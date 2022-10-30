【東南亞週報】東協要求緬甸遵守和平時間表｜泰即將主辦APEC｜菲放寬室內空間不強制戴口罩

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第194期，為讀者挑選2022年10月22日至10月28日期間，有關緬甸、泰國、菲律賓、印尼、新加坡與馬來西亞的六則東協區域大事。

緬甸｜東協要求緬甸遵守和平時間表 軍政府警告：將帶來負面影響

東協成員國外長10月27日就緬甸危機在印尼首都雅加達召開特別會議，討論關於全面實施與緬甸軍政府達成的「五點共識」。在會議中，各國外長同意，要求緬軍政府遵守一個「具體」的時間表，以便在「五點共識」上取得進展，但東協並未透露關於時間表的進一步細節。

東協輪值主席國柬埔寨當日發表聲明表示，緬甸局勢「毫無疑問地仍然嚴峻和脆弱，這並非因為東協和特使缺乏承諾和努力，而是因為緬甸數十年來持久衝突的複雜性與難度，使當前政治危機進一步加劇這種情況。」該聲明也指出，將在11月舉行的東協峰會期間，就緬甸問題下一步應對措施作出決定。



東協國家領導人18個月前就推動緬甸和平進程，與緬甸軍方領導人敏昂萊達成「五點共識」，然而和平進程停滯不前。此次特別會議緬甸軍政府並未派非政治代表出席會議。不過，據《路透社》報導，由緬甸軍方任命的外交部27日深夜發表聲明，將國內暴力情事歸咎於武裝抵抗運動，並強調，為緬甸和平進程設定時間表、向緬甸軍政府施壓，將帶來更多負面影響。

（東協成員國外長10月27日就緬甸危機在印尼首都雅加達召開特別會議。）

泰國｜政府積極為APEC做準備 為泰國建立良好形象

泰國即將在11月18至19日於曼谷舉行亞太經濟合作會議（APEC），僅剩不足一個月時間，政府積極為之做足準備。泰國將面臨許多挑戰，其中包括俄烏戰爭所引起的緊張局勢、泰國國內示威抗議等等，可能影響本屆APEC峰會是否能順利進行。

泰國政府發言人阿努查（Anucha Burapachaisri）在10月19日表示，泰國各部會已做足準備於下個月舉辦APEC峰會，其中包括負責維安的部會亦做好準備。泰國政府擔憂社運人士在APEC峰會示威抗議，呼籲抗議者維護國家形象。阿努查也指出，泰國政府正積極宣傳APEC峰會及其對泰國的重要性。

泰國總理帕拉育針對即將舉辦的APEC峰會，指示國家安全委員會（National Security Council）確保APEC峰會相關安全措施一切就緒。帕拉育強調，屆時維安人員、警方、軍方及曼谷市民的合作關係，將會是APEC峰會順利的關鍵。

帕拉育指出，所有APEC成員國已確認出席峰會，但出席代表仍在確認過程中。部分成員國領袖已表示無法親自前往曼谷參與峰會，但阿努查表示，泰國政府目前仍未決定是否要以虛實整合的方式，舉行本屆APEC峰會。美國總統拜登已確認將無法參與該峰會，改由副總統賀錦麗（Kamela Harris）代表出席。日前泰國在聯合國大會決議中，投票行為不符合西方陣營立場，被認為是為俄羅斯總統普丁出席APEC峰會鋪路。

Photo Credit：AP / 達志影像 泰國總理帕拉育

菲律賓｜菲放寬口罩令 室內空間不強制戴口罩

菲律賓總統府10月25日宣布，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）將簽署行政命令，下令室內空間不強制戴口罩。

稍早菲國政府即宣布，自9月12日起在戶外開放空間不強制戴口罩；本週將進一步放寬口罩令，室內空間亦不強制戴口罩。但當局仍要求民眾在搭乘大眾運輸工具，以及出入醫療場所時須配戴口罩。衛生部也呼籲，配戴口罩有效防止病毒傳播，並強烈建議未完全接種疫苗者、年長者和免疫功能低下的民眾戴口罩，以保護自身健康安全。

旅客出入境政策亦有調整，針對未接種疫苗的國外旅客，改為入境前24小時，或是入境時提供快速抗原檢測陰性結果。菲國政府表示，希望藉此與東協其他國家同調，向世界傳遞菲律賓已準備好疫後復甦與開放、迎接遊客與投資的訊息。新加坡已於4月、印尼於5月實施戶外不強制戴口罩；新加坡也於8月底鬆綁室內口罩令，而馬來西亞則在9月初宣布不強制室內需配戴口罩。

新冠疫情爆發時，菲國當局於2020年4月下令民眾配戴口罩。截至目前，菲律賓新冠肺炎總病例400萬例，造成6萬3000多人死亡。目前病例數明顯下降，七天新增病例平均值約1000至2000例，已完整接種疫苗的比例約67%。

Photo Credit: AP/ 達志影像 疫情下奎松市的菲律賓民眾，照片攝於2022年1 月17日。

印尼｜科技公司GoTo有意進行二次發行

在正式公開發行（IPO）8個月後，印尼最大科技公司GoTo本週透露，有意於近期進行二次發行。

GoTo在今年4月於印尼證券交易所（IDX）正式公開發行，當時以每股338印尼盾掛牌，約有30萬投資人參與，籌資11億美金。針對擬進行二次發行，GoTo表示並不會出售新股，有鑑於公開發行前持有股份股東的8個月禁售期（lock-up period）將於11月30日期滿，目的是希望透過市場有序的銷售股份。其主要原始股東包含：GoTo Peopleverse Fund（9.35%）、新加坡SVF GT Subco（9.02%）、淘寶中國控股（9.16%）、PT Saham Anak Bangsa（2.35%）等，剩餘股份則由管理階層持有。

先前彭博社也報導GoTo努力說服主要原始股東，在禁售期結束後不要立即處分，造成股價大跌，並期待原始股東承諾能再持股6個月。GoTo掛牌時股價每股338印尼盾，目前則是每股200印尼盾上下；最高點曾來到442印尼盾，最低則是181印尼盾。

GoTo是由叫車平台與電子支付公司Gojek和本土電商Tokopedia於2021年5月合併而成。GoTo底下有三大事業群：叫車平台Gojek、電商服務Tokopedia、以及金融支付服務GoTo Financial，在印尼、越南、泰國及新加坡提供服務。GoTo指出，平台上活躍用戶數約1億人，並有超過250萬司機和1400萬商家註冊。

Photo Credit: AP/ 達志影像 GoTo旗下的Gojek騎士。

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