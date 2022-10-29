美國期中選舉倒數兩週：國會爭奪戰白熱化，選前裴洛西丈夫家中遇襲

（中央社）美國期中選舉倒數不到兩週，爭取國會掌控權成選戰重點。參、眾兩院由哪黨當家，將決定總統拜登後半任期是否淪為「跛腳鴨」，也會連帶影響2024年總統大選。

美國期中選舉包括國會及地方選舉。在國會部分，今年眾議院435席全面改選，參議院100席中改選35席；地方部分有36州將選出新州長，另有46州88個州議院將進行改選。

掌控國會等於掌控國家未來政策及發展方向，這對面臨連任壓力、急於在任期後半段端出施政成果的拜登（Joe Biden）來說尤其重要。

拜登所屬的民主黨目前雖掌控參、眾兩院，但相較眾院8席優勢，在參院席次僅剛好過半，與同樣占據50席的共和黨勢均力敵；加上美國兩黨近年意識形態分歧日益擴大，要取得共識越來越難，拜登政府在法案推動上常遭遇困境。

正因無席次優勢，過去近兩年來，民主黨多次碰到只因黨內1或2位溫和派議員反對，法案就擱置多時無法推動，或是與共和黨協商許久無果，最終只能靠兼任參院議長的副總統賀錦麗（Kamala Harris）在表決平手時投下關鍵票。

根據參議院統計，賀錦麗上任以來共投下26票關鍵票，是美國史上第3多；拜登8月簽署生效的「降低通膨法」（Inflation Reduction Act），就是靠賀錦麗的關鍵票才通過參院。

因此對拜登來說，若想在2024前成功推動多項施政目標，包括將6月被最高法院推翻、保障婦女憲法墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）入法等，僅維持參院掌控權不夠，還須擴大席次優勢。

但綜合目前多項民調分析，民主黨取得參院掌控權的機率雖略高於共和黨，但預估取得席次僅落在50至51席間，參院「恐怖平衡」可能持續。

且根據民意調查分析網站FiveThirtyEight預測，目前賓州、喬治亞及內華達3州選情仍屬「五五波」（toss-up），民主黨候選人在前兩州僅以約1個百分點的些微差距領先，內華達則由共和黨候選人領先0.5個百分點，參院掌控權最後落誰家，還很難說。

焦點轉到眾議院。在美國法案要成法，僅在參議院過關還不夠，還須通過眾議院，但民主黨眾院選情不太樂觀。

英國「經濟學人」（The Economist）雜誌預測，共和黨有65%機率奪下眾議院，可望取得過半數的221席，高於民主黨的214席；FiveThirtyEight認為共和黨贏面可能更大，有機會以230比205席的優勢強勢主導眾院。

期中選舉向來對執政黨較不利，加上美國近幾個月通膨率飆高，進一步衝擊民主黨選情。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

根據美國政治新聞媒體Politico與民調機構Morning Consult於10月19日的一份最新民調，超過9成美國選民對經濟、通膨感到憂心，且7成認為國家「正走在錯誤道路上」。

路透社10月25日引述不具名拜登政府官員坦承，白宮對選情沒有先前樂觀，現在擔心民主黨可能參、眾兩院都丟掉。

路透社指出，若民主黨失去國會其中一院或甚至兩院掌控權，將嚴重衝擊拜登未來執政；共和黨預期會阻擋家庭照顧假、墮胎權、警察執法及拜登政府其他施政目標法案，也可能推動法案限制移民及政府支出，讓拜登在任期後半段窒礙難行。

若拜登未來兩年施政「跛腳」，目前在民主黨選民中支持度已不理想的他，2024恐更無「底氣」爭取黨內提名。即便是別人出線，拜登執政表現仍會影響選民對民主黨整體看法，連帶衝擊民主黨2024選情。

在這背景下，保不保的住國會，將決定民主黨2024保不保的住白宮。

究竟民主黨能否至少保住參議院，為拜登後半任期施政爭取談判籌碼，端看最後2週能否在選情緊繃州殺出重圍、催出選票，為民主黨奪下關鍵席次。

期中選舉前裴洛西丈夫遇襲，嫌犯被指右翼裸體主義者

警方確認，28日早晨潛入聯邦眾議院議長裴洛西舊金山家中對其夫婿保羅施暴者，為42歲德裴普（David DePape）。美媒指出，這名嫌犯是裸體主義者且發表過與極右翼陰謀理論相關文章。

舊金山警方28日上午舉行記者表示，警方今天凌晨約2時27分出發前往裴洛西（Nancy Pelosi）府上，抵達時發現一名男子與裴洛西夫婿保羅（Paul）各持一把鐵鎚對峙。

Photo Credit: AP / 達志影像 裴洛西的夫婿保羅（右）

襲擊者身分確認為42歲德裴普，據稱他從保羅手中奪走鐵鎚後、施以毆打。保羅目前在醫院治療，當地媒體如KRON4電視台等報導，保羅預期可望平安康復。

德裴普因涉嫌謀殺未遂、使用致命武器襲擊與虐待長者被起訴，施暴動機待查。

「舊金山紀事報」指出，德裴普是裸體主義者。來自舊金山、民主黨籍加州州參議員魏納（Scott Wiener）表示，德裴普是2011年及2012年走上街頭的裸體運動者之一。德裴普曾被當地一位知名裸體維權人士選為一場計畫中裸體婚禮的伴郎。

德裴普多年來在選民登記時，自主選取隸屬於綠黨的一員。

報導提到，德裴普經營的部落格標示為「歡迎來到審查地獄的老大哥」（Welcome to Big Brothers Censorship Hell），他發表的文章圍繞在菁英陰謀論主題，他指責政府官員、科技公司和媒體的審查制度。8月24日發文標題為Q，有關極右翼團體「匿名者Q」（QAnon）的陰謀論，文中貼著已逝性犯罪金融家艾普斯坦（Jeffrey Epstein）照片。此部落格網址在案發後已經無法閱讀。