能力等綜合素養，實際面看，他則希望學生具有領導力、執行力以及自主學習的能力。

陳文章治校擘劃的主力在於與國際間的交流合作，他提及用10個重點領域領航國際，由各學院提出10個頂尖特色領域中心，包含精準醫學、計量理論與應用、永續地球尖端科學、新穎材料原子級科學、前瞻綠色材料高值化、電子科技整合、生物資源與負碳、生物科技產業發展、人文創新與全球化以及群體健康與永續環境之創新暨政策研究中心。

與國際接軌的實際做法是結合國際上重要學校、企業或研究機關，包含加州大學洛杉磯分校、漢堡大學、東京大學、雪梨大學等國際名校，同時善用台灣產業界的特色優勢，如中研院、國衛院共同參與，最終目的是藉由教學和研究，打造台大的國際品牌，尤其提升重點領域。

「國際友善不只是語言上英語化，而是對不同文化的重視」，陳文章表示，要讓國際人才到台灣來好像「自己家」一樣，雖然不容易做到，但他很樂意去耕耘這一塊。

增加希望入學、繁星比例照顧弱勢，陳文章鼓勵學生勇於追夢

在校區經營的部分，陳文章提出未來推動竹北校區成為醫學中心，並建設碳中和中心，由理學院負責二氧化碳工程、工學院負責二氧化碳再利用。雲林校區近期也在政府協助下，蓋醫院第二分院和高齡長照中心，未來希望能做風能、智慧機械的人才培育。另外，兩個校區都要設立行政服務中心，可以結合地方產業人士，推動校區逐步建設。

國內學生重點培育方面，陳文章強調要增加申請入學、特殊選才、希望入學比例，一方面讓系所發展特色、一方面照顧弱勢。他也點出很多優秀高中生畢業後就到國外攻讀頂尖大學學位，他認為台大學生也要有相同機會，所以希望每年送100位學生到世界上頂尖的大學交換或取得雙聯學位。

另外，陳文章在回應記者提問時，也表示由於申請入學、特殊選才有比例限制，大學部招生還會提高繁星比例，如同校長管中閔曾提的「鄉鄉有台大」，他認為每個區域都要有台大生。

教師方面，陳文章希望爭取每個學院都有傑出教師「拔萃講座」的名額，並增設中生代的學術勵進獎及年輕學者講座，增強留才制度，針對行政人員也會進一步檢視獎勵方式。

陳文章在治校理念的最後表示，雖然很多事情不太容易做到，但「胸懷理想、勇於追夢」，他常常這樣鼓勵學生也勉勵自己，儘管社會對台大校長有很多期許，「我自己會努力，我也用我的理想跟夢想，希望能把台灣大學打造成世界級的頂尖學府。」

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核稿編輯：楊士範