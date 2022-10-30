75％新生兒母親母乳含塑膠微粒，學者仍鼓勵親餵：奶瓶泡配方奶風險更高

文：饒珮琪（Peichi Jao）

據《ati》報導，日前來自義大利羅馬的一篇研究顯示，竟有75％新生兒母親在生產一週後產生的母乳中含有塑膠微粒（microplastics），也就是長度少於5毫米的塑膠碎片。

無關行為模式，新生兒母親皆受曝於微塑料環境

該文章發布於科學期刊《Polymers》，研究團隊們表示，先前已有相關數據指出人類胎盤中含有塑膠微粒，如今又發現人類母乳中也存在著塑膠粒子，著實是令人擔憂的狀況，這攸關著脆弱的新生兒存活問題。

綜合《衛報》與《ati》報導，研究團隊搜集了34組位於羅馬的新生兒母親，於生產一週後分泌的母乳樣本並相繼測試，最終發現其中有26組母乳樣本都含有塑膠微粒，而其中佔比最高的塑膠種類為聚乙烯、聚氯乙烯和聚丙烯，皆是常見的塑膠包裝原料。

然而，研究團隊在分析中發現參與研究的母親們，分別在年齡、含塑膠的個人護理用品、食用魚類與貝類、飲料及塑料包裝食品的食用習慣等各有不同表現。換句話說，不論平時的飲食或生活習慣如何，受測的26位新生兒母親，皆受曝於一定程度的微塑料環境。

塑膠微粒對嬰兒發展影響尚未明確

據《衛報》指出，先前已有研究顯示塑膠微粒對人類細胞、實驗室動物和海洋野生動物皆具有毒性作用；經《Salon》報導，已有研究在人類血液中發現塑膠微粒的存在，且已經證實其會對腸道功能造成影響。然而，目前學界對於塑膠微粒之於嬰兒的影響還無法確切掌握。

研究者Valentina Notarstefano博士向《衛報》表示，如今證據顯示塑膠微粒存在於母乳中，這為極為脆弱的嬰兒群體們帶來非常大的風險，應該對此投以更高程度的關注，並評估如何在懷孕和哺乳期間減少與這些污染物的接觸。