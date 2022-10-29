2022年台灣同志遊行雨中展開：上看12萬人參與，「基輔同志遊行」團體到場
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台灣同志遊行雨中啟動，台北市長參選人陳時中、黃珊珊等人皆參加，未出席的蔣萬安則表示已排了別的行程，但同婚法案時非常堅定投下贊成票，對婚姻平權的「立場很清楚」。
（中央社）台灣同志遊行今天在台北市政府廣場前登場，主題為「無．限．性—解構框架，性/別無限」，主辦單位預計參與人數上看12萬人，逾200個海內外團體報名，如烏克蘭的「基輔同志遊行」也參與。
主辦單位台灣彩虹公民行動協會指出，原預計10萬人參與今年的活動，現場到場人數踴躍，再考量天候飄雨狀況，保守估計上看12萬人，對比2020年為13.7萬人、2019年人數最多達20萬人。
台灣彩虹公民行動協會發言人小白說，這次的主題為「無．限．性—解構框架，性/別無限」，為性解放的概念，這是協會20年來一直在做的事，繼續遊行要推動很多議題，繼續解構性別框架，相關議題不僅於推動同婚，還有愛滋等議題。
台灣彩虹公民行動協會統計，這次有200個海內外團體報名，並有美國在台協會（AIT）、歐洲經貿辦事處、英國在台辦事處及澳洲駐台辦事處等機構熱情參與，衛福部疾病管制署副署長暨指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、律師尤美女等也將到場支持，倡議愛滋與婦女議題。
小白說，今年比較特別的是烏克蘭團體「基輔同志遊行（KyivPride）」也參與遊行活動。另外，今年還有親子共學、台灣青年民主協會等新面孔參與；而綠色大隊領隊的「人權橫行」，由台灣人權促進會等關注不同人權領域的團體組成，彰顯性別平權之外的人權議題。
台灣彩虹公民行動協會說明，今年遊行路線分成南、北2路線，起、終點都是台北市政府前廣場，分成紅、橙、黃、綠、藍、紫六色大隊頭車分別領隊繞行仁愛路、敦化南路、信義路及忠孝東路等台北東區重要幹道。
未參加同志遊行，蔣萬安：行程早排好、堅定挺同婚
台灣每年10月最後一週的週六都會舉行同志大遊行，今年同志大遊行今天登場，從2003年開辦至今邁入第20個年頭。29日登場的同志大遊行，民進黨台北市長參選人陳時中、無黨籍市長參選人黃珊珊都參加了同志大遊行，但國民黨台北市長參選人蔣萬安未參加。
《中央社》報導，蔣萬安今天出席北市議員吳世正競選總部成立大會暨藝文展演，接受媒體聯訪時被問及此事，他說是因行程早已安排好，而立法院在審查同婚法案的時候，他非常堅定支持、投下贊成票，對婚姻平權、性別友善的立場很清楚。
蔣萬安表示，他響應過彩虹平權大平台的訴求，對同志、婚姻平權、性別友善等議題的立場很堅定清楚，未來也會持續關注。
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延伸閱讀
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範
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誰能告訴你真相？是臉書上的KoL還是你自己？
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在媒體與社群工具大行其道的時代，每個人都握有發言權。然而來自不同角度、未經證實或政治正確的言論，常常會讓事件更加曖昧不清。而原本想尋求真相的閱聽者，在有心人士操弄帶風向之下，更可能不明就裡淪為打手。
日前剛播畢的韓劇《小女子》在這兩個月創造出討論熱度，三姊妹中擔任記者的老二在一連串謀殺案裡堅持查清真相、揭發陰謀，成為本劇破案關鍵。事實上這些年關於驚悚、犯罪的影視題材擄獲不少觀眾的心，其中記者角色的安排常是主要亮點。例如台劇《鏡子森林》中飾演社會記者的姚淳耀表現精湛，甚至一舉奪得金鐘獎戲劇節目男主角獎；還有之前轟動一時的《我們與惡的距離》更是以電視台作為故事背景來探討。
在這些精采的作品中常可以看到記者們為了各自目的，冒險在社會各個角落揭發不得見光的人事物，除了希望真相大白，更有一個主因是希望提高點閱率、收視率，記者及上司免不了為了這些目標，做出挑戰新聞界線、未經證實誇大報導，甚至對事件相關人施加壓力、與公部門掛勾報導錯誤內容、控制輿論等。美其名是讓媒體得以生存、員工有飯吃，卻悖離擔任這份職務的初衷。
社群平台上你也可能成為政治正確的殺手
不過，以前可以把闖出這些問題的責任推給媒體，但現在更大的勢力是人人握有的社群媒體帳號！每個人隨時可以藉由這些帳號發聲，在對事件一知半解的情況下發表憤怒評論，甚至肉搜對方做出人身攻擊的言論與行為，當下自以為是正義鍵盤手，實則卻容易被想帶風向的幕後藏鏡人利用。
這些現象每分每秒都在發生，人人在不同新聞事件還有關於政黨、種族、性別、性向、冤獄、死刑存廢等議題中找出自己「政治正確」的凳子，然後坐在手機螢幕前一邊看好戲一邊鼓譟說風涼話當鍵盤法官、取笑霸凌……殊不知眼前上演的腥風血雨可能下一秒就創造出更多悲劇與死亡，上述提到的戲劇也都點出了這些社會中顯而易見的危機。
張孝全化身記者攜手越獄者挖掘真相
十月底即將上映的台灣電影《罪後真相 The Post-Truth World》也是一部以記者穿針引線找出真正兇手的犯罪懸疑作品，還請到男神張孝全飾演記者、以《刻在你心底的名字》入圍金馬獎最佳新演員獎的陳昊森飾演因情殺案被關的男子。電影中兩人驚險、精彩的對手戲看了讓人直呼過癮，而飾演張孝全女兒的方郁婷，也展現出《美國女孩》另一面活潑靈巧的樣貌。
整齣電影的精髓在於張孝全企圖與飾演越獄者的陳昊森合作找出真兇，進而創造更高的追縱人數，我們一樣可以看到追查過程即使警方、記者跟民眾如墮五里霧中，但人們的言論與行為卻未審先判。這部電影最令人回味的地方在於劇情反轉又反轉，每次都以為找到真相了，又冷不防給你一記回馬槍！兩個小時劇情無冷場，讓人不斷跟著故事軸線往下探索，直到最後一秒還沒有結束，觀眾在播放演職員字幕時依然黏著座椅，不斷回想最後那幾幕代表什麼……又為什麼？如同這部電影的英文片名《The Post-Truth World》，反映了這個「後真相」的時代，當你以為自信掌握了真相，其實並不然。
真相之前你有緘默的權利
劇中人常說：「真相，你相信嗎？」、「真相是什麼？」、「新聞很重要、真相更重要」真相是如此不易取得，因為每個人都有自己的目的、有想要掩飾的部分、也有自己想保護的對象，若再加上不相關的人隨著己意想像指控、論斷，影響社會輿論、媒體、警察甚至法官的判斷，都可能讓我們離真相越來越遠。
未來，當我們想知道真相時，或許應先提醒自己要獨立思考、勿隨他人起舞，避免自己成為別人帶風向的棋子，更不會成為誤傷他人的鍵盤劊子手！