中國疫情復燃堅持動態清零，富士康員工大規模「逃難式」徒步返鄉

中國堅持動態清零：商場大火民眾排隊核酸、富士康點對點送返鄉、高校學生轉運分流

（中央社）中共20大後疫情復燃，因堅持動態清零，多地過度防疫事蹟層出不窮，南京商場大火，民眾還在附近排隊核酸，鄭州一家大型企業員工被禁主動返鄉引發討論。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，29日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共2105例（含確診與無症狀感染者），其中本土病例自中共20大後快速回升，單日新增來到1919例、境外移入則186例。

其中新增本土確診353例，包括廣東83例、福建41例、山西37例、四川32例及新疆29例等；另本土無症狀感染1566例，主要為新疆248例、廣東195例、福建168例、黑龍江136例、內蒙古103例、湖北96例等。

當天新增病例以廣東278例及福建209例居多；其中福建省福州市病例激增，福州市當局29日表示，本輪疫情為Omicron變異株ba.5.2進化分支，與以往毒株相比，潛伏期更短、傳播力更強、傳播速度更快，短短5天之內就出現了四代病例，自29日開始，福州全市所有縣（市）區連續三天，再開展三輪區域全員核酸檢測。

全中國各地持續堅持動態清零嚴格防疫。

《星島日報》29日報導，江蘇省南京市金盛百貨商場當日上午發生火警，現場火光熊熊，濃煙四起。大批消防人員到場。起火10多小時後，至深夜仍未救熄。網上流傳的相片顯示，火災現場數十公尺外，大批民眾仍在排隊做核酸檢測。有網民驚嘆，大火冒起的濃煙就飄到頭頂，但大家仍如常等候做核酸，「真是服了」。

另外，10月26日富士康科技集團發布聲明表示，網路流傳的「鄭州園區約2萬人確診」是嚴重不實訊息，少部分員工受疫情影響，目前園區內生產營運相對穩定，並持續做好員工安全防護 。

而《第一財經》29日報導，富士康的疫情牽動著河南多地政府的心，目前河南禹州市、長葛市、沁陽市、許昌市魏都區和西華縣等5地發布致在富士康工作人員的公開信，表示當前疫情形勢嚴峻複雜，做好了當地戶籍員工返回家鄉的準備。各地均表示，確需返鄉者需提前報備，落實「點對點」服務和相應的隔離措施。

禹州市強調返鄉前務必提前報備，杜絕私自返鄉，途中做好個人防護，共築禹州疫情防控銅牆鐵壁。

此外，《上觀新聞》28日報導，內蒙古呼和浩特市因疫情依然嚴峻，社會面尚未清零，當地高校師生眾多，封閉管理已近一個月，給校園管理、安全穩定等各方面工作帶來極大挑戰。近日當局將部分高校學生將轉運分流。

但有學生將轉運圖文發至網路上，批評轉運過程極為混亂，學生們不僅著全套防護服被困在火車上，還質疑有陽性及陰性混合轉運情形，更傳有陽性患者在車上死亡，不過當局澄清，轉運列車不是網上傳的死亡列車。

鄭州富士康大批員工因疫離廠，政府協調點對點接送返鄉

（中央社）由於疫情防控不當，河南省鄭州市富士康員工近日大規模「逃難式」徒步返鄉引發關注，最新消息指出，該廠已經展開員工返鄉意願登記，由政府協調點對點接送他們返鄉。

官方微信帳號「鄭州發布」今天發文，表示富士康將統一組織人員和車輛，全力以赴確保富士康員工順利安全返鄉。

官方並表示，這次疫情發生後，航空港區立即進入緊急狀態，加強一線處置。本輪疫情傳播速度快，但病毒載量低，截至目前，富士康廠區未發生重症感染現象，疫情總體可控。

《科創板日報》今天引述鄭州富士康一名行政辦公人員的說法，表示該廠正在展開員工返鄉意願登記，並已公布員工宿舍返鄉人員乘車分布圖，由政府安排核酸檢測並協調交通工具，將點對點接送有返鄉意願的員工返鄉。

這份員工脫環（返鄉）流程告知書顯示，「目前疫情傳播形勢已得到有效控制」，按照各級政府防疫部署，鄭州富士康各事業群將按縣級分類統計意願返鄉員工名單，各縣市統一安排有意願返鄉的同仁返鄉並按防疫規定辦理。

鄭州富士康員工逃離廠區欲返回家鄉，反映廠內染疫和管理狀況令員工憂心，以及閉環管理下廠內物資保障不足，員工顧及生計問題寧願返鄉。

鄭州富士康黨委書記蘇東霞今（30）日凌晨發文回應社會關切，指該廠區有20多萬人，管理難度很大。對於外界批評富士康沒有做好保障供應，他質問大家所在的城市花了多久時間和代價控制疫情，「在此期間除了會偶爾收到象徵性的一兜菜之外，你還收到過什麼？政府有沒有給大家提供過一日三餐？」

他並表示，公司沒有資源去控制輿論，有些負面訊息也可能是真相之一，「但是請你相信，這家公司肯定比這個社會更乾淨」，每天都有許多的正能量。

不少網友在轉發他的發文時，將上述這些內容列為重點。不過，原本刊發這篇文章的入口網站「網易」，已經把此文下架。

鄭州富士康10月中旬傳出廠區大批員工染疫消息，資方則指僅是「少部分員工受到疫情影響」。鴻海集團26日曾發布聲明表示，網路流傳「鄭州園區約2萬人確診」為不實訊息。

今天，各方目光再次投向鄭州富士康。《第一財經》報導，目前，當地政府已向富士康派駐駐廠工作組。

《新京報》今天刊發評論表示，讓想返鄉者安全返鄉很重要，但考慮到員工在鄭州很多區域公共交通停止營運的情況下離廠，可能會增加自身的安全風險與疫情的擴散風險，讓員工在能得到妥善安置、免於困頓風險的基礎上留在園區，也很重要。