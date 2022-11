《民主簡史》：反對派證明，歷史可以將「選舉式民主」孤立起來，然後綁架並殘害它的實體和精神

文:約翰.基恩(John Keane)

選舉式民主的末路

因為銀行倒閉、資本外逃和大規模失業,許多國家的選舉式民主備受挑戰,不僅要面對嚴重的公眾騷亂、承受體制改革的壓力,還有反對議會政治以及國家暴力的革命。有些團體自覺被選舉式民主威脅,因此抵死反擊。某位著名的歷史學家描述道:「隨著民主化的進程向前推進,資產階級更可能加入警告、批評或反對民主化的陣營。」代議者選舉的投票權最終變成普選權,資產階級從此開始對選舉式民主心生不滿,這個時間點非常關鍵。是時候做出一些改變了,而這時,改變確實發生了。

在整個大西洋和歐洲,選舉式民主似乎已經成熟。一九一九至一九二一年間,針對投票的限制大多都取消了。首先放寬到成年男性,後來過了許久,才開放所有成年女性投票。然而,讓殖民地人民和下層階級也享有投票權的呼聲愈來愈高,政府開始受到多黨制的拉扯,在多個政治派系間劇烈擺盪。選舉、政黨競爭以及權力分享不再公平,且效能不彰,無法對數百萬不斷增加的新選民、地主以及盟軍的需求做出即時反應。政府朝不保夕,更迭的速度快得驚人。

一九一八年之後,歐洲國家的政府搖搖欲墜,幾乎都無法掌權超過十二個月。政黨的數量成倍增加,行政權力一再瓦解,導致議會跟著四分五裂、不斷磨耗。議員的辱罵不絕於口,他們擲椅洩憤,彷彿動物狂歡節,參議院和眾議院因此停擺,這種情況絕不罕見。階級、種族和民族的分裂傷害公民社會,引起社會緊張和政治衝突。議會制政府分崩離析,抗拒選舉式民主的武裝反對勢力露出猙獰的真面目。

這一時期,民主的勁敵主要實行所謂的「紫色暴政」(purple tyranny),他們通常是一心想要扭轉普選和議會民主的強國君主。

在一九二九年,亞歷山大國王(King Alexander)的哥哥因在盛怒之下活活踹死僕人,各方認為他不宜為王,因此擁護身為弟弟的亞歷山大國王發動王室政變。亞歷山大國王登上王座後,改寫了南斯拉夫的《憲法》。新憲法將行政權移交給國王,國王可以直接任命上議院一半的議員。此外,只要國王同意,並獲得其中一院批准,法案即可成為法律。新的選舉制度有效限縮了選舉權,並恢復早期的記名投票制,無論出於收賄或脅迫,公職人員都必須把票投給執政黨。

人們開始籲求強勢領導和緊急命令。軍事獨裁以「人民」之名行事。一九三四年,葡萄牙獨裁者安東尼奧.薩拉查(Antonio Salazar)曾說:「我深信,二十年內,如果政治演進的過程中沒有反向而行(retrograde)的作為,歐洲就不再有立法議會了。」

這話可不是隨便說說。因為政府不穩定、惡性通貨膨脹,而且當時的波蘭總統加布里埃爾.納魯托維奇(Gabriel Narutowicz)遇刺,波蘭軍隊前總司令約瑟夫.畢蘇斯基元帥(Józef Piłsudski)在政治真空中嶄露頭角,他於一九二六年發動政變並操縱選舉,在一九三○年獲得百分之四十六.八的選票。接著他逮捕並審判反對派的主要領袖,然後一九三五年頒布了一部新憲法,將獨裁統治合法化。

在歐洲當時的大趨勢中,捷克斯洛伐克是明顯的例外。到那時為止,捷克斯洛伐克除了是世界第七大經濟體,也是維持選舉式民主最久的中歐國家,但卻被民主史上從未經歷過的第三種反民主勢力從外部摧毀,也就是——極權主義。極權主義首先出現在俄羅斯和義大利政壇,然後很快蔓延到威瑪共和國,威瑪共和國持續經歷多次危機,成就了希特勒的崛起之路。

在日本,長谷川如是閑(Hasegawa Nyozekan)新創了「上賜的法西斯」或「至妙的法西斯」等說法。極權主義的威脅性非常強烈,它陰險地偽裝成優越的民主形式,但它的捍衛者根本不在乎選舉。希特勒一再強調,議會民主極可能讓天生的統治精英被埋沒。戴眼鏡的東條英機(Tōjō Hideki)將軍是戰爭時期日本法西斯政府的內閣總理大臣,他禁止成立政黨,並於一九四二年四月下旬安排「支持大東亞戰爭」的投票。

新極權主義者堅信,極權國家體現「領袖代表主權人民」的理念。一九一八年,布爾什維克的〈勞動暨被剝削人民之權利宣言〉(Declaration of the Rights of the Working and Exploited People)和納粹的民族共同體(Volksgemeinschaft)皆表達了如下觀點:極權主義是為群眾所有、群眾所享、群眾領袖所治的政體,而支撐它的手段則是不妥協的政治權力和鐵腕、組織宣傳、恐怖行動、集中營和暴力崇拜。

全面戰爭、經濟危機、紫色暴政、軍事獨裁以及極權主義的興起就如群魔亂舞,並證明選舉式民主絕非必然。一些著名知識分子和記者對選舉式民主核心原則的批判當然不會幫助民主的發展。貝內代托.克羅齊(Benedetto Croce)是義大利重要的自由主義者,他曾說,普選制度是破壞自由並利於煽動家和投機分子趁虛而入的條件。

一九二五年,美國最傑出的政治專欄作家沃爾特.李普曼(Walter Lippmann)出版《鬼影公眾》(Benedetto Croce),他在書中暗示代議制民主建立在「主權和全能公民」(the sovereign and omnicompetent citizen)這個虛假的神話上,這看法當時引起了小小的騷動。他認為,大多數選民「對事實的不怎麼關注,顯得漫不經心」,基本上糊里糊塗,「像一次想舔三塊骨頭的狗一樣困惑」。