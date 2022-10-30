德國總理蕭茲11/4訪中，《德國之聲》：展現強硬又不想撕破臉是不可能的任務

（中央社）德國總理蕭茲即將訪問中國，敦促北京對歐洲開放市場，並將討論人權議題；《德國之聲》報導，中共正重返極權統治，蕭茲不想和北京撕破臉，同時又要表現強硬，這幾乎成了不可能的任務。

中國外交部28日宣布，應國務院總理李克強邀請，蕭茲（Olaf Scholz）將於11月4日對中國進行正式訪問。蕭茲將是疫情爆發2年多來，第一位訪中的西方國家領袖。

德國政府發言人表示，蕭茲訪問中國期間，將敦促北京當局對歐洲企業開放市場，並將與中方討論人權議題。

據《德國之聲》29日報導，中國是德國最重要的貿易夥伴，當前中共正朝著重返極權統治的道路上高歌猛進。對於蕭茲來說，既不想和北京撕破臉，同時又要在一些議題上更加強硬，這幾乎成了一項「不可能完成的任務」。且此行也招致諸多批評。

《德國之聲》表示，根據德中雙方都已經確認的行程，蕭茲抵達後將先會見中國國家主席習近平，這將是他首次作為總理與習進行面對面的交談。隨後他還會與李克強會晤。

德國聯邦政府發言人赫伯史揣特透露，蕭茲在相關會晤中將會談及德中關系的各個方面，此外也會就氣候保護、俄烏戰爭和東亞局勢等國際議題與中方進行討論。此外，中國的威權主義發展傾向以及人權問題，尤其是少數族群的境遇等，也都包含在內。

由於中國仍在實行嚴格的COVID-19防疫措施，赫伯史揣特證實此次行程只有一天，而且蕭茲不會在北京過夜。預計完成所有會晤議程之後就會直接搭乘專機返回柏林。

《德國之聲》指出，中共20大閉幕，習近平成功獲得第3個任期之後，蕭茲是首個訪中的西方國家領導人，此行之前，德國聯邦內閣做出決定，允許中遠集團入股漢堡港集裝箱碼頭，這一決定使得蕭茲在訪中之前飽受批評。

報導表示，距離蕭茲啟程訪問還有數日時間，德國執政聯盟政黨不少成員紛紛發出呼籲，要求總理必須在對中政策問題上明確立場。

社民黨的青年組織社民黨青年團（Jusos）主席羅森塔爾（Jessica Rosenthal）表示，蕭茲必須要非常明確地（向中國）指出，和一個民主國家做生意的界限在哪裡。

另聯合執政的自民黨外交委員會成員雷希特（Ulrich Lechte）則表示，政府決定允許中遠集團入股漢堡港貨櫃碼頭，籲蕭茲必須在訪中期間採取「明顯更加強硬的態度」。

基民盟外交事務專家洛特根 （Norbert Röttgen）更批評蕭茲依照按照慣例帶著龐大的經濟代表團前往中國，仿彿中國在習近平治下什麼都沒有發生改變一樣。

德國經濟界也發出降低對中國依賴呼聲，德國工業聯盟（BDI）總裁魯思沃（Siegfried Russwurm）表示，德國如今在許多礦物原材料方面對中國存在嚴重的依賴性。「我們必須盡快減少這種單方面的依賴性」。

德國工商總會（DIHK）主席萬斯勒本（Martin Wansleben）指出，中國方面日益抬頭的保護主義趨勢對於德國經濟來說是一個問題。「這個國家將自己隔絕起來，但卻同時要插手世界各地的事務，包括在德國。」，呼籲蕭茲向中國強調，中方應該和德方共同遵守相同的規則，給予德國企業對等的待遇。

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：翁世航