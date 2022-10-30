TNL+ 2022/10/30,
環境

假如向日葵快要滅絕

假如向日葵快要滅絕
Photo Credit: Reuters/ 達志影像

我們想讓你知道的是

是保護孕育藝術家創作的生態環境重要，還是保護藝術品重要？在氣候變化下，索馬里的旱災越來越頻繁，末日式的飢荒迫使一百萬人逃離家園，你可曾關心過？但對於保護「向日葵」的玻璃弄髒了卻很氣憤，這是否說得過去？

文：TaJ

假如向日葵快要滅絕了，你會關注嗎？你的關注又會引起什麼實際行動？

在眾聲喧鬧的世界；烏克蘭被侵略、通脹急升、金融動盪、地緣政局緊張、假資訊滿天飛、民主在退潮......氣候變化這議題，是否顯得很遙遠、很乏味、很不合時宜？

還記得2030年全球溫室氣體排放量減半的的目標嗎？新發表的《2022年氣候行動狀況》（The State of Climate Action 2022）報告評估了40項全球能否達標的關鍵指標的進展，情況當然是不樂觀。過半指標偏離軌道，成功機會渺茫，5項指標在開倒車，最令人擔心的是天然氣用量的上升。報告作者之一，德國非牟利科學和政策研究機構氣候分析（Climate Analytics）行政總裁Bill Hare認為，COVID-19疫症大流行和俄羅斯侵略烏克蘭帶來的衝擊告訴我們，繼續依賴化石燃料不僅對氣候不利，且會帶來嚴重的安全和經濟風險。

然而，無論科學家如何苦口婆心的呼籲，發表無數的報告、定期跟進進度；環保組織如何落力的游說；每年夏天世人如何埋怨天氣越來越熱，世界彷彿還是一意孤行的要往火裡去。根據國際能源署（簡稱IES，International Energy Agency）的數據，預計2022年，全球煤炭消耗量增長0.7%，達到80億噸。歐盟繼去年增長14%後，今年將再增7%。無怪乎卡塔爾能源部長薩阿德·卡比 （Saad al-Kaabi）會說，世界正重回化石燃料的懷抱，很多一直大力倡導綠色能源和無碳未來的國家，尤其是歐洲，如今卻突然走回頭路。全球燃煤量再次上升，並達到2014年以來的最高水平。

IEA指，2030年後天然氣價格上漲將使燃煤發電顯得更經濟實惠，預期煤炭繼續成為熱門能源，而從現在到2050年，全球能源需求將增長47%，預計石油將成為主要能源

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Photo Credit: AP/ 達志影像

在這樣的大環境下，我們看到近日環保人士的「激進挑釁」行動，他們的目標是博物館和畫廊內珍貴的藝術品，在玻璃罩保護下的梵高（梵谷）名作「向日葵」遭潑蕃茄湯，日前同樣有玻璃罩保護的莫奈名畫「乾草堆」又遭潑薯蓉（馬鈴薯泥）。再推早一點，今年5月，名畫蒙羅麗莎也被人扔蛋糕——當然，真正吃蛋糕的是保護畫作的玻璃。

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