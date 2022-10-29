2022/10/29,
政治

每日圖說選舉｜各縣市議會最大黨變化，民進黨僅在3個縣市常成為最大黨

每日圖說選舉｜各縣市議會最大黨變化，民進黨僅在3個縣市常成為最大黨

我們想讓你知道的是

台灣縣市長的政黨版圖，在過去已有多次變化。但，議會最大黨的政黨版圖，則是變化不大。讓我們從地圖來回顧，過去五屆各縣市議會最大黨的變化。

台灣將在今（2022）年11月26日舉行九合一選舉投票，屬於監督縣市地方政府的縣市議員也在此改選。從過去五屆得選舉結果來看，各縣市長的藍綠版圖出現多次翻轉，但各縣市議會最大黨的版圖，則沒有太大變化。下圖是過去五屆各縣市議會最大黨的變化情形。

各縣市議會最大黨

從圖上來看，大多數縣市議的最大黨是國民黨，而民進黨只有在2014年時，在6個縣市成為議會最大黨，其他年份則都不會超過3個縣市。以近五屆的結果來看，雲林縣、嘉義縣與台南市，是民進黨較常成為議會最大黨的縣市。

另需一提的是無黨籍議員，他們不隸屬特定政黨，但在某些縣市無黨籍議員人數常比較最大黨議員還多，例如2018年的選舉結果，苗栗縣、雲林縣、嘉義市、屏東縣與澎湖縣都是無黨籍議員比最大黨議員人數還多。

（文：If Lin｜圖：梁敏萱、詹湘淇）

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核稿編輯：楊士範


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