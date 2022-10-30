借鏡梨泰院踩踏事件，學者、政治人物呼籲強化大型群聚活動公共安全規劃
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韓國首爾梨泰院大型萬聖節派對活動演變成重大公安事故，學者質疑，法規要求主辦單位提報容納人數、劃定區域、出入、疏散、救援等動線等安全及交通維護計畫，卻常缺乏具體控管標準跟規範措施，流於書面文件審查。學者也點名，跨年、選舉造勢、大型燈會須留意公共安全。
韓國首爾梨泰院昨（29）日晚間發生233人死傷踩踏意外，大型萬聖節派對活動演變成重大公安事故，國內學者、政治人物齊聲呼籲，應強化並落實大型群聚活動的風險管理計畫，避免台灣版的梨泰院事件發生。
梨泰院派對缺乏公共安全規劃釀嚴重事故
《聯合新聞網》報導，銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎分析梨泰院的風險因素：梨泰院地區具有窄巷、斜坡、鄰近地鐵出入口，短時間人潮湧入過多，加上派對酒水導致地板濕滑，若不慎摔倒容易導致骨牌效應；另外，梨泰院事件中更出現救護車、警消被擋在人群之外，無法挺進事發巷內，因而延誤黃金救援時間。
《聯合新聞網》報導，國立陽明交通大學土木工程系副教授單信瑜則指出，梨泰院事件沒有明確的活動主持和控制機制、沒有明確的場地範圍、沒有明確的動線，當地政府也沒有大型活動發生意外的想像，人流和交管從一開始就沒有做好規畫和執行，連事故發生已在進行傷患救助，現場吵雜電子音樂都沒關。
國內已要求大型活動主辦單位提交公共安全規劃，但實際執行仍有加強空間
自7年前八仙塵爆震驚全台、釀15死、470傷悲劇後，各界積極修法維護公共安全，大型群聚活動主辦單位須負責事前的規畫與應急整備。
台北市長柯文哲今（30）日於臉書貼文說明目前台北市的大型群聚活動安全管理規範：凡規模超過1000人、持續超過2小時的活動，主辦單位都須向市府提交活動安全及交通維護等計畫，內容包含規劃救災車輛進出通道、行進動線及人員疏導、消防安全防護等內容，並由交通局、警察局、消防局等相關局處審核評估。
《自由時報》報導，高雄市長陳其邁也表示，高雄的大型活動都會成立前進指揮所，最重要的是，除了一般的交管、維安之外，對整體人流也有掌控，譬如在總量人數超過一定數量時，就會禁止人員進入。
然而，據《聯合新聞網》，單信瑜認為，台灣對於大型群聚活動的管理，中央仍僅交給地方政府擬定自治條例決定管理的活動類別和管理方式，無論活動硬體設施，如臨時舞台搭建的安檢，或是軟體的人流動線與救援路線、停辦的天候標準、民眾管制措施、管制與應變人力比例等，都沒有明確指導原則活量化標準與檢查辦法，大都是書面文件流於形式的審查。
據《聯合新聞網》，王伯頎也提出相同看法，並以自身經驗分享，往年參加各大造勢活動散場都沒有任何疏導作為，要求主辦單位提報容納人數、劃定區域、出入、疏散、救援等動線等安全及交通維護計畫，卻常缺乏具體控管標準跟規範措施。
單信瑜也以大型燈會活動為例進一步質疑，政府舉辦大型燈會都是找各機關員工服勞役，除了部分外包的保全人員，沒有完整避難引導人員規畫與訓練，「有給這些人員反光背心、發光指揮棒、大聲公、對講機和律定標準作業程序與訓練嗎？」
王伯頎則是呼籲，主辦單位除了有義務事前設計、規劃公共安全措施之外，也應有責任透過傳媒、文宣揭露平面圖、動線圖告知民眾，以減少亂竄風險，並預留緊急救援通道。
學者點名最擔心大型燈會、選舉造勢，跨年散場不見得具適當避險對策
《聯合新聞網》報導，在眾多大型活動中，單信瑜認為鹽水蜂炮因預設將有民眾受傷，因此準備反而更加周全；而101跨年散場等活動則是設想過事故的可能性，卻不一定有適當避險對策或應變整備；但單信瑜點名他最擔心的其實是「大型燈會」和「選舉造勢」。
有網友於Dcard發文分享兒時參與跨年的經驗，當時國小二年級、身高只有120公分左右的他，因為散場時的人潮太多，不僅與家人分散，更被擠到無法正常呼吸，大喊「我快吸不到氣了，快救救我」。
台北市長候選人、無黨籍黃珊珊於臉書貼文中寫道，台北捷運面對跨年200萬人的極高運量，皆會在活動舉行前兩個月、根據前一年的人潮規劃工作人員配置，當天也會在重點大站派出指揮官，監控場內外狀況並進行人潮疏導，避免發生推擠與踩踏事故。
黃珊珊貼文中強調，梨泰院事件不應被匆匆略過，而是該引以為戒，審慎檢視大型活動的公安應對程序以及人潮疏導機制，並在未來的大型活動嚴正應對。黃珊珊也向《中央社》記者表示，梨泰院事件後將會針對這種散落在小巷道內活動，在災難處理上應考慮列入標準作業程序（SOP），進行重新檢視。
台北市長三位候選人回應大巨蛋未來公共安全問題
《中央社》報導，民進黨台北市長候選人陳時中表示，還沒有營運過的大巨蛋過去就曾被質疑逃生路線及規劃等問題，目前當然已經訂好相關計畫，但開始營運後一定要更小心；應把梨泰院事件當成借鏡，非常虛心、謹慎地檢討公安才是正道。《中天新聞網》報導，國民黨台北市長候選人蔣萬安則說，關於疏散問題和大巨蛋等公共建築安全審查要更加注意。
《中央社》報導，黃珊珊對此則回應，大巨蛋狀況和梨泰院事件型態完全不一樣，大巨蛋案即是考量到疏散問題，而在所有逃生避難模擬安全審查上將全部容留人數下降，從原先13萬人減至5萬9833人。
新聞來源
- 梨泰院事件至少151死 學者籲：選舉造勢也要留安全通道（聯合新聞網）
- 台灣版「梨泰院事件」會發生嗎？他呼籲強化風險管理（聯合新聞網）
- 韓國梨泰院踩踏事件 黃珊珊：應列災難處理SOP（中央社）
- 借鏡梨泰院事件 陳時中籲謹慎檢討大巨蛋公安（中央社）
- 哀悼梨泰院重大傷亡 陳其邁︰高雄大型活動都會掌控人流（自由時報）
- 梨泰院10萬人踩踏/萬聖節活動釀151死 蔣萬安：大巨蛋安全審查要更注意（中天新聞網）
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：翁世航
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Google Cloud台灣響應Next 2022全球年度大會，量身打造在地月系列活動
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Google Cloud臺灣即將推出Google Cloud Next 2022臺灣在地月系列活動的第一波活動「Google Cloud Next Recap: Taiwan」，包含一連串主題演講、雲端技術亮點彙整，還提供各項好禮，期盼各界人士共襄盛舉。
Google Cloud Next 2022年度全球大會已於10月11至13日於美國登場，並於三天活動期間，一口氣推出超過125場線上及線下會議活動，橫跨建構、分析、設計、現代化、維運、安全性、協同合作及創新等八大領域，吸引各界人士共襄盛舉。Google Cloud於大會期間宣布達成重要里程碑，包括提供最開放且可擴充的強大資料雲端，以及強大且最先進的Google AI應用技術等。而Google Cloud台灣為響應全球年度盛會，將於今年11月16日至12月15日，舉辦Google Cloud Next Recap：Taiwan在地月系列活動，結合多管道模式，量身打造台灣專屬線上活動與台北實體活動，睽違3年後，再度以實體活動與大家相見。不論您是雲端初心者，抑或是進階技術專家，皆可找到適合自己的內容，與Google Cloud一同探索雲端科技尖端趨勢，探尋專屬於您的最佳技術轉型路徑與解決方法，並跟大家一起築夢雲端，迎向未來。
「數位優先」時代來臨，下一步將走向何方？成功關鍵在於永續
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上雲之行始於足下，「Google Cloud Next Recap: Taiwan」重磅登場
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