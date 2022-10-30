2022/10/30,
印太

韓國梨泰院萬聖節派對踩踏意外，已知151死、82傷，包含19名外籍死者

韓國梨泰院萬聖節派對踩踏意外，已知151死、82傷，包含19名外籍死者
Photo Credit：AP / 達志影像

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韓國梨泰院萬聖節派對發生踩踏意外，目前已造成82人受傷、151人死亡，其中19名死者為外國人，包含中國、伊朗等，而大部分的遇難者是29歲以下的年輕人。據現場人員表示，小巷弄內連環摔倒造成5、6層的人堆疊在一起；事故具體發生原因仍有待相關單位查明。

韓國首爾梨泰院昨（29）日深夜舉行大型萬聖節派對，大批人員湧入4公尺寬下坡小巷並發生踩踏意外，目前至少造成233人傷亡，人數可能持續擴大。總統尹錫悅宣布進入全國哀悼期，並將持續查明事故原因，確保日後不再發生類似悲劇。

《韓國廣播公司》報導，根據今（30）日上午最後一次的消防報告，目前已造成82人受傷、151人死亡，其中19名死者為外國人，《韓聯社》快訊補充，外籍死者包含中國、伊朗人等。據《韓聯社》報導，大部分的遇難者是29歲以下的年輕人。而《韓國廣播公司》報導也寫到，由於多人OHCA（到醫院前心跳停止）、傷勢嚴重，傷亡人數很可能持續擴大。

此外，據《中央社》報導，外交部今早表示，目前無台灣籍人士傷亡消息

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《韓聯社》報導，大批人員短時間內湧入哈密爾頓酒店旁的4公尺寬下坡小巷，有人在小巷內摔倒，造成連環摔倒並層層疊壓。《韓聯社》報導，一名現場人員說明事發經過：民眾受街巷兩旁的酒吧、夜店奇裝異服吸引，或湊向前看熱鬧，或停下腳步拍照，不同方向的人彼此推擠、阻擋，人群動彈不得；大約10點30分開始出現推擠情形，10點40分起走在前方的民眾連環摔倒，5、6層的人堆疊在一起。

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報導寫到，因踩踏而受傷的民眾倒臥巷內，被救難人員一一移至大路上進行CPR（心肺復甦術），傷者同伴及在場民眾皆參與搶救；然而，仍有不少搶救無效者已被覆蓋毛毯、衣服。

至於事發原因，據《韓聯社》報導，相關事故發生原因猜測不斷，據傳因大批民眾看到明星蜂擁而上釀成意外，也有傳聞稱部分人員食用萬聖節毒糖果所致，然而具體事故原因尚未查明，警方也未收到關於毒品或毒糖果的報案。

《韓聯社》報導，外交部長朴振今日上午7點召開緊急會議，討論事故後的處置措施；朴振要求相關單位即時通報死者情況給該國家駐韓國大使館，且全體駐外交機構應保持緊急執勤狀態。此外，外交部表示，將與中央災難安全對策部門合作，為外籍死傷人員提供協助、採取必要措施。

《韓聯社》報導，尹錫悅則宣布自今日起至善後工作告一段落為全國哀悼期，同時政府將徹查事故原因，確保今後不再發生類似事件，並指示行政安全部門等應對各地慶典活動實施緊急檢查。

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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：翁世航


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