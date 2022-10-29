金門大橋通車：5公里車程等了30年，一文看懂工法、沿革與大事記

全長5.4公里的金門大橋將於10月30日通車，這項工程歷經5任縣長將近30年才興建完成。

金門大橋曾被諷刺為選舉時浮起來，選後沉下去的「選舉浮橋」，如今終於橫亙於金門本島與烈嶼之間的水道，把分開幾萬年的大、小金門島連接起來，不僅是海上新的地標，也為金門整體發展帶來美好前景。

在光輝啟用背後，金門大橋建造的過程也是一波三折，讓我們從工法、沿革到大事記，更深入了解這個台灣工程新頁。

國內最長跨徑脊背橋：從設置基樁到海上運輸，都是巨大挑戰

金門大橋西起烈嶼后頭湖埔路，東迄金寧鄉湖下慈湖路，全長約5.4公里，其中跨海段長4.77公里，是台灣地區第一座大規模跨海大橋。

《中央社》報導，金門大橋不但是國內最長跨徑脊背橋，樁帽基礎採鋼箱圍堰方式施工，更是台灣地區首次採用的工法，施工經驗可做未來海事橋梁工程標竿。

金門大橋橋面淨寬15公尺，雙向各布設1線汽車道及1線人行、自行車道。依橋梁位置區分主橋、邊橋及引橋三部分。主橋為五塔六跨預力箱形梁脊背橋，採懸臂工法設計，最大跨徑200公尺，全長1050公尺。

引橋為等深預力箱形梁橋，主要跨徑50m，兩端總長3000公尺，共13單元，採支撐先進工法施工；邊橋為變梁深預力箱形橋，每側長360公尺，兩側全長720公尺，採懸臂工法設計。

Photo Credit: 中央社 金門大橋烈嶼端上橋處

交通部高速公路局說明，金門大橋包含大、小金端引橋和主橋、邊橋計11座墩柱，共有532支基樁；計劃總經費近新台幣97億元，主橋跨徑200公尺為國內最大跨度脊背橋，工程跨越最深23公尺、潮差6公尺海域。

縣府工務處說明，大橋海底為堅硬花崗岩地質、岩盤深度傾斜度不一，大口徑基樁貫入岩盤，必須突破惡劣海象限制，克服海流、波浪、潮差問題，另外還有颱風、東北季風、霧季等特殊環境挑戰。

此外，在高雄興達港打造的376個預鑄節塊運抵金門時，還得面對海上運輸不確定因素。

特別的是，深槽區主、邊橋樁帽基礎採鋼箱圍堰方式施工，是首次採用的工法。承包商採深槽區大型海域平台，主橋採替代方案預鑄節塊吊裝工法，引橋增加雙邊構台採用門形天車，以及鑽掘組合工法，建構穩定安全作業空間，減少高空和海面作業時及降低施工風險。

承商必須克服快速的金烈水道海流、強勁東北季風，在海中完成組裝作業，下放過程還需抵抗4000噸的海水浮力，技術層級、施工難度之高，為台灣橋梁工程首見。

一了居民30年心願，該不該「搶通車」也成爭議

5公里車程的大橋，從構思到完工30年，歷經5任縣長。有人說，雖然來得遲，但總算一了金門人心願；也有人認為安全至上，不應為選舉而通車。

金門早在1994年就完成了「大小金門間興建跨海大橋可行性研究報告」，最終提出「跨海大橋之興建，具有徹底解決離島交通、照顧離島民生需求、擴大發展腹地、發展觀光及提升國家形象效益；路線方案以偏北線最佳」建議。

在這份報告書之前，地方上也有討論，但礙於當時時空背景，這些呼籲與構想只停留在口耳交談或發想階段。

《中央社》報導，當年縣公共車船管理處處長林振查回憶一段鮮為人知往事說，1984、1985年軍管環境下，要取得大小金間的水文資料幾乎不可能，透過各種管道就只能拿到一張軍用海圖，水文資訊非常簡略。

但要建橋，總要有基本資料才能討論。當時一群人借來小舢舨裝上船外機，用測深繩綁上大型鉛錘，乘筏出海測水深。反覆校對、出海，以土法煉鋼初步建立金烈水域的水文資料。

Photo Credit: 中央社 烈嶼麒麟山遠眺金門大橋

中央政策歷年來政策的反覆不定，每次遇上選舉就升起來，過後又沈下去，讓金門大橋被嘲諷成是「選舉浮橋」。從1991年戰地政務時期、1992年的官派，到1993年首任民選、1995年連任，前縣長陳水在接受中央社專訪表示，拖了這麼多年才完成大橋，顯示中央對金門不夠重視。

陳水在認為，2001年行政院核定「金門跨海大橋興建計畫可行性研究報告」時，提出經費負擔比例，採中央負擔2/3、縣府1/3，縣府負擔部份不得低於新台幣10億元的原則。但「如此重要國家建設，理應由中央全部買單才合理」。

2017年8月14日，東丕營造與台灣中小企銀簽約，完成新台幣13.68億聯貸案。當時透過經建會出面協調，促成這樁聯貸案的前縣長陳福海則感謝總統、歷屆縣長、民意代表的共同付出，「否則這麼龐大的建設無法其其功」。

捲土重來投入下個月縣長選舉的陳福海說，大橋通車是地方上大事，安全至上，必須在完成總驗收後再通車，不該為了選舉而通車。

縣長楊鎮浯同意安全最重要，他表示，縣府和交通部多次履勘後，確保大橋通車安全無虞，整體配套工程可以達到鄉親滿意標準，相信通車後可逐步滿足烈嶼民眾的通勤和醫療等各項需求。

金門大橋完工通車後，金門本島（大金門）和烈嶼鄉（小金門）間交通將不再因天候、海象而中斷，單程只需5分鐘車程，往來兩地民眾將有一條全天候、便捷之路。

Photo Credit: 中央社 金門大橋橋面標線劃分出行人及自行車專用道與一般車道

車船處長吳志偉表示，現行大金水頭碼頭、小金九宮碼頭往來交通，靠1天58班的交通船。通車後初期考量鄉親搭乘習慣和遊客體驗需求暫不會停航，日後再視情況減班。

車船處同時已完成大小金的陸上交通規劃，新增15路公車從九宮碼頭開往金城車站，35、36路開往金湖鎮山外金門醫院，預定大橋通車當天上路。每天上午6時30分到下午9時30分，共行駛40班次。包括車船處最近引進2輛電動公車，將配合低碳政策優先提供烈嶼使用。