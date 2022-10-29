駭客兜售2300萬筆台灣民政資料：預覽可見林姿妙、陳歐珀，工程師實測發現「符合現況」
我們想讓你知道的是
目前放出的20萬筆資料，大多集中在宜蘭，裡面甚至包含縣長林姿妙、立委陳歐珀等政治人物及其家人的資料，工程師以親友名字實測發現資訊均符合現況，「連『喪偶』登記都有更新」。
台灣資安人士發現，駭客在駭客論壇「breached.to」中銷售一套聲稱是竊取自中華民國戶政單位的資料，超過2300萬筆數據中，包含戶籍地、家人、配偶、身份證字號、學歷、地址、兵籍狀態、住宅類型等詳盡資料。
對此內政部表示，相關資料並非從內政部戶政司網站洩漏，目前檢調單位也已進行調查。
超過2357萬筆資料、提供20萬份預覽，連「喪偶」都有更新
2022年10月21日時，帳號名為「OKE」的駭客在「breached.to」論壇中發文，銷售一套號稱竊取自中華民國戶政事務所的資料，共有2357萬2055筆，並放出20萬筆內容供瀏覽。
事實上，早在2022年10月6日，同個論壇就有帳號「DetectiveSam」發布「2000多萬個台灣民眾資料」，包含姓名、手機號碼、身分證字號、性別、生日、地址等資料，而「OKE」的版本更多了家人、配偶、學歷、兵籍狀態等資料。根據OKE表示，這份資料是2018年的紀錄。
《民報》報導引述研究人員說法，表示該論壇目前放出的20萬筆資料，大多集中在宜蘭，裡面甚至包含現任縣長林姿妙、前縣長呂國華、林聰賢及立委陳歐珀等政治人物及其家人的資料。
與《民報》合作的美商資安工程師指出，販賣各資的論壇中充滿很多假貨，也有可能是政治干預，但這次OKE放出的20萬筆資料，經工程師用自己的親友名字測試後，發現資訊均符合現況，「連『喪偶』登記都有更新」。
而在幾天之前，同個帳號也在論壇上發布號稱來自內政部的服役資料，包含超過887萬筆1910年到2000年間出生的服役人員。駭客表示，該內容是由那份2357萬筆的民政資料中比對而出。
民政資料外洩非首例，內政部回應：資料非由戶政司網站洩漏
針對台灣民政資料洩漏事件，個資遭到曝光的宜蘭縣長林姿妙表示今天聽聞媒體詢問才知道此事，並要求中央趕快檢討。
《聯合報》報導，林姿妙表示自己是聽記者說才知道此事，認為個資是內政部的事而非宜蘭縣政府，「個資保護很重要。」林姿妙陣營也指出，台灣戶政資料外洩已非首例，希望掌管戶政資料的內政部說清楚，也要求數位發展部找出防堵方法，避免類似事件再度發生。
事件爆出後隔日，內政部也打破沉默，於29日下午發布新聞稿回應。
新聞稿指出，OKE兜售的資料經查證「與內政部戶役政資料差異甚大，相關資料並非從內政部戶政司全球資訊網洩漏」，並表示戶役政資訊系統採內外網實體隔離架構，資料均妥善保存於內網中，並未流出，目前檢調單位也已進行調查。
至截稿時，數位發展部的資通安全署，對此事件暫時未有回應。
新聞來源
- 【獨家】戶政系統遭駭》民眾戶籍網上賣 內政部：非戶役政系統外洩 檢調調查中（民報）
- 戶政系統遭駭客洩個資 林姿妙籲中央趕快檢討（UDN）
- 民眾個資在國外論壇兜售 內政部：非戶役政系統外洩 檢調調查中（內政部新聞稿）
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範
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【馬力歐陪你喝一杯】結合科技的健保改革「SDK健康服務」：李伯璋署長親自說給你聽
我們想讓你知道的是
李伯璋被譽為「對醫界最友善的健保署長」，在任期內推動多項健保改革，讓健保資源被更妥善地運用；目前正在推進的SDK健康服務又有哪些創新服務呢？聽完節目你就知道。
收聽管道如下：
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本集節目訪問到健保署署長李伯璋，從醫療體系（醫師）轉到公務單位（健保署長），在第一線的醫療照護與政策決斷之間、推廣健保快易通APP、健保各項科技改革以及未來的醫療空間改進，署長有什麼想法？
從外科醫師到健保署長：單純理念，務實行動，直面問題
（02:58）署長原本是專業的外科醫生，做器官移植已有四十幾年的經驗。談到轉任管理職的原因，一方面除了來自長官們的推薦，最主要還是因為一個單純的理念：「想改變台灣的醫療環境，讓台灣民眾與醫療人員都能得到最好的健康照顧。」
李伯璋署長也提到，過去身為外科醫師的經驗，讓他能用公衛的角度看醫療生態體系，與同仁一起努力。健保署近期推出了書籍《走向雲端 病醫雙贏 健保改革日記3.0》，內容就是由同仁們根據管理思維合力撰寫完成，也是希望透過這個方式，讓人感受到每個政策都具備同理心，讓管理能回歸到互相的尊重與信任。
（07:19）「醫療人員其實是非常有理念的，他們需要長時間耐心照顧病人，是很不容易的一份工作。」署長在當醫生時知道醫療人員的辛苦，所以轉換管理職身份後，時常鼓勵同仁政策的同理心，務必尊重每個職位的不同思維與專業、制定合理化的規定，因為健保署是一個平台，讓大家好做事的平台。
把錢花在刀口上：讓需要的人獲得照顧
（14:30）馬力歐接著代聽眾發問，如果遇到資源分配與理想有差距時，署長會怎麼處理這樣的衝突呢？署長回答，健保是有總額的，也就是國家一年安排多少預算照顧健保體系，署長表示「我無法決定開源，但我可以節流，把錢花在刀口上」。
身為署長，即是要考量如何將健保資源做最好的利用，才會有「使用者付費：部分負擔調整」的政策。我們能把不必要的藥品與檢查省下來，再將多出來的資源重新分配，提供給更多有需要的病人。
科技與健保的結合：分級醫療、健保快易通APP
（20:00）隨著技術發達，科技的運用變得越來越重要。要怎麼樣結合科技讓健保變得更好，在這六年的發展過程裡變得尤為重要。過去大家都會「直接衝」，不論大病小病，都直接奔向大醫院。為了讓基礎醫療體系也能發揮效用，首要解決「資訊流通」的問題，並推動「分級醫療」制度。署長表示，「診所的醫師專業能力都沒有問題，唯一只差在診所沒有大醫院的設備。」
為了讓病人檢查的各項資訊在基層診所也能看得到，由健保署推動資訊同步化的網路建置，讓診所醫師也能查到病人所有的檢查結果，不只病人安心，更為分級醫療打下基礎。這個措施也在疫情期間發揮極大作用，當醫師能看到病人的病史與旅遊史，就能做更準確的判斷。
（24:10）疫情帶來的變化也加速了健保快易通APP的使用，下載數從最一開始的23萬突破至1000萬人。署長直言，與五大電信公司合作後，讓手機認證更加快速方便。健保快易通不僅能查閱過去三年就醫的資料，下載健康存摺的功能也能幫助了解家中長輩的病症、照顧健康。
SDK健康服務的概念：讓健康存摺的資料運用最大化
（26:59）健康存摺是醫療院所上傳給健保署，健保署再將資料回歸於民眾。署長表示，「台灣有許多關於醫療的新興科技，當生技公司取得民眾的同意獲取資料，便能進一步提供相關服務給民眾。」
藉由健康存摺SDK，產業端能夠運用資料開發更多健康照護服務，回饋到讓民眾有感的生活及健康改善，並強化慢性病危險因子的控制與管理，達到健康促進、預防疾病，減少醫療資源使用，維護健保永續經營。
在推動SDK健康服務連結時，最重要的即是個資的保護。在資料授權過程中，即使透過SDK介接第三方APP服務，民眾對於自身健康資料，依然保有高度的自主權。
（37:51）曾被譽為「對醫界最友好的署長」，在節目的最後李伯璋署長也直言：「現在是關鍵時刻，核心的理念就是要做好分級醫療。」署長相信，重點不是把壓力都放在醫院與醫療人員身上，落實分級醫療與使用者付費的部分負擔，是當前最重要的政策。在尊重醫療專業的前提下，減少不必要的醫療浪費，並將醫療資源妥善分配，才是全民之福。