黑海艦隊遇襲，俄羅斯暫停實施烏克蘭穀物出口協議，烏呼籲停止「飢餓遊戲」
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俄羅斯國防部指控，烏克蘭利用無人機攻擊克里米亞塞凡堡的黑海艦隊，且英國海軍參與其中，因此，俄國決議暫停執行烏克蘭港口農產品出口協議，將衝擊玉米、小麥、大麥、油菜籽、大豆和向日葵相關產品。對此，烏方譴責俄羅斯正使用虛假藉口破壞穀物交易。
（中央社）俄羅斯今（30）天宣布暫停參與由聯合國居中斡旋的烏克蘭穀物出口協議，並將此舉歸咎於無人機攻擊克里米亞的俄國船隻。聯合國隨即呼籲保留這項具有里程碑意義的重要協議。
俄羅斯國防部稍早指控，烏克蘭今天凌晨用16架無人機攻擊駐紮在克里米亞半島塞凡堡（Sevastopol）附近的黑海艦隊，且英國海軍「專家」也有參與協調這次「恐怖攻擊」。塞凡堡是黑海艦隊在克里米亞的母港。
俄國當局指出，軍方已擊退這次攻擊，只有1艘掃雷艦受到輕微損壞，但遭到攻擊的目標船隻有參與確保烏克蘭黑海糧食出口的任務。
俄國國防部發布聲明稱，「俄方暫停參與執行烏克蘭港口農產品出口協議。」
俄方表示，由於遭到無人機攻擊，因此決定採取上述因應措施。這項舉措勢必衝擊烏國關鍵黑海港口的穀物出口。
針對俄方指控，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）反批俄方「對自有設施進行虛構的恐怖攻擊」。
烏國外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）也稱，莫斯科正使用「虛假藉口」來破壞穀物交易，「我呼籲所有國家要求俄羅斯停止這場『飢餓遊戲』，並重新開始承擔其義務。」
英國當局則稱，俄羅斯的說法，包括指控英國海軍人員上月炸毀北溪天然氣管道，都是錯誤的，目的在轉移外界對俄軍在烏克蘭任務失敗的注意力。
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也透過發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）說，「各方都必須避免採取任何可能危及黑海穀物出口協議的行動，這是一項至關重要的人道主義措施」，全球有數百萬人仰賴烏國穀物以獲得糧食。
美國國家安全會議（National Security Council）發言人華森（Adrienne Watson）發布聲明指出，「俄羅斯再次試圖利用自己挑起的戰爭，作為將糧食武器化的藉口，直接影響有需要的國家和全球糧食價格，並加劇本已嚴重的人道主義和糧食危機。」
聯合國、烏克蘭、俄國和土耳其7月22日簽署所謂的「黑海協議」後，截至目前已有超過900萬公噸的玉米、小麥、向日葵相關產品、大麥、油菜籽和大豆從烏克蘭出口。
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：翁世航
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