2022/10/30,
國際

德國總理蕭茲11/4訪中，《德國之聲》：展現強硬又不想撕破臉是不可能的任務

德國總理蕭茲11/4訪中，《德國之聲》：展現強硬又不想撕破臉是不可能的任務
圖為2019年蕭茲以德國財政部長身分出席中德高級別財經會議。Photo Credit：AP / 達志影像

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德國總理蕭茲11月4日將率12名德國企業代表訪中，為疫情以來第一位訪中的西方國家領袖，將敦促北京對歐洲企業開放市場，並將與中方討論人權議題。《德國之聲》報導認為，對於蕭茲來說，既不想和北京撕破臉，同時又要在一些議題上更加強硬，幾乎成了一項「不可能完成的任務」。

（中央社）德國總理蕭茲即將訪問中國，敦促北京對歐洲開放市場，並將討論人權議題；《德國之聲》報導，中共正重返極權統治，蕭茲不想和北京撕破臉，同時又要表現強硬，這幾乎成了不可能的任務。

中國外交部28日宣布，應國務院總理李克強邀請，蕭茲（Olaf Scholz）將於11月4日對中國進行正式訪問。蕭茲將是疫情爆發2年多來，第一位訪中的西方國家領袖。

《聯合新聞網》報導，德國聯邦政府發言人赫伯史揣特（Steffen Hebestreit）24日稱，此次將會有商界代表團隨同蕭茲出訪中國，但由於旅行情況「並不簡單」，還不清楚代表團成員有哪些。

然而據《彭博》、《德國商報》報導，共有12名德國企業代表將陪同蕭茲出訪，包括大眾汽車總裁布魯姆（Oliver Blume）和西門子總裁傅樂仁（Roland Busch）、默克集團執行長葛麗鶴（Belén Garijo）、德意志銀行執行長索英（Christian Sewing）和巴斯夫歐洲公司執行董事會主席薄睦樂（Martin Brudermüller）等。據了解，報名參與此次訪華行程的商界代表多達100多名。

《深圳衛視直新聞報導》指出，德國成為疫情以來第一個訪華的西方國家的原因與其正面臨的能源危機有關。《金融時報》報導，歐洲的能源危機甚至衝擊德國的衛生紙製造商，德國整體的工業產業都在體會一股「寒意」，而包括汽車製造商在內的大型工業企業則更加「頭疼」。以致即使德國政界不時冒出與中國脫鉤的聲音，但德國商界仍十分堅定支持訪華。

德國政府發言人表示，蕭茲訪問中國期間，將敦促北京當局對歐洲企業開放市場，並將與中方討論人權議題。

據《德國之聲》29日報導，中國是德國最重要的貿易夥伴，當前中共正朝著重返極權統治的道路上高歌猛進。對於蕭茲來說，既不想和北京撕破臉，同時又要在一些議題上更加強硬，這幾乎成了一項「不可能完成的任務」。且此行也招致諸多批評。

《德國之聲》表示，根據德中雙方都已經確認的行程，蕭茲抵達後將先會見中國國家主席習近平，這將是他首次作為總理與習進行面對面的交談。隨後他還會與李克強會晤。

德國聯邦政府發言人赫伯史揣特透露，蕭茲在相關會晤中將會談及德中關系的各個方面，此外也會就氣候保護、俄烏戰爭和東亞局勢等國際議題與中方進行討論。此外，中國的威權主義發展傾向以及人權問題，尤其是少數族群的境遇等，也都包含在內。

由於中國仍在實行嚴格的COVID-19防疫措施，赫伯史揣特證實此次行程只有一天，而且蕭茲不會在北京過夜。預計完成所有會晤議程之後就會直接搭乘專機返回柏林。

《德國之聲》指出，中共20大閉幕，習近平成功獲得第3個任期之後，蕭茲是首個訪中的西方國家領導人，此行之前，德國聯邦內閣做出決定，允許中遠集團入股漢堡港集裝箱碼頭，這一決定使得蕭茲在訪中之前飽受批評。

報導表示，距離蕭茲啟程訪問還有數日時間，德國執政聯盟政黨不少成員紛紛發出呼籲，要求總理必須在對中政策問題上明確立場。

社民黨的青年組織社民黨青年團（Jusos）主席羅森塔爾（Jessica Rosenthal）表示，蕭茲必須要非常明確地（向中國）指出，和一個民主國家做生意的界限在哪裡。

另聯合執政的自民黨外交委員會成員雷希特（Ulrich Lechte）則表示，政府決定允許中遠集團入股漢堡港貨櫃碼頭，籲蕭茲必須在訪中期間採取「明顯更加強硬的態度」。

基民盟外交事務專家洛特根 （Norbert Röttgen）更批評蕭茲依照按照慣例帶著龐大的經濟代表團前往中國，仿彿中國在習近平治下什麼都沒有發生改變一樣。

德國經濟界也發出降低對中國依賴呼聲，德國工業聯盟（BDI）總裁魯思沃（Siegfried Russwurm）表示，德國如今在許多礦物原材料方面對中國存在嚴重的依賴性。「我們必須盡快減少這種單方面的依賴性」。

德國工商總會（DIHK）主席萬斯勒本（Martin Wansleben）指出，中國方面日益抬頭的保護主義趨勢對於德國經濟來說是一個問題。「這個國家將自己隔絕起來，但卻同時要插手世界各地的事務，包括在德國。」，呼籲蕭茲向中國強調，中方應該和德方共同遵守相同的規則，給予德國企業對等的待遇。

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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：翁世航


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