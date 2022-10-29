美國期中選舉倒數兩週：國會爭奪戰白熱化，選前裴洛西丈夫家中遇襲
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若拜登未來兩年施政「跛腳」，目前在民主黨選民中支持度已不理想的他，2024恐更無「底氣」爭取黨內提名，而就在期中選舉兩週前，竟發生裴洛西夫婿於舊金山家中遭襲擊施暴的事件。
（中央社）美國期中選舉倒數不到兩週，爭取國會掌控權成選戰重點。參、眾兩院由哪黨當家，將決定總統拜登後半任期是否淪為「跛腳鴨」，也會連帶影響2024年總統大選。
美國期中選舉包括國會及地方選舉。在國會部分，今年眾議院435席全面改選，參議院100席中改選35席；地方部分有36州將選出新州長，另有46州88個州議院將進行改選。
掌控國會等於掌控國家未來政策及發展方向，這對面臨連任壓力、急於在任期後半段端出施政成果的拜登（Joe Biden）來說尤其重要。
拜登所屬的民主黨目前雖掌控參、眾兩院，但相較眾院8席優勢，在參院席次僅剛好過半，與同樣占據50席的共和黨勢均力敵；加上美國兩黨近年意識形態分歧日益擴大，要取得共識越來越難，拜登政府在法案推動上常遭遇困境。
正因無席次優勢，過去近兩年來，民主黨多次碰到只因黨內1或2位溫和派議員反對，法案就擱置多時無法推動，或是與共和黨協商許久無果，最終只能靠兼任參院議長的副總統賀錦麗（Kamala Harris）在表決平手時投下關鍵票。
根據參議院統計，賀錦麗上任以來共投下26票關鍵票，是美國史上第3多；拜登8月簽署生效的「降低通膨法」（Inflation Reduction Act），就是靠賀錦麗的關鍵票才通過參院。
因此對拜登來說，若想在2024前成功推動多項施政目標，包括將6月被最高法院推翻、保障婦女憲法墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）入法等，僅維持參院掌控權不夠，還須擴大席次優勢。
但綜合目前多項民調分析，民主黨取得參院掌控權的機率雖略高於共和黨，但預估取得席次僅落在50至51席間，參院「恐怖平衡」可能持續。
且根據民意調查分析網站FiveThirtyEight預測，目前賓州、喬治亞及內華達3州選情仍屬「五五波」（toss-up），民主黨候選人在前兩州僅以約1個百分點的些微差距領先，內華達則由共和黨候選人領先0.5個百分點，參院掌控權最後落誰家，還很難說。
焦點轉到眾議院。在美國法案要成法，僅在參議院過關還不夠，還須通過眾議院，但民主黨眾院選情不太樂觀。
英國「經濟學人」（The Economist）雜誌預測，共和黨有65%機率奪下眾議院，可望取得過半數的221席，高於民主黨的214席；FiveThirtyEight認為共和黨贏面可能更大，有機會以230比205席的優勢強勢主導眾院。
期中選舉向來對執政黨較不利，加上美國近幾個月通膨率飆高，進一步衝擊民主黨選情。
根據美國政治新聞媒體Politico與民調機構Morning Consult於10月19日的一份最新民調，超過9成美國選民對經濟、通膨感到憂心，且7成認為國家「正走在錯誤道路上」。
路透社10月25日引述不具名拜登政府官員坦承，白宮對選情沒有先前樂觀，現在擔心民主黨可能參、眾兩院都丟掉。
路透社指出，若民主黨失去國會其中一院或甚至兩院掌控權，將嚴重衝擊拜登未來執政；共和黨預期會阻擋家庭照顧假、墮胎權、警察執法及拜登政府其他施政目標法案，也可能推動法案限制移民及政府支出，讓拜登在任期後半段窒礙難行。
若拜登未來兩年施政「跛腳」，目前在民主黨選民中支持度已不理想的他，2024恐更無「底氣」爭取黨內提名。即便是別人出線，拜登執政表現仍會影響選民對民主黨整體看法，連帶衝擊民主黨2024選情。
在這背景下，保不保的住國會，將決定民主黨2024保不保的住白宮。
究竟民主黨能否至少保住參議院，為拜登後半任期施政爭取談判籌碼，端看最後2週能否在選情緊繃州殺出重圍、催出選票，為民主黨奪下關鍵席次。
期中選舉前裴洛西丈夫遇襲，嫌犯被指右翼裸體主義者
警方確認，28日早晨潛入聯邦眾議院議長裴洛西舊金山家中對其夫婿保羅施暴者，為42歲德裴普（David DePape）。美媒指出，這名嫌犯是裸體主義者且發表過與極右翼陰謀理論相關文章。
舊金山警方28日上午舉行記者表示，警方今天凌晨約2時27分出發前往裴洛西（Nancy Pelosi）府上，抵達時發現一名男子與裴洛西夫婿保羅（Paul）各持一把鐵鎚對峙。
襲擊者身分確認為42歲德裴普，據稱他從保羅手中奪走鐵鎚後、施以毆打。保羅目前在醫院治療，當地媒體如KRON4電視台等報導，保羅預期可望平安康復。
德裴普因涉嫌謀殺未遂、使用致命武器襲擊與虐待長者被起訴，施暴動機待查。
「舊金山紀事報」指出，德裴普是裸體主義者。來自舊金山、民主黨籍加州州參議員魏納（Scott Wiener）表示，德裴普是2011年及2012年走上街頭的裸體運動者之一。德裴普曾被當地一位知名裸體維權人士選為一場計畫中裸體婚禮的伴郎。
德裴普多年來在選民登記時，自主選取隸屬於綠黨的一員。
報導提到，德裴普經營的部落格標示為「歡迎來到審查地獄的老大哥」（Welcome to Big Brothers Censorship Hell），他發表的文章圍繞在菁英陰謀論主題，他指責政府官員、科技公司和媒體的審查制度。8月24日發文標題為Q，有關極右翼團體「匿名者Q」（QAnon）的陰謀論，文中貼著已逝性犯罪金融家艾普斯坦（Jeffrey Epstein）照片。此部落格網址在案發後已經無法閱讀。
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【馬力歐陪你喝一杯】結合科技的健保改革「SDK健康服務」：李伯璋署長親自說給你聽
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李伯璋被譽為「對醫界最友善的健保署長」，在任期內推動多項健保改革，讓健保資源被更妥善地運用；目前正在推進的SDK健康服務又有哪些創新服務呢？聽完節目你就知道。
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本集節目訪問到健保署署長李伯璋，從醫療體系（醫師）轉到公務單位（健保署長），在第一線的醫療照護與政策決斷之間、推廣健保快易通APP、健保各項科技改革以及未來的醫療空間改進，署長有什麼想法？
從外科醫師到健保署長：單純理念，務實行動，直面問題
（02:58）署長原本是專業的外科醫生，做器官移植已有四十幾年的經驗。談到轉任管理職的原因，一方面除了來自長官們的推薦，最主要還是因為一個單純的理念：「想改變台灣的醫療環境，讓台灣民眾與醫療人員都能得到最好的健康照顧。」
李伯璋署長也提到，過去身為外科醫師的經驗，讓他能用公衛的角度看醫療生態體系，與同仁一起努力。健保署近期推出了書籍《走向雲端 病醫雙贏 健保改革日記3.0》，內容就是由同仁們根據管理思維合力撰寫完成，也是希望透過這個方式，讓人感受到每個政策都具備同理心，讓管理能回歸到互相的尊重與信任。
（07:19）「醫療人員其實是非常有理念的，他們需要長時間耐心照顧病人，是很不容易的一份工作。」署長在當醫生時知道醫療人員的辛苦，所以轉換管理職身份後，時常鼓勵同仁政策的同理心，務必尊重每個職位的不同思維與專業、制定合理化的規定，因為健保署是一個平台，讓大家好做事的平台。
把錢花在刀口上：讓需要的人獲得照顧
（14:30）馬力歐接著代聽眾發問，如果遇到資源分配與理想有差距時，署長會怎麼處理這樣的衝突呢？署長回答，健保是有總額的，也就是國家一年安排多少預算照顧健保體系，署長表示「我無法決定開源，但我可以節流，把錢花在刀口上」。
身為署長，即是要考量如何將健保資源做最好的利用，才會有「使用者付費：部分負擔調整」的政策。我們能把不必要的藥品與檢查省下來，再將多出來的資源重新分配，提供給更多有需要的病人。
科技與健保的結合：分級醫療、健保快易通APP
（20:00）隨著技術發達，科技的運用變得越來越重要。要怎麼樣結合科技讓健保變得更好，在這六年的發展過程裡變得尤為重要。過去大家都會「直接衝」，不論大病小病，都直接奔向大醫院。為了讓基礎醫療體系也能發揮效用，首要解決「資訊流通」的問題，並推動「分級醫療」制度。署長表示，「診所的醫師專業能力都沒有問題，唯一只差在診所沒有大醫院的設備。」
為了讓病人檢查的各項資訊在基層診所也能看得到，由健保署推動資訊同步化的網路建置，讓診所醫師也能查到病人所有的檢查結果，不只病人安心，更為分級醫療打下基礎。這個措施也在疫情期間發揮極大作用，當醫師能看到病人的病史與旅遊史，就能做更準確的判斷。
（24:10）疫情帶來的變化也加速了健保快易通APP的使用，下載數從最一開始的23萬突破至1000萬人。署長直言，與五大電信公司合作後，讓手機認證更加快速方便。健保快易通不僅能查閱過去三年就醫的資料，下載健康存摺的功能也能幫助了解家中長輩的病症、照顧健康。
SDK健康服務的概念：讓健康存摺的資料運用最大化
（26:59）健康存摺是醫療院所上傳給健保署，健保署再將資料回歸於民眾。署長表示，「台灣有許多關於醫療的新興科技，當生技公司取得民眾的同意獲取資料，便能進一步提供相關服務給民眾。」
藉由健康存摺SDK，產業端能夠運用資料開發更多健康照護服務，回饋到讓民眾有感的生活及健康改善，並強化慢性病危險因子的控制與管理，達到健康促進、預防疾病，減少醫療資源使用，維護健保永續經營。
在推動SDK健康服務連結時，最重要的即是個資的保護。在資料授權過程中，即使透過SDK介接第三方APP服務，民眾對於自身健康資料，依然保有高度的自主權。
（37:51）曾被譽為「對醫界最友好的署長」，在節目的最後李伯璋署長也直言：「現在是關鍵時刻，核心的理念就是要做好分級醫療。」署長相信，重點不是把壓力都放在醫院與醫療人員身上，落實分級醫療與使用者付費的部分負擔，是當前最重要的政策。在尊重醫療專業的前提下，減少不必要的醫療浪費，並將醫療資源妥善分配，才是全民之福。