75％新生兒母親母乳含塑膠微粒，學者仍鼓勵親餵：奶瓶泡配方奶風險更高
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繼科學家在人類胎盤中發現塑膠微粒的證據曝光後，近期又有研究顯示新生兒母親分泌的母乳中含有塑膠微粒，對嬰幼兒發展帶來偌大風險。不論奶瓶餵養或親餵都無可避免微塑料的攝入，學者們建議懷孕婦女更注意日常飲食或生活用品的選擇，以減少與污染物的接觸。
文：饒珮琪（Peichi Jao）
據《ati》報導，日前來自義大利羅馬的一篇研究顯示，竟有75％新生兒母親在生產一週後產生的母乳中含有塑膠微粒（microplastics），也就是長度少於5毫米的塑膠碎片。
無關行為模式，新生兒母親皆受曝於微塑料環境
該文章發布於科學期刊《Polymers》，研究團隊們表示，先前已有相關數據指出人類胎盤中含有塑膠微粒，如今又發現人類母乳中也存在著塑膠粒子，著實是令人擔憂的狀況，這攸關著脆弱的新生兒存活問題。
綜合《衛報》與《ati》報導，研究團隊搜集了34組位於羅馬的新生兒母親，於生產一週後分泌的母乳樣本並相繼測試，最終發現其中有26組母乳樣本都含有塑膠微粒，而其中佔比最高的塑膠種類為聚乙烯、聚氯乙烯和聚丙烯，皆是常見的塑膠包裝原料。
然而，研究團隊在分析中發現參與研究的母親們，分別在年齡、含塑膠的個人護理用品、食用魚類與貝類、飲料及塑料包裝食品的食用習慣等各有不同表現。換句話說，不論平時的飲食或生活習慣如何，受測的26位新生兒母親，皆受曝於一定程度的微塑料環境。
塑膠微粒對嬰兒發展影響尚未明確
據《衛報》指出，先前已有研究顯示塑膠微粒對人類細胞、實驗室動物和海洋野生動物皆具有毒性作用；經《Salon》報導，已有研究在人類血液中發現塑膠微粒的存在，且已經證實其會對腸道功能造成影響。然而，目前學界對於塑膠微粒之於嬰兒的影響還無法確切掌握。
研究者Valentina Notarstefano博士向《衛報》表示，如今證據顯示塑膠微粒存在於母乳中，這為極為脆弱的嬰兒群體們帶來非常大的風險，應該對此投以更高程度的關注，並評估如何在懷孕和哺乳期間減少與這些污染物的接觸。
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一圖看懂：最彈中底科技再加厚！國民跑鞋新裝登場—MIZUNO WAVE RIDER 26
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乘載25年的科技基礎，MIZUNO WAVE RIDER以「平穩推進、流暢前行」為主打，正式迎來新作26代。
隨著疫情漸緩、解封在前，延宕的馬拉松賽事也在近期逐漸回歸。「嘿，這陣子都在哪跑？」、「最近有報比賽嗎？」、「該約一波團練了吧！」，雨後春筍般，跑友群裡捎來各種久違問候。
無論日常跑場，始終如一地伴你穩健向前
正所謂「沒穿過、也聽過」，這麼一雙「老朋友」相信大家都不陌生。源自1997年，MIZUNO WAVE RIDER系列轉眼將邁入第26個年頭。風行超過四分之一個世紀的經典鞋款，向來不以譁眾取寵的設計為主打，以最實在的舒適感受，擄獲跑友芳心，為其冠上「國民跑鞋」美名。
乘載25年的科技基礎，WAVE RIDER正式迎來新作26代，以「平穩推進、流暢前行」為主打，WAVE RIDER 26定位為馬拉松4.5小時左右完賽的鞋款。至於此代又有什麼革新之處呢？
最彈中底科技厚磅加持，熟悉的RIDER最對味
MIZUNO WAVE RIDER 26最明顯的就是肉眼可見的增量中底體積。延續前作設定，WAVE RIDER 26仍採全掌式上下層ENERZY素材，掌跟差部分雖維持在12mm，但因鞋底高度增加2mm， 視覺上整體比上一代加厚不少，實際上腳的感受也較以往厚實許多，「類厚底跑鞋」的厚磅腳感，讓人未跑就先對其緩震性能增添不少信心。重點是，延續「國民跑鞋」一貫的親民特性，初學者不用擔心不能駕馭。
而灰白色網布鞋面與銀灰線條的搭配，加上中底漸層外觀的類波浪造型，以及藍、紅配色橡膠顆粒相間的鞋底，在鞋型、LOGO位置沒有太大變動的情況下，細節設計讓WAVE RIDER 26更顯簡潔、俐落，對比過去略顯樸素、笨重的外觀，多了流線速度感，簡單說：這雙主打配色就是「好看」。
除了透氣度在水準之上，與歷代設定相同，針對腳板較寬的跑者，WAVE RIDER 26亦有寬楦版本可以選擇。就穿著感受而言，體感在重量上基本與前代無異，無車縫一體式鞋舌與後跟穩定塑料的結合，其包覆與支撐度都較前代更有感，尤其遇到過彎或不平路面時，雙腳與跑鞋的緊密貼合，都讓人可以更無憂地邁開步伐。
至於常被跑友笑稱「穿不壞宛如做慈善般」的招牌X10大底，在此作中也沒有缺席。連接大底前掌的橡膠設計不只讓推進效果加乘，優越的抓地力與耐磨性，遇到溼滑路面也能穩住腳步，面對高跑量、長距離訓練更是好擋、耐操。
說了這麼多，相信「跑感」還是大家最關注的話題。無論是初跑新手，或是習慣輕鬆跑、長距離穩定輸出，甚至是具強烈緩震、穩定需求類型的跑者， WAVE RIDER 26絕對會是你相當萬用的好戰友。
若要用一個字總結WAVE RIDER 26，就是一個「穩」字。中底上下層ENERZY材質之間的WAVE PLATE在雙腳落地時瞬間「擠壓、回彈」的效果，充分展現最彈中底科技的柔軟性與緩震性能。雖然外底紋路從橫向切割改為一體式，致使前掌活動角度有些牽制，但整體與前掌 SMOOTH RIDE大底的彎曲溝槽設計搭配，仍創造出每一步都是平順安穩的流暢感。
升級有感的超經典，不會被停止不停地「RUN」
為平穩推進、流暢前行而生的WAVE RIDER 26，雖在科技運用上承襲前代所長，不免會引來與前作似乎沒有太大差異的聲音，但對這樣具一定年代歷史的跑鞋來說，所謂的革新，並非得要全盤打掉重練，細節之處的升級，以及能夠堅守特色並持續演進超過四分之一個世紀，若這不是經典什麼才是呢！