中國疫情復燃堅持動態清零，富士康員工大規模「逃難式」徒步返鄉
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中共20大後疫情復燃，因堅持動態清零，多地過度防疫事蹟層出不窮：富士康的疫情牽動河南多地政府，將落實點對點接送確診者返鄉隔離服務；南京百貨商場發生大火，濃煙就飄過頭頂，附近民眾卻如常排隊做核酸檢測。
中國堅持動態清零：商場大火民眾排隊核酸、富士康點對點送返鄉、高校學生轉運分流
（中央社）中共20大後疫情復燃，因堅持動態清零，多地過度防疫事蹟層出不窮，南京商場大火，民眾還在附近排隊核酸，鄭州一家大型企業員工被禁主動返鄉引發討論。
中國國家衛生健康委員會官網上午公布，29日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共2105例（含確診與無症狀感染者），其中本土病例自中共20大後快速回升，單日新增來到1919例、境外移入則186例。
其中新增本土確診353例，包括廣東83例、福建41例、山西37例、四川32例及新疆29例等；另本土無症狀感染1566例，主要為新疆248例、廣東195例、福建168例、黑龍江136例、內蒙古103例、湖北96例等。
當天新增病例以廣東278例及福建209例居多；其中福建省福州市病例激增，福州市當局29日表示，本輪疫情為Omicron變異株ba.5.2進化分支，與以往毒株相比，潛伏期更短、傳播力更強、傳播速度更快，短短5天之內就出現了四代病例，自29日開始，福州全市所有縣（市）區連續三天，再開展三輪區域全員核酸檢測。
全中國各地持續堅持動態清零嚴格防疫。
《星島日報》29日報導，江蘇省南京市金盛百貨商場當日上午發生火警，現場火光熊熊，濃煙四起。大批消防人員到場。起火10多小時後，至深夜仍未救熄。網上流傳的相片顯示，火災現場數十公尺外，大批民眾仍在排隊做核酸檢測。有網民驚嘆，大火冒起的濃煙就飄到頭頂，但大家仍如常等候做核酸，「真是服了」。
另外，10月26日富士康科技集團發布聲明表示，網路流傳的「鄭州園區約2萬人確診」是嚴重不實訊息，少部分員工受疫情影響，目前園區內生產營運相對穩定，並持續做好員工安全防護 。
而《第一財經》29日報導，富士康的疫情牽動著河南多地政府的心，目前河南禹州市、長葛市、沁陽市、許昌市魏都區和西華縣等5地發布致在富士康工作人員的公開信，表示當前疫情形勢嚴峻複雜，做好了當地戶籍員工返回家鄉的準備。各地均表示，確需返鄉者需提前報備，落實「點對點」服務和相應的隔離措施。
禹州市強調返鄉前務必提前報備，杜絕私自返鄉，途中做好個人防護，共築禹州疫情防控銅牆鐵壁。
此外，《上觀新聞》28日報導，內蒙古呼和浩特市因疫情依然嚴峻，社會面尚未清零，當地高校師生眾多，封閉管理已近一個月，給校園管理、安全穩定等各方面工作帶來極大挑戰。近日當局將部分高校學生將轉運分流。
但有學生將轉運圖文發至網路上，批評轉運過程極為混亂，學生們不僅著全套防護服被困在火車上，還質疑有陽性及陰性混合轉運情形，更傳有陽性患者在車上死亡，不過當局澄清，轉運列車不是網上傳的死亡列車。
鄭州富士康大批員工因疫離廠，政府協調點對點接送返鄉
（中央社）由於疫情防控不當，河南省鄭州市富士康員工近日大規模「逃難式」徒步返鄉引發關注，最新消息指出，該廠已經展開員工返鄉意願登記，由政府協調點對點接送他們返鄉。
官方微信帳號「鄭州發布」今天發文，表示富士康將統一組織人員和車輛，全力以赴確保富士康員工順利安全返鄉。
官方並表示，這次疫情發生後，航空港區立即進入緊急狀態，加強一線處置。本輪疫情傳播速度快，但病毒載量低，截至目前，富士康廠區未發生重症感染現象，疫情總體可控。
《科創板日報》今天引述鄭州富士康一名行政辦公人員的說法，表示該廠正在展開員工返鄉意願登記，並已公布員工宿舍返鄉人員乘車分布圖，由政府安排核酸檢測並協調交通工具，將點對點接送有返鄉意願的員工返鄉。
這份員工脫環（返鄉）流程告知書顯示，「目前疫情傳播形勢已得到有效控制」，按照各級政府防疫部署，鄭州富士康各事業群將按縣級分類統計意願返鄉員工名單，各縣市統一安排有意願返鄉的同仁返鄉並按防疫規定辦理。
鄭州富士康員工逃離廠區欲返回家鄉，反映廠內染疫和管理狀況令員工憂心，以及閉環管理下廠內物資保障不足，員工顧及生計問題寧願返鄉。
鄭州富士康黨委書記蘇東霞今（30）日凌晨發文回應社會關切，指該廠區有20多萬人，管理難度很大。對於外界批評富士康沒有做好保障供應，他質問大家所在的城市花了多久時間和代價控制疫情，「在此期間除了會偶爾收到象徵性的一兜菜之外，你還收到過什麼？政府有沒有給大家提供過一日三餐？」
他並表示，公司沒有資源去控制輿論，有些負面訊息也可能是真相之一，「但是請你相信，這家公司肯定比這個社會更乾淨」，每天都有許多的正能量。
不少網友在轉發他的發文時，將上述這些內容列為重點。不過，原本刊發這篇文章的入口網站「網易」，已經把此文下架。
鄭州富士康10月中旬傳出廠區大批員工染疫消息，資方則指僅是「少部分員工受到疫情影響」。鴻海集團26日曾發布聲明表示，網路流傳「鄭州園區約2萬人確診」為不實訊息。
今天，各方目光再次投向鄭州富士康。《第一財經》報導，目前，當地政府已向富士康派駐駐廠工作組。
《新京報》今天刊發評論表示，讓想返鄉者安全返鄉很重要，但考慮到員工在鄭州很多區域公共交通停止營運的情況下離廠，可能會增加自身的安全風險與疫情的擴散風險，讓員工在能得到妥善安置、免於困頓風險的基礎上留在園區，也很重要。
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【馬力歐陪你喝一杯】結合科技的健保改革「SDK健康服務」：李伯璋署長親自說給你聽
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李伯璋被譽為「對醫界最友善的健保署長」，在任期內推動多項健保改革，讓健保資源被更妥善地運用；目前正在推進的SDK健康服務又有哪些創新服務呢？聽完節目你就知道。
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本集節目訪問到健保署署長李伯璋，從醫療體系（醫師）轉到公務單位（健保署長），在第一線的醫療照護與政策決斷之間、推廣健保快易通APP、健保各項科技改革以及未來的醫療空間改進，署長有什麼想法？
從外科醫師到健保署長：單純理念，務實行動，直面問題
（02:58）署長原本是專業的外科醫生，做器官移植已有四十幾年的經驗。談到轉任管理職的原因，一方面除了來自長官們的推薦，最主要還是因為一個單純的理念：「想改變台灣的醫療環境，讓台灣民眾與醫療人員都能得到最好的健康照顧。」
李伯璋署長也提到，過去身為外科醫師的經驗，讓他能用公衛的角度看醫療生態體系，與同仁一起努力。健保署近期推出了書籍《走向雲端 病醫雙贏 健保改革日記3.0》，內容就是由同仁們根據管理思維合力撰寫完成，也是希望透過這個方式，讓人感受到每個政策都具備同理心，讓管理能回歸到互相的尊重與信任。
（07:19）「醫療人員其實是非常有理念的，他們需要長時間耐心照顧病人，是很不容易的一份工作。」署長在當醫生時知道醫療人員的辛苦，所以轉換管理職身份後，時常鼓勵同仁政策的同理心，務必尊重每個職位的不同思維與專業、制定合理化的規定，因為健保署是一個平台，讓大家好做事的平台。
把錢花在刀口上：讓需要的人獲得照顧
（14:30）馬力歐接著代聽眾發問，如果遇到資源分配與理想有差距時，署長會怎麼處理這樣的衝突呢？署長回答，健保是有總額的，也就是國家一年安排多少預算照顧健保體系，署長表示「我無法決定開源，但我可以節流，把錢花在刀口上」。
身為署長，即是要考量如何將健保資源做最好的利用，才會有「使用者付費：部分負擔調整」的政策。我們能把不必要的藥品與檢查省下來，再將多出來的資源重新分配，提供給更多有需要的病人。
科技與健保的結合：分級醫療、健保快易通APP
（20:00）隨著技術發達，科技的運用變得越來越重要。要怎麼樣結合科技讓健保變得更好，在這六年的發展過程裡變得尤為重要。過去大家都會「直接衝」，不論大病小病，都直接奔向大醫院。為了讓基礎醫療體系也能發揮效用，首要解決「資訊流通」的問題，並推動「分級醫療」制度。署長表示，「診所的醫師專業能力都沒有問題，唯一只差在診所沒有大醫院的設備。」
為了讓病人檢查的各項資訊在基層診所也能看得到，由健保署推動資訊同步化的網路建置，讓診所醫師也能查到病人所有的檢查結果，不只病人安心，更為分級醫療打下基礎。這個措施也在疫情期間發揮極大作用，當醫師能看到病人的病史與旅遊史，就能做更準確的判斷。
（24:10）疫情帶來的變化也加速了健保快易通APP的使用，下載數從最一開始的23萬突破至1000萬人。署長直言，與五大電信公司合作後，讓手機認證更加快速方便。健保快易通不僅能查閱過去三年就醫的資料，下載健康存摺的功能也能幫助了解家中長輩的病症、照顧健康。
SDK健康服務的概念：讓健康存摺的資料運用最大化
（26:59）健康存摺是醫療院所上傳給健保署，健保署再將資料回歸於民眾。署長表示，「台灣有許多關於醫療的新興科技，當生技公司取得民眾的同意獲取資料，便能進一步提供相關服務給民眾。」
藉由健康存摺SDK，產業端能夠運用資料開發更多健康照護服務，回饋到讓民眾有感的生活及健康改善，並強化慢性病危險因子的控制與管理，達到健康促進、預防疾病，減少醫療資源使用，維護健保永續經營。
在推動SDK健康服務連結時，最重要的即是個資的保護。在資料授權過程中，即使透過SDK介接第三方APP服務，民眾對於自身健康資料，依然保有高度的自主權。
（37:51）曾被譽為「對醫界最友好的署長」，在節目的最後李伯璋署長也直言：「現在是關鍵時刻，核心的理念就是要做好分級醫療。」署長相信，重點不是把壓力都放在醫院與醫療人員身上，落實分級醫療與使用者付費的部分負擔，是當前最重要的政策。在尊重醫療專業的前提下，減少不必要的醫療浪費，並將醫療資源妥善分配，才是全民之福。