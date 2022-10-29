2022年台灣同志遊行雨中展開：上看12萬人參與，「基輔同志遊行」團體到場

（中央社）台灣同志遊行今天在台北市政府廣場前登場，主題為「無．限．性—解構框架，性/別無限」，主辦單位預計參與人數上看12萬人，逾200個海內外團體報名，如烏克蘭的「基輔同志遊行」也參與。

主辦單位台灣彩虹公民行動協會指出，原預計10萬人參與今年的活動，現場到場人數踴躍，再考量天候飄雨狀況，保守估計上看12萬人，對比2020年為13.7萬人、2019年人數最多達20萬人。

Photo Credit: 中央社 遊行隊伍在雨中前行，眾人合力拉開巨幅彩虹旗

Photo Credit: 中央社 有人特別為寵物戴上彩虹旗項圈，抱著愛犬雨中前行

Photo Credit: 中央社 儘管現場下起陣陣細雨，參與民眾仍不減熱情

台灣彩虹公民行動協會發言人小白說，這次的主題為「無．限．性—解構框架，性/別無限」，為性解放的概念，這是協會20年來一直在做的事，繼續遊行要推動很多議題，繼續解構性別框架，相關議題不僅於推動同婚，還有愛滋等議題。

台灣彩虹公民行動協會統計，這次有200個海內外團體報名，並有美國在台協會（AIT）、歐洲經貿辦事處、英國在台辦事處及澳洲駐台辦事處等機構熱情參與，衛福部疾病管制署副署長暨指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、律師尤美女等也將到場支持，倡議愛滋與婦女議題。

小白說，今年比較特別的是烏克蘭團體「基輔同志遊行（KyivPride）」也參與遊行活動。另外，今年還有親子共學、台灣青年民主協會等新面孔參與；而綠色大隊領隊的「人權橫行」，由台灣人權促進會等關注不同人權領域的團體組成，彰顯性別平權之外的人權議題。

Photo Credit: 中央社 烏克蘭團體「基輔同志遊行」現身參與，帶著烏克蘭國旗與彩虹旗等響應活動

台灣彩虹公民行動協會說明，今年遊行路線分成南、北2路線，起、終點都是台北市政府前廣場，分成紅、橙、黃、綠、藍、紫六色大隊頭車分別領隊繞行仁愛路、敦化南路、信義路及忠孝東路等台北東區重要幹道。

未參加同志遊行，蔣萬安：行程早排好、堅定挺同婚

台灣每年10月最後一週的週六都會舉行同志大遊行，今年同志大遊行今天登場，從2003年開辦至今邁入第20個年頭。29日登場的同志大遊行，民進黨台北市長參選人陳時中、無黨籍市長參選人黃珊珊都參加了同志大遊行，但國民黨台北市長參選人蔣萬安未參加。

《中央社》報導，蔣萬安今天出席北市議員吳世正競選總部成立大會暨藝文展演，接受媒體聯訪時被問及此事，他說是因行程早已安排好，而立法院在審查同婚法案的時候，他非常堅定支持、投下贊成票，對婚姻平權、性別友善的立場很清楚。

蔣萬安表示，他響應過彩虹平權大平台的訴求，對同志、婚姻平權、性別友善等議題的立場很堅定清楚，未來也會持續關注。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範