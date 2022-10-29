2022/10/29,
健康

馬偕醫師揭發「多名幼兒出現性早熟」，疑似都用了同一款「雌激素」修護霜

馬偕醫師揭發「多名幼兒出現性早熟」，疑似都用了同一款「雌激素」修護霜
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

衛福部於2016年就公告訂定化妝品中禁止使用雌激素，食藥署也證實桃園市衛生局接獲有關「We Charming唯睛品菁萃深效修護霜」的申訴，違規情況及數量仍有待釐清，依法最高可開罰500萬元。

馬偕醫院兒童內分泌科醫師揭露，近日多名幼兒出現性早熟狀況前來求診，後來發現是因為這些小朋友皆使用了同一款修護霜，疑似是內含遭禁用的「雌激素」導致，之後業者也公開發文坦承疏失，並全面回收產品。

事件最初，是由馬偕醫院兒童內分泌科醫師黃世綱在Facebook發文，表示近日多位醫師討論有許多2到3歲幼齡兒童因乳房隆起、乳暈顏色變黑求診，甚至有女孩才3歲多初經就報到，經過仔細比對詢問，發現這些幼童都使用了同一款修護產品。

雖然黃世綱醫師在文中表示，「醫學是門嚴謹的科學……未將產品送檢前，證據仍不完整的狀況下，也不宜公開產品的名稱」，不過業者在28日主動發表聲明坦承，旗下「We Charming唯睛品菁萃深效修護霜」部分批號檢驗出禁用的「雌激素」成分，因製造商生產流程誤用錯誤原料，導致產品中含有雌激素，將全面回收3批號產品。

此外，食藥署也證實桃園市衛生局接獲此案，違規情況及數量仍有待釐清，未來將依法最高開罰500萬元。

醫師：產品的適用對象不是孩子，就該避免給孩子使用

針對本次事件，邱品齊醫師發文表示，雖然製造商違法且不應該這樣做，但品牌商也難辭其咎，團購主更也有連帶責任，提醒消費者現在越來越常網路上購買化粧品，應該更加注意產品來源與品管細節。

黃世綱醫師指出，若要分辨肌膚保養品是否適用於兒童，可以點進產品頁面，如果看到任何「妙齡女子」、標榜「延緩老化」、「完美幾乎」等明顯是針對成年女性的字眼，那產品的適用對象應該就不是孩子，應該避免給孩子使用。

根據《HEHO健康網》報導，皮膚科醫師趙昭明表示，2015年以前雌激素可用於洗髮精、保養霜等。雌激素可促進女性荷爾蒙分泌，讓皮膚狀況變得較亮、有彈性，也可用於阻抑因雄性激素過多產生的青春痘。

不過，若長時間大面積使用雌激素，會導致雌激素經皮吸收，容易造成女性發生婦科問題，增加乳癌、子宮內膜癌、卵巢癌、不正常出血、靜脈栓塞等機率；若用於孩童，可能會讓男童出現女乳化及陰莖發育不良、女童則為初經早來、胸部提早發育。

由於副作用眾多，衛福部於2016年就公告訂定化粧品中禁止使用Estradiol、Estrone及Ethinyl estradiol等成分，凡含有此類成分之化粧品，皆禁止輸入及製造。

針對此事件，食藥署表示目前桃園市衛生局正在清查中，初步瞭解產品並非惡意添加雌激素，可能是製程、原料受到污染，導致部分批號產品出現問題，但實際狀況以及生產、回收數量仍有待釐清。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範


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