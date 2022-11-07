「匿名者Q」與陰謀論思想，正在悄悄影響著2022美國期中選舉

Photo Credit: Reuters / BBC News

參加即將到來的美國期中選舉的數百名候選人認為，與證據相反，2020年的總統選舉被「竊取」或「操縱」了。

他們是一個名為「美國優先」州務卿（SOS）政治組織的成員，正在努力贏得能夠左右未來投票結果的職位。在大多數州，州務卿負責監督選舉。

這只是錯誤訊息仍在繼續影響美國政治體系的其中一個跡象。

11月8日，美國選民將改選整個眾議院、三分之一的參議員以及幾十個州和地方職位。期中選舉是除總統選舉之外最大的投票日，顧名思義，它發生在總統選舉週期的中間。

「美國優先」州務卿聯盟中的5名成員，將參與美國重要州的國務卿職位選舉。另外兩人正在競選亞利桑那州和賓夕法尼亞州的州長。

匿名者Q的影響

吉姆．馬錢特（Jim Marchant）正在競選內華達州州務卿。在去（2021）年的一次會議上，他提到了一個對聯盟的形成至關重要的人：「匿名者Q」網紅「胡安．奧．薩文」（Juan O Savin）。

胡安．奧．薩文，公開報導中被稱為韋恩．威洛特（Wayne Willott），是一名住在華盛頓州的私家偵探，他出現在YouTube Podcast上。他推動了源於「匿名者Q」的複雜的陰謀論。這是一種廣泛的、完全沒有根據的理論，稱川普總統正在對崇拜撒旦的戀童癖菁英人群發動一場秘密戰爭。

馬錢特和威洛特都沒有回應記者就此事置評的請求。

詐欺理論

雖然他們沒有明確宣傳「匿名者Q」的觀點，但一些「美國優先」州務卿聯盟的候選人參加了「匿名者Q」和陰謀活動。今年早些時候，競選賓夕法尼亞州州長的道格．馬斯特里亞諾（Doug Mastriano）被拍到在一次會議上接受「匿名者Q」網紅贈送的儀式用劍。

在競選過程中，兩位候選人一再重覆被揭穿的詐欺理論。

在密西根州，克里斯蒂娜．卡拉莫（Kristina Karamo）在一個Podcast上說，作為選舉挑戰者，她在2020年的計票過程中看到了「非法活動」。吉姆．馬錢特聲稱，自2006年以來，內華達州的所有選舉都被「操縱」了。亞利桑那州州長候選人卡裏．萊克（Kari Lake）最近告訴CNN，她將接受選舉結果，但前提是她要贏得選舉。

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「匿名者Q」支持者

「胡安．奧．薩文正在做的事情，是匿名者Q歷史上最大的事件之一。」左翼研究組織「美國媒體事務」（Media Matters for America）高級研究員亞歷克斯．卡普蘭（Alex Kaplan）說，他一直密切關注「匿名者Q」運動。

「美國媒體事務」發現，至少有17名支持「匿名者Q」觀點的國會候選人，將在11月於多個州展開競選。一些人在獲得主流政治上的成功後不再支持「匿名者Q」。

Photo Credit: BBC News 1月6日，在國會聽證會上展示的一張幻燈片有「匿名者Q」抗議者身上的紋身。

更多的陰謀論

否認選舉的更廣泛想法，在共和黨候選人中更為普遍。哥倫比亞廣播公司的一項分析發現，306名州或聯邦職位的候選人，對選舉的有效性或公正性提出了質疑。《紐約時報》給出的數字更高，超過了370人。

專家表示，在一個選舉舞弊極其罕見的國家，關於選舉舞弊的持續討論顯示了陰謀論思想，包括「匿名者Q」運動的影響力是如何增加的。

「『匿名者Q』已經演變成一套思想，在許多國家已經成為主流。」戰略對話研究所（Institute of Strategic Dialogue）的梅勒妮．史密斯（Melanie Smith）說，「這已經不能再被當作一場邊緣政治運動來談論了。」

關於選舉舞弊和匿名者Q陰謀論的想法已經融入了當地的政治形勢，BBC最近的調查發現，在日本、加拿大、俄羅斯、南非和世界各地的其他國家，都出現了受匿名者Q啟發的陰謀運動。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航